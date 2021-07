Uit-agenda voor komende week: van Nederpop tot het Fête du Champagne

Mirrors/Mirages, t/m 10 juli in Galerie Ron Mandos, Prinsengracht 282. Beeld Courtesy Galerie Ron Mandos, Amsterdam.

Muziek

Milow

Singer-songwriter Milow (Jonathan Vandenbroeck, 39) gaat terug naar zijn akoestische roots met twee unplugged-concerten in Paradiso. Milow, ooit doorgebroken door de slaapkamerhiphop van 50 Cent van een vriendelijke gitaarmelodie (Ayo Technology) te voorzien, speelt een dwarsdoorsnede uit zijn oeuvre dat ook fijnbesnaarde hits omvat.

Zaterdagavond, 18.00 uur en 21.00 uur, Paradiso

Hannah Mae

Getekend op het platenlabel van Ilse DeLange is Hannah Mae (Hannah Schoonbeek, 22) een belofte voor toekomst in de stijl die ook haar platenbaas al zo lang omarmt. Pas drie liedjes heeft de singer-songwriter uit Emmen officieel uit. Een sfeerrijke cover van Janet Jacksons Together Again en de liedjes Back to You en Little Thingsde, geschreven met onder anderen Matthew Crosby (Common Linnets) en Matthijs van Duijvenbode.

Zaterdagavond, 19.30 uur, Melkweg

Eefje de Visser

Met het album Bitterzoet, door de Nederlandse muziekpers uitgeroepen tot plaat van 2020, was zangeres Eefje de Visser de koningin van het afgelopen popjaar. Voor haar uitverkochte tournee gingen meer dan 15.000 concertkaartjes over de toonbank. Ze verdampten allemaal. Maar in Carré kan het grote inhalen beginnen.

Maandag en dinsdag, 18.30 uur, 20.00 uur en 21.30 uur, Carré

Expo

Mirrors/Mirages

Spiegels reflecteren de werkelijkheid, maar kunnen vanuit een ­bepaalde hoek ook iets zichtbaar maken dat anders ongezien zou blijven. Licht speelt hierbij een ­cruciale rol. De kunstenaars in de groepstentoonstelling Mirrors/Mirages spelen met de mogelijk­heden van lichtweerkaatsing. Zo opent de Magic Mirror van Ann ­Veronica Janssens een deur naar een blauw universum en fopt James Turrell de ogen met een schijnbare tv die flitslicht uitstraalt.

T/m 10 juli in Galerie Ron Mandos, Prinsengracht 282

Woody van Amen: New Realism

Woody van Amen was een van de pioniers van de Nederlandse popart, die hier new realism heette. In een fijne solotentoonstelling is bij Grimm werk uit de jaren zestig te zien. Naast vroeg werk, gebaseerd op bedrijfslogo’s, ook een aantal neonbeelden waarin het Taxat-symbool voorkomt, een door Van Amen verzonnen, gepatenteerde vorm die het midden houdt tussen een petruskruis en een hoekige halter. Ook is er recent werk – Van Amen mag dan 85 jaar oud zijn, hij is nog steeds actief.

T/m 17 juli in Grimm Gallery, Van Baerlestraat 80

Casper Braat

Hij maakte al een installatie van duizend McDonald’s-hamburgers, een Jeff Koons-achtig glitterbeeld van Justin Bieber en 24-karaats gouden afwasmachineblokjes. Met Casper Braat heeft Factor IJ, de nieuwe presentatieplek op IJburg, voor zijn openingstentoonstelling een gegarandeerde spektakelmaker in huis gehaald. Braats installatie Hawaii, met duizend heupwiegende hoelameisjes, is zowel grappig als prikkelend. De kunstenaar wijst ons plagerig op ons excessieve reisgedrag op zoek naar de perfecte vakantie.

T/m 10 juli in Factor IJ, Pampus­laan 11

Ver

Fernweh is het tegenovergestelde van heimwee: verlangen naar de exotische verte. Het is een drijvende kracht voor veel kunstenaars. Dat was al zo in de tijd van de oude meesters waarin kunsthandel P. de Boer gespecialiseerd is. Voor de tentoonstelling Ver wordt dat werk gecombineerd met hedendaagse kunst: van de fantasiebeesten van Pepijn van den Nieuwendijk tot de opgerekte landschappen van Jacobien de Rooij en de collages van Stefan Peters, die verwijzen naar zowel 17e-eeuwse rariteitenkabinetten als moderne smart­phoneschermen.

T/m 18 juli in kunsthandel P. de Boer, Herengracht 512

Rainbow Soulclub: Rearrangement of Priorities #9

Het is moeilijk twee domeinen te bedenken die zo verschillend zijn als de kunstwereld en de wereld van daklozen. Toch probeert de Rainbow Soulclub ze al sinds 2005 te verbinden. Het collectief van kunstenaars, ongedocumenteerden, langdurig drugsgebruikers en anderen die de straat hun thuis noemen, stelde een tentoonstelling samen over de effecten van corona op hun leven. De pandemie was ­eigenlijk heel ‘goed’ voor ze: overal werden noodopvangen geopend. Maar met de versoepelingen kwam daar weer een eind aan.

T/m 31 juli in Rozenstraat – A rose is a rose is a rose, Rozenstraat 59

Film

Quo Vadis, Aida?

Terwijl de VN-basis in Srebrenica in chaos vervalt, probeert tolk Aida haar man en twee volwassen zoons te redden. De Bosnische Jasmila Žbanić creëert een odyssee op de vierkante meter in deze indruk­wekkende, voor een Oscar genomineerde film over een oorlogs­drama waarmee ook Nederland nog altijd in het reine moet komen.

Te zien in: Cinecenter, Eye, Filmhallen, Ketelhuis, Kriterion, Pathé City, Pathé Tuschinski, Rialto

In the Heights

Al in 2010 zou deze succesvolle Broadwaymusical van Lin-Manuel Miranda verfilmd worden, maar dat ketste af. Na het grenzeloze succes van Miranda’s Hamilton komt het er nu toch van.

Te zien in: Cinecenter, FC Hyena, Filmhallen, Pathé Arena, Pathé City, Pathé De Munt, Pathé Noord, Pathé Tuschinski, Studio/K

Bad Luck Banging or Loony Porn

De ­nieuwe film van de Roemeense Radu Jude was in februari een van de meest avontuurlijke films in de hoofd­competitie van het Berlijnse film­festival. Hij won geheel terecht de ­Gouden Beer. Met ­sardonisch ­genoegen creëert de filmmaker een licht ontvlambaar mengsel van vorm­experiment en maatschappijkritiek. De film draait om Emi, docent op een elitaire middelbare school, die op het matje wordt geroepen nadat een seksfilmpje van haar en haar man online komt. Het gaat Jude niet om porno, maar om de hypocrisie van een maatschappij die zich een stuk drukker maakt om een blote borst dan om haar stelsel­matige kapitalistische uitholling.

Te zien in: Eye Filmmuseum, Het Ketelhuis, Kriterion, Rialto

Theater

Dromenblazers – Oorkaan (6+)

3 juli is de laatste dag van ­Zomer in de Beurs (van Berlage). Rondleidingen, concerten in de avond van het Van Baerle Trio en het Peter Beets Trio en in de middag de muzikale jeugdvoorstelling Dromenblazers van Oorkaan. De leden van het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet schakelen moeiteloos tussen muziek van Gershwin, Satie, Mahler en Dvorák.

3 juli, 14.00 en 15.30 uur, beursvanberlage.com/zomer

Toneelgroep Oostpool & Het Amsterdamse Bostheater: Hollandsch Glorie

De bedenker van een nationaal historisch museumpark krijgt anno 2021 te maken met veranderende inzichten over hoe we uiteindelijk de geschiedenisboeken in willen. Dat is het concept dat theater­makers Jan Hulst en Kasper Tarenskeen bedachten voor de zomervoorstelling in het Bos. Charli Chung regisseert. Een ­‘actuele, humoristische en scherpe voorstelling’, aldus de makers die zich deze zomer ­nestelen op de open plek in het Amsterdamse Bostheater. Ook daar gelden de ‘testen voor toegang’-regels. Met spel van onder anderen Fjodor Jozefzoon, Joep Paddenburg, Thijs Römer en Sidar Toksöz.

T/m 24 juli, 10 t/m 28 augustus, bostheater.nl

Julidans, t/m 16 juli. Beeld Stefan dotter

Diverse podia: Julidans

Het jaarlijkse Julidans biedt weer de gelegenheid de grote meesters en de enfants terribles van de hedendaagse dans live aan het werk te zien, als je maar een negatieve coronatest op zak hebt. Het is de dertigste editie van het festival, dat je kunt beleven in ITA, ­Bellevue en Melkweg, Stedelijk Museum en Podium Mozaïek. Met werk van onder anderen Nicole Beutler, Anne Teresa De Keersmaeker en Emio Greco & Pieter C. Scholten.

T/m 16 juli, julidans.nl

Play Productions: Reuzen van Noord

In de audioroute Reuzen van Noord ontmoet je zes reusachtige bomen die uitkijken op ‘torens met schommels op het dak, exclusieve penthouses, caffè latte drinkende hipsters, biologische stadstuinen, party­cruises en bakfietsen vol blonde dreumesen’. Hoe kijken die bomen tegen hun omgeving aan? Hoor de verhalen van onder andere de oudste stadsiep en een geïmporteerde Ginkgo Biloba.

3 en 4 juli op verschillende tijdslots, tolhuistuin.nl

Kind

Minimal Music Festival

Hou je van muziek en heb je altijd al eens backstage willen rondlopen bij het Muziekgebouw aan ’t IJ? Gezinnen met kinderen vanaf zeven jaar kunnen dat doen tijdens het Minimal Music Festival. Er is een speurtocht door het backstagegebied met verschillende installaties. De route begint met een workshop in het Soundlab. Onder begeleiding van een workshopleider speel je met verschillende instrumenten. Daarna duik je de studio in. Je hoeft geen noten te kunnen lezen of een instrument te kunnen bespelen.

Zaterdag 3 juli, vanaf €11, Muziekgebouw aan ’t IJ, muziek­gebouw.nl

My Deer Self

In het Cobra Museum kun je zaterdag een driedimensionaal hert maken, in navolging van Frida Kahlo die zichzelf als hert afbeeldde op een van haar werken. Je gaat in een atelier, na een kunst­beschouwing met een docent, aan de slag met karton en verf. ­Liever thuis aan de slag? De workshop is online gratis te volgen.

Zaterdag 3 juli, €20, Cobra Museum, cobra-museum.nl

Divers

Fête du Champagne

Het Rembrandtpark wordt dit weekend omgetoverd tot een Frans sprookje. Speel een potje ­petanque, sabreer je champagne of geniet van livemuziek. Dit jaar is het thema van Fête du Champagne l’été de l’amour, oftewel de zomer van de liefde. “Het is dit jaar vooral een feest waarbij voor het eerst in lange tijd gedanst, gesjanst en ­geproost kan worden op de liefde voor elkaar en voor het leven,” zegt Ivar Beukeboom, een van de organisatoren. Het champagnefestijn wordt gecompleteerd met eersteklas Franse gerechten, ­bereid door topchefs, en Franse foodtrucks.

3 en 4 juli, €10, tickets via ­feteduchampagne.nl

Over vrouwen, door vrouwen

Het werk van negen vrouwelijke ­fotografen staat centraal in de tentoonstelling Over vrouwen, door vrouwen. In de 19e eeuw werd de camera voor vrouwen een symbool van zelfbeschikking. Tegelijk zorgde fotografie voor een seksualisering van het vrouwelijk ­lichaam. Deze tentoonstelling laat werk zien van zowel breed bekende fotografen als talent met een ­selecte fanbase. Ze concentreren zich allemaal op een verkenning van het vrouwelijk lichaam, een contrast met de dominante male gaze. De werken stellen body positivity centraal.

T/m 29 augustus, Kahmann ­Gallery, Lindengracht 35