Uitstekende (vegan) pizza’s bij Buurman & Buurman

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Buurman & Buurman.

Waar bestellen we?

Paul en Coen, ooit buren aan de Erasmusgracht, openden in 2015 een eetwinkel annex pizzeria in Bos en Lommer: Buurman & Buurman. Er volgde een vestiging aan de Witte de Withstraat. Bij deze buurtpizzeria kun je tevens terecht voor ontbijt, lunch en een borrel. De gerechten meenemen of laten bezorgen kan ook.

De dertien soorten pizza’s vormen het hart van de kaart. Van een klassieke margherita tot spannender belegd, zoals met inktvis en vitello-tonnatosaus. Voor wie vleesvrij of volledig plantaardig eet, zijn er genoeg (originele!) vega(n) opties. Om je pizzaparty extra aan te kleden staat op de kaart ook een selectie bijgerechten. Denk: bitterballen, olijven en een salade met gegrilde groenten.

Even wachten...

Na ruim een uur ontvang ik de bestelling. Eerder kreeg ik telefonisch te horen dat mijn gekozen risottokroketten uitverkocht zijn en dat er currybitterballen voor in de plaats komen. Dat is gelukt, al ontbreken wel de sausjes én is het toetje vergeten. Slordig. Gelukkig worden deze na een paar telefoontjes vrij snel nageleverd.

Onder het genot van een flesje rabarber­frisdrank (Sauer Rhabarberschorle, €4) val ik aan op de snacks. De pekingeendbitterballen (€7,50 voor 7 stuks) zijn zware jongens, stevig en hartig. De vegan kokoscurryballen (€7,50 voor 7 stuks), zijn simpel, maar op zich oké, al wordt de smaak al snel eentonig. Ze missen structuur, op wat kleine stukjes doperwt na. De nage­leverde mango-rodepepersaus is dan ook een welkome dip die het geheel meer schwung geeft.

Pizza!

Ik selecteerde er twee: een vurige variant met vlees en een plantaardige zomerpizza. Beide hebben een voortreffelijke bodem; dun en krokant, goed gebakken in de houtoven.

Hoewel ie niet zo heet is als de naam doet vermoeden, eet de Pizza Pittig (€17) met tomatensaus, chorizo, rode ui, rode peper en buffelmozzarella lekker weg. De ui is hier en daar wel nog aan de rauwe kant – daar moet je van houden.

Die Vegan ‘grune’ (€15) is een royaal belegde pizza met courgettesaus, rode peper, hazelnoot, perenchutney en gegrilde zomergroenten. Die laatste, met name de wortel, zijn soms wat dik gesneden en hebben daardoor nog een fikse bite. Toch raad ik deze pizza zeker aan (of je nu veganistisch eet of niet). Vooral de kruidige groene saus, de fruitige chutney en de krokante nootjes springen eruit.

Ik ben blij dat de cheesecake (€9) alsnog is bezorgd: het blijkt namelijk een prettig zomers dessert. Verwacht trouwens geen punt taart, je krijgt smeuïge laagjes in een bakje, als ware het tiramisu. De roomkaas, witte chocolade en koekkruimels gaan perfect samen met de friszoete topping van pruimencompote. A je to!

Waar Buurman & Buurman

Open ma-do 16.00-23.00, vr 16.00-1.00, za-zo 15.00-1.00 uur

Bestellen via Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €60 voor twee snacks, twee pizza’s en één toetje

Aanrader De bezorging ging niet helemaal soepel, maar het resultaat mag er zijn

