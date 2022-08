Uittips: een docu over Herman Brood en spektakel in het Bostheater

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop.

Muziek

Rock: Kensington

Ooit was het heel wat dat Lee Towers als Nederlander het Rotterdamse sportpaleis Ahoy wist vol te krijgen. Tegenwoordig vullen Nederlandse artiesten met een vaak verbazend gemak nog veel grote zalen en stadions. Kensington spant de kroon. Voor de band uit Utrecht, bekend om zijn zwaar aangezette glamrock, is de Ziggo Dome (capaciteit: 17.000) een soort tweede huiskamer. Vandaag beginnen ze er aan een zoveelste serie concerten, zes dit keer. Het zijn de laatste in de oude bezetting. Zanger Eloi Youssef kapt er mee, de rest van de band gaat door.

Zaterdag, dinsdag en van 1 t/m 4 september, Ziggo Dome, 20.00 uur

Rock: Tame Impala

Het Australische Tame Impala staat drie avonden achtereen in Afas Live. De laatste keer dat het gezelschap rond zanger, multi-instrumentalist en feitelijke alleenheerser Kevin Parker in Nederland optrad, was in 2019, toen als headliner en afsluiter van Lowlands. Dat was prachtig, maar je kunt je goed voorstellen dat de subtiele, een tikkie psychedelische rock van de Aussies in Afas Live nog beter tot zijn recht komt. Nederlands gezelligste zaal is het niet, maar de akoestiek is goed.

Maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 augustus, Afas Live, 20.00 uur

Documentaire: Knocking on Herman’s Door

In 1979 maakte regisseur Herbert Curiël Cha Cha, een muziekfilm rond Herman Brood, die toen zijn glorietijd beleefde. Stefano Bertacchini ontdekte een paar jaar geleden in het archief van Eye interessant restmateriaal van de film, waarin behalve Brood ook zijn toenmalige liefje Nina Hagen een rol speelde. Bertacchini, een Italiaanse cameraman die in de jaren negentig naar Nederland kwam, stelde uit dat restmateriaal de documentaire Knockin’ on Herman’s Door samen. Te zien zijn daarin ook Nederlandse groepen als White Honey, Phoney and The Hardcore en The Meteors. Vorig jaar ging de docu in première in Eye, nu wordt hij vertoond in Paradiso. Na afloop is er een optreden van Herman Broods begeleidingsgroep Wild Romance.

Donderdag 1 september, Paradiso, 20.30 uur

Theater

Vondelpark Openlucht: De Keet (comedy line-up)

De Keet vertegenwoordigt zowel bekende cabaretiers als aanstormend talent. Op deze comedyavond is het prijsschieten: Ronald Goedemondt, Henry van Loon, Kim Schuddeboom en Jasper van der Veen staan in de De Keet, Diederik Ebbinge presenteert.

Zaterdag 27 augustus, 20.30 uur, Vondelpark Openluchttheater

NITE: The Underground

Spektakel dat je niet wil missen: regisseur Guy Weizman liet zich inspireren door Aantekeningen uit het ondergrondse (1864) van Fjodor Dostojevski. Toneelschrijver Rik van den Bos bewerkte het tot een tekst over iemand die niet kan accepteren hoe de wereld in elkaar steekt. De hoofdrol, een clown, wordt gespeeld door de altijd fijne Sanne den Hartogh. Een show met toneel, dans, acrobatiek, livemuziek en poëzie. NITE staat overigens voor Nationaal Interdisciplinair Theater Ensemble, een intitiatief van het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, Slagwerk Den Haag en Asko|Schönberg.

T/m 3 september, Amsterdamse Bostheater

Terugblik: Nederlands Theaterfestival & Amsterdam Fringe Festival & NTF Jong

De theaterwereld blikt nog één keer terug op de hoogtepunten van het vorige seizoen. Tien dagen lang zijn elf van de twaalf geselecteerde beste voorstellingen van 2021-2022 te zien (één voorstelling kon niet in reprise worden genomen en De meester en margarita speelt al op dinsdag 30 en woensdag 31 augustus). Afgetrapt met De Staat van het Theater door Alida Dors en op 11 september afgesloten door het Gala van het Nederlands Theater, waar de belangrijkste toneelprijzen worden uitgereikt. Tegelijkertijd speelt het Amsterdam Fringe Festival met kleinere voorstellingen en concerten van opkomende makers. En vergeet ook niet NTF Jong, dat met heel fijne jeugdtheatervoorstellingen een hele festivalweek vult.

Het Nederlands Theaterfestival en het Amsterdam Fringe Festival, 1 t/m 11 september, meerdere locaties

Expo

Rijksmuseum: Een breekbaar verleden

Tot 1709 kwam al het porselein uit het Verre Oosten. In dat jaar opende in Meissen, vlak bij Dresden, de allereerste porseleinfabriek van Europa. De kopjes, borden en het andere servies dat hier werd gefabriceerd, vond zijn weg naar gegoede families, als gebruiksgoed, maar ook als verzamelobject. Zo begonnen Margarethe en Franz Oppenheimer in 1902 met het aanleggen van een omvangrijke collectie, die het Joodse echtpaar gedwongen moest verkopen toen het vluchtte voor de nazi’s. Via de opkoper kwam het porselein terecht bij het Rijksmuseum, die het in 2019 teruggaf aan de familie. Toen het servies vorig jaar op een veiling opdook, kocht het museum een deel ervan aan.

T/m 13 november, Rijksmuseum

Foam: Open for Business

Tijdens de eerste vergadering werd een grote fles champagne gedronken en daarom noemden de oprichters van het beroemdste fotoagentschap ter wereld hun coöperatief Magnum. In de 75 jaar dat de groep bestaat, hebben leden als Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Raymond Depardon en Martin Parr duizenden iconische foto’s gemaakt. Veel werk is journalistiek of documentair, maar omdat de schoorsteen moet roken, namen Magnumleden ook commerciële klussen aan. Dat is doorgaans geen werk waar ze mee te koop lopen en het is zelden te zien. Foam toont het nu, van reportages voor ngo’s en beelden voor glimmende bedrijfsbrochures tot shoots voor hippe modebladen en carte-blanche groepsopdrachten voor overheden.

T/m 7 september, Foam

Beeld Werner Bischof

Dana Lixenberg, Sabelo Mlangeni, Lindokuhle Sobekwa & Dirk Kome: The Beauty of the World so Heavy

Vier solo’s van zeer verschillende fotografen met ieder een heel eigen thematiek, die samen toch een beeld schetsen van de beproevingen die het alledaagse leven soms voorschotelt. Dirk Kome portretteert zijn ouders, waarschijnlijk de laatste generatie die de familieboerderij in Rockanje bestiert. Dana Lixenberg legde min of meer bekende New Yorkers vast op polaroids. Bruiloftsfotograaf Sabelo Mlangeni toont aan dat liefde in Zuid-Afrika de heteroseksuele norm overstijgt. En van Lindokuhle Sobekwa, de absolute ster van deze tentoonstelling, zijn meerdere series te zien waarin hij vertelt over verarmde witte arbeiders, zijn voorouders, drugsverslaafden en de mysterieuze verdwijning van zijn zus.

T/m 4 september, Huis Marseille

Tot Zover: Dutch Death Design

Alles wat gemaakt is, is ontworpen. Dat geldt ook voor de attributen rondom de dood. Van urnen en kisten tot de lijkwagen en de grafsteen. De vormgeving is soms puur functioneel, maar voegt meestal iets toe dat gebruikers aanzet tot herinnering of overdenking. Esthetiek is ook niet onbelangrijk. In (Re)Design Death, een van de laatste tentoonstellingen in het korte bestaan van CUBE Design Museum in Kerkrade, kwam de vormgeving van de dood in al z’n gedaanten aan bod. Een deel van die presentatie is nu te zien in Amsterdam, aangevuld met het winnende werk van de studentenwedstrijd rondom de vraag ‘Wil je eeuwig leven?’

T/m 12 februari, Tot Zover

Film

Aleem Khan: After Love

De Britse Mary bekeerde zich voor haar huwelijk met Ahmed tot de islam, maar na zijn dood blijkt hij een tweede leven te hebben gehad met zijn Franse vriendin Geneviève, dat een stuk minder devoot was. In dit ingetogen drama, de grote winnaar bij de British Independent Film Awards in 2021, gaat Mary verhaal halen.

Te zien in: De Balie, Cinecenter, Eye Filmmuseum, Filmhallen

Mahamat-Saleh Haroun: Lingui, the Sacred Bonds

Haroun, al jaren de meest prominente chroniqueur van het leven in Tsjaad, richt zijn camera ditmaal op het lot van een ongewenst zwanger vijftienjarig meisje en haar moeder, in een land waar abortus streng verboden is.

Te zien in: Filmhallen, Kriterion, Rialto

Frances Ha + Future Husband

Noah Baumbachs Frances Ha werd toen de film in 2012 werd uitgebracht ontvangen als een instant klassieker, een film die als weinig andere het gevoel van doelloze twintigers overal ter wereld wist te vangen. Dat was de verdienste van Baumbach, expert in messcherpe dialogen, maar zeker ook van Greta Gerwig, de hoofdrolspeelster en coscenarist van de film. Zij maakte met Frances Ha het opstapje van kleine indiefilms naar de hogere regionen van Hollywood, waar ze inmiddels ook zelf regisseert – zie Lady Bird en binnenkort Barbie, waarvoor Baumbach dan weer als coscenarist diende. In Eye is de film zaterdagavond te zien, gevolgd door een concert van Future Husband, oftewel de Nigeriaans-Nederlandse singer-songwriter Adura Sulaiman, die onlangs haar eerste EP uitbracht.

Te zien: zaterdag 27 augustus, 21.30 uur, Eye Filmmuseum

Kind

Workshop: Fotografie (10+)

Hoe maak je een close-up van een lieveheersbeestje? Hoe vang je spiegelbeeld in het water op camera? Het komt aan bod tijdens de kinderworkshop foto­grafie in Museum JAN. De ochtend begint met het bekijken van landschapskunst, daarna gaan de kinderen zelf de natuur in om foto’s te maken. Er zijn camera’s aanwezig, maar neem vooral je smartphone of spiegelreflex mee. De workshop is gratis, aanmelden is verplicht.

Zondag 28 augustus, 10.30 uur, Museum JAN

Familieconcert: Vreemde Vogels (6-11)

Luister naar vogelgezang, geritsel van insecten en het kraken van takken tijdens Vreemde Vogels. Het Concertgebouw organiseert deze zomer familieconcerten op de mooiste plekken in Nederland. Dit weekend vinden de concerten in het Amsterdamse Bos plaats.

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus, verschillende tijden, Amsterdamse Bos, Bosbaanweg 5

Festival

Dance: Mysteryland

Na twee jaar wachten kan Mysteryland eindelijk weer los. Met headliners als Armin van Buuren, Paul Kalkbrenner en DJ Snake is het niet gek dat het festival helemaal uitverkocht is. De keuzestress is reuze, want er is geen gebrek aan artiesten en er zijn nogal wat overlappingen.

T/m zondag 28 augustus, Haarlemmermeer

House: Nomads

Nomads festival neemt dit weekend afscheid op het terrein van Thuishaven. De tienjarige jubileumeditie is tevens de laatste van het housefestival. Het werd al drie weken verschoven omdat de kaartverkoop op zijn zachtst gezegd tegenviel. De organisatie liet eerder weten dat het in het huidige festivalklimaat niet meer lukt Nomads voort te zetten. Nog eentje dan.

Zaterdag 27 augustus, Thuishaven

En ook

Worstelshow: Pro Wrestling Holland Live XL

Pro Wrestling Holland is terug in het Bijlmer Parktheater. Het idee: de worstelaars van het moment bekijken terwijl ze met elkaar in de ring staan. De line-up is nog niet bekend, maar het belooft een groot spektakel te worden.

Zondag, Bijlmer Parktheater

Markt: Pure Markt

Aanstaande zondag is er opnieuw een Pure Markt in Park Frankendael. Struin langs de non-foodkraampjes met onder andere kleding, planten en boeken of strijk neer aan een picknicktafel of op een van de grote grasvelden om te genieten van dumplings, broodjes, wijn en bier. Voor kinderen zijn er verschillende speelplaatsen.

Zondag, Park Frankendael