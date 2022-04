Uittips voor komende week in Amsterdam: van Loes Luca en Douwe Bob tot een straatopera tijdens Koningsnacht

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop.

Muziek

Pop: Douwe Bob

Na een turbulente periode waarin hij opponeerde tegen het coronatoegangsbewijs, in conflict kwam met zijn begeleidingsband, een kroeg opende en hij ook nog eens in sprinttempo aan gezinsuitbreiding deed, gaat het bij Douwe Bob weer om de muziek. Een kleinschalige tournee brengt hem langs negen Nederlandse kerken, te beginnen met De Duif. Te verwachten: veel materiaal van zijn knappe recente album Born to Win, Born to Lose.

Zaterdag 23 april, 20.30 uur, De Duif

Nederhop: Bob uit Zuid

Achter het pseudoniem Bob uit Zuid gaat Bob Dijkshoorn, zoon van Nico, schuil. Hij maakt Beastie Boys-achtige hiphop met vrolijke polderteksten. Karpervissen, heette zijn eerste single. Zijn laatste heet Sint Bernard en heeft als refrein: ‘Ik fluit op mijn vingers en hij komt/M’n Sint Bernaaaaaaaard/Hond.’ Zie daar maar eens bestand tegen te blijven.

Zaterdag 23 april, 21.30 uur, Melkweg

Pop: Excelsior 25 jaar

Nederlands eigenwijste platenlabel bestaat 25 jaar. Oké, inmiddels eigenlijk al 26 jaar, maar dat verhindert Excelsior niet het jubileum alsnog te vieren met een glanzende revue vol met de fijnste artiesten uit de stal van Frans Hagenaars en Ferry Roseboom. In Paradiso onder anderen te zien: Bertolf, The Kik, Meindert Talma, Moss, Clean Pete, Johan en Daryll-Ann.

Zondag 24 april, 17.30 uur, Paradiso

Expositie

Shadow Floriade

In Almere kan sinds vorige week de Floriade worden bezocht en in het Amstelpark vindt de kunstzinnige tegenhanger plaats. Die locatie is niet toevallig: hier vond in 1972 de vijfde editie plaats van de wereldtuinbouwtentoonstelling. In datzelfde jaar verscheen ook het rapport van de Club van Rome, dat de wereld er voor het eerst op grote schaal van doordrong dat we niet eindeloos kunnen doorgaan met het uitputten van de aarde. De Shadow Floriade borduurt hier op voort, maar op een constructieve wijze; door te onderzoeken of een park de relatie tussen mens en natuur opnieuw kan vormgeven.

T/m 19 juni in en buiten het Glazen Huis en de Orangerie in het Amstelpark

Beeld Ana Núñez Rodríguez

Ana Núñez Rodríguez: Cooking Potato Stories

De aardappel is niet meer van ons dinerbord weg te denken, maar voor 1573 had niemand in Europa zo’n knol gezien. De Spanjaarden haalden de pieper uit Colombia en vanuit het Iberisch schiereiland verspreidde de knol zich over het continent. De aardappel is sindsdien verbonden geraakt met een historie van agrarische vernieuwing, hongersnood, migratie en geweld. De Colombiaanse fotograaf Ana Núñez Rodríguez volgde het wereldwijde traject dat het gewas heeft afgelegd en verzamelde ‘aardappelverhalen’.

T/m 10 juli in FOAM, Keizersgracht 609

Gustav Klimt: Goud en kleurrijk

Het Atelier des Lumière in Parijs trok in zijn eerste jaar meer dan 1,2 miljoen bezoekers. Nu heeft ook Amsterdam zo’n volledig digitaal kunstmuseum. Met behulp van heel veel beamers en een geavanceerde geluids­installatie is in de Zuiveringshal op het Westergasterrein een ‘immersieve’ tentoonstelling ­neergezet. Hier kijk je niet naar kunstwerken, maar loop je er doorheen, ben je er deel van. Het spits wordt afgebeten door Gustav Klimt (1862-1918), bekend van onder andere De kus, de omhelzing van twee geliefden die extra stralen door al het bladgoud dat op het doek is aangebracht.

T/m 31 december in Zuiveringshal, Pazzanistraat 37

Thierry Oussou: Equilibrium Wind

Voor zijn nieuwe werk keerde Thierry Oussou terug naar zijn vaderland Benin, waar hij zich verdiepte in de katoenteelt. Het ‘witte goud’ is essentieel voor de economie van het West-Afrikaanse land, maar de boeren die het verbouwen, hebben moeite hun hoofd boven water te houden. Oussou maakt deze doorgaans onzichtbare radartjes in de wereldhandel zichtbaar door ze te schilderen en hun werk vast te leggen in installaties en een video. De manier waarop hij schildert en tekent, op een zwarte ondergrond, doet denken aan Cobra in de meest vitale jaren en geeft de afbeeldingen extra kracht.

T/m 30 april in Lumen Travo Gallery, Lijnbaansgracht 314

Theater

Kind: 2turven hoog festival

Jaarlijkse editie van het kunstfestival voor de allerkleinsten, iedereen van 0 tot 4 jaar. Zeer uitgebreide programmering met beeldende installaties, concerten en optredens van onder meer De Dansers, het Ragazze Quartet, Maas theater en dans, Oorkaan en De Stilte.

23 en 24 april, Almere, 2turvenhoogfestival.nl

George en Eran producties e.a.: New Stu.f

Festival met voorstellingen van derde- en vierdejaars studenten van de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. De studenten volgden een ontwikkeltraject waarin ze van George en Eran producties, Via Rudolphi, Oerol en Over het IJ de kneepjes van het vak leerden, voor en achter de schermen. Denk aan conceptontwikkeling, marketing, begrotingen maken en fondsenwerving. En nu lekker de vloer op. Alle voorstellingen zijn te zien via twee routes.

24 t/m 26 april, Meervaart, meervaart.nl

Loes Luca/Maria Goos: Uit het hoofd

Een kind woont met haar 22-jarige vader, ‘waar iets mee is’, en haar 19-jarige moeder ‘die er ook niks aan kan doen’ op de achterkamer bij opoe in het naoorlogse Rotterdam. En zo begint het. Voorstelling over een leven dat lijkt op dat van Loes Luca, speciaal voor haar geschreven door Maria Goos. Toevallig speelt diezelfde Loes Luca een actrice die haar leven beschouwt. In Uit het hoofd zoekt die actrice absoluut geen antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’, maar krijgt ze toch een antwoord.

24 april, Stadsschouwburg Haarlem (19 mei Amstelveen, 5 en 6 juni ITA), mariagoos.nl

Dood Paard: Looking for Habibi

Derde samenwerking tussen Mokhallad Rasem en Kuno Bakker. Na het ontroerend mooie De verse tijd en Homemade komt het duo opnieuw met een voorstelling waarin op een milde, humoristische en poëtische manier gezocht wordt naar hoe we elkaar kunnen begrijpen en de ruimte kunnen geven – zonder dat daarbij de pijnpunten worden vermeden. Rasem en Bakker krijgen gezelschap van actrice Janneke Remmers, zangeres Britt Truyts en muzikant Peter Verhelst.

28 t/m 30 april, Frascati

Film

Alexandre Koberidze: What Do We See When We Look at the Sky?

Deze magisch-realistische romkom is een heerlijk lome lentefilm. Lisa en Giorgi worden verliefd op het eerste gezicht, maar voordat ze een tweede keer kunnen afspreken, blijken ze er compleet anders uit te zien. Het romantische sprookje is tegelijk een vrolijk meanderende documentaire over het dagelijks leven in Koetaisi, een van de oudste steden ter wereld.

Te zien in: Cinecenter, Eye Filmmuseum, Kriterion, Rialto

Tom Gormican: The Unbearable Weight of Massive Talent

De bioscopen worden deze week overspoeld met biografische documentaires – van muzikale maestro Ennio Morricone tot koningin Elizabeth II. Deze dolle satire, met Nicolas Cage als een uitvergrote versie van zichzelf, steekt de draak met het genre.

Te zien in: FC Hyena, Filmhallen, Arena, City, De Munt, Pathé Noord, Tuschinski

Audrey Diwan: L’événement

Still uit de film L'événement.

Dit uitzonderlijk vormvaste abortusdrama won afgelopen september verrassend, maar volledig terecht de Gouden Leeuw op het filmfestival van Venetië. De film draait om Anne, een jonge vrouw op de grens van volwassenheid die ontdekt dat ze ongewenst zwanger is. Dit is in het Frankrijk van de vroege jaren zestig, en abortus is illegaal, maar Diwan houdt die setting doelbewust vaag. Annes steeds wanhopigere zoektocht naar een oplossing, die de film intiem en hartverscheurend in beeld brengt, is op veel plekken immers maar al te actueel.

De film is gebaseerd op de gelijknamige, autobiografische roman van Annie Ernaux, in Nederland uitgegeven als Het voorval. Waar dat boek in het hoofd van deze jonge vrouw kruipt, weet de even rauwe als meeslepende film je mee te nemen in haar volledig fysieke ervaring.

Te zien in: Cinecenter, Eye Filmmuseum, De Filmhallen, Het Ketelhuis, Rialto

Kind

Meivakantie speurtocht: Hortus

In de meivakantie organiseert De Hortus een speurtocht voor kinderen. Ga op zoek naar rijst, olijven, appels, brandnetels en cactussen in de verschillende klimaatkassen om een gerecht compleet te maken. Bezoekers kunnen de speurtocht gratis ophalen bij de portier.

Zaterdag t/m 8 mei, De Hortus

Nationale Bijentelling

Dit weekend vindt de Nationale Bijentelling plaats. Er zijn bijna 360 bijensoorten in Nederland, waarvan de helft bedreigd is. Meld je aan via het inschrijfformulier op de website en je krijgt een telformulier en een bijengidsje waarmee je 16 verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen kunt herkennen. Eerst bij-les nodig? Op de website staan spelletjes om mee te oefenen.

Zaterdag en zondag, nationalebijentelling.nl

En Ook

Festival: Loveland van Oranje

Heb je geen zin in vrijmarkten, bootjes en volle grachten, maar dans je liever op muziek op Koningsdag? Dan zijn er genoeg festivals om uit te kiezen. Zo vind je Loveland van Oranje in het groene Meerpark. Volgens de organisatie bestaat de line-up (onder anderen Amelie Lens, Benny Rodrigues en Pan-Pot) alleen uit ‘royalty’. De tickets zijn uitverkocht, maar worden nog wel aangeboden op tweedehands verkoopsites. Naast muziek kun je er ook genieten van andere attracties, eettentjes en bijzondere outfits.

Woensdag, 11.00 uur, Meerpark

Bredewegfestival

Toch liever iets kleinschaligers op Koningsdag? Het Bredewegfestival organiseert traditiegetrouw op de avond voor Koningsdag de Opera Op Straat en op Koningsdag zelf een klein programma met verschillende acts op de Bredeweg in Oost. Met één muziekpodium, een barretje, foodbussen en toegang voor maximaal 2000 mensen verbindt de organisatie de opera-wereldtop met de buurt.

Dinsdag en woensdag, Bredeweg