Uit je Blue Monday-dip in De Hallen: ‘Hernia en mentale terugslag zijn allebei even normaal’

‘Het Volk der Introverten.’ Beeld Mirthe Dokter / David Oswald

Hoort Blue Monday niet samen met Valentijnsdag en Halloween in de map ‘commerciële stunts’?

“Blue Monday zelf kun je met een korrel zout nemen, maar we gebruiken het wel als startpunt om een maatschappelijk probleem te agenderen. 48 procent van de volwassenen in Nederland heeft ooit één of meerdere psychische aandoeningen gehad (zie bron onderaan, red.) en toch rust er nog steeds een taboe op mentale problemen. Dat willen we graag veranderen. We organiseren dan ook geen commercieel event. Integendeel. De passage is gratis toegankelijk en ook bijna al onze workshops zijn gratis. Zo hopen we iedereen te bereiken.”

Wat is er precies te doen?

“We hebben een groot aanbod van kunstprojecten die over mentale gezondheid gaan. Doordat kunst gevoel oproept – al is het maar: ‘ik vind dat lelijk’ – geeft het een opening voor een gesprek. En dat is nodig, want veel mensen durven niet over hun problemen te praten. We praten makkelijker over een hernia dan over een mentale terugslag. Terwijl het allebei even rot én normaal is.”

Wat mogen we echt niet missen?

“Mirthe Dokter maakte allemaal kleine, geboetseerde hoofdjes: Het Volk der Introverten. Een mooi project dat tegenwicht geeft aan de druk om goed en succesvol te zijn. Tijdens een workshop kun je zelf zo’n hoofdje boetseren. Ook ontwierp House of Denim kleding in het thema mentale gezondheid. Eigenlijk wil ik nog meer noemen: er zijn films, geluidswandelingen… En allemaal laagdrempelig, zonder dat het plat wordt.”

Klinkt leuk, maar als ik echt een Blue Monday heb, blijf ik toch liever in bed.

“Dat is geen probleem, we zijn er tot en met 29 januari.”

The Bluest Monday, 16 t/m 29 januari, De Hallen.

