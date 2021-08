Uit-agenda: van chansons van de Lage Landen tot theater in een taxi

Muziek: chansonnier der Lage Landen

Via The Voice of Holland bereikte hij het grote publiek, maar onder liefhebbers van het Franse chanson was hij al eerder bekend. In het Concertgebouw treedt Sjors van der Panne zaterdag twee keer aan als chansonnier, maar hij bedient zich daarbij wel van de eigen taal. Liedjes van de Lage Landen heet het programma waarin hij zich buigt over repertoire van Boudewijn de Groot, Liesbeth List, Ramses Shaffy, Robert Long en Wim Sonneveld.

Concertgebouw, zaterdag, 19.00 en 21.15 uur

Documentaire: Paolo Conte

In Nederland is hij bij velen alleen bekend van Max, zijn jazzy hit uit 1988. In eigen land is de Italiaanse mompelzanger Paolo Conte niet minder dan een grootheid. De door regisseur Giorgio Verdelli over hem gemaakte documentaire It’s Wonderful (vernoemd naar een andere hit van Conte) strekt zich uit over een periode van vijftig jaar. Verdelli heeft voor deze film, die op twee avonden wordt vertoond in de Melkweg, gebruik mogen maken van het rijke persoonlijke archief van Conte.

Melkweg, 8 en 10 augustus, 19.00 uur

Theater: Dashboard

Karavaan is het jaarlijkse locatietheaterfestival op verrassende plekken in Alkmaar, Heerhugowaard, Castricum, Heiloo of Stompetoren. Neem bijvoorbeeld de trein naar Alkmaar en stap daar in de taxi van Dashboard (Dox/DIEHELEDING/Theater Utrecht). Een interactieve locatievoorstelling geïnspireerd op de film Taxi Driver van Martin Scorsese. Maximaal drie toeschouwers per rit beleven ‘een filmische minitrip over eenzaamheid en het sociaal isolement in een stadswereld die aan je blijft trekken’.

Karavaan, t/m 15 augustus (Dashboard t/m 14 augustus), karavaan.nl, diverse locaties

Theater: Flight 49

Indrukwekkende voorstelling met Op hoop van zegen van Herman Heijermans als verre inspiratie. Regisseur Simon Stone schetst een staalkaart van verdriet als een vliegramp ons uit het lood slaat en iedereen raakt. Sterk spel van de cast van ITA als de nabestaanden tussen de uitgestalde eigendommen van de omgekomen passagiers van Flight 49, van de radar verdwenen tussen Marrakesh en Amsterdam. Selfies en Instafilmpjes geven de slachtoffers een gezicht. Maarten Heijmans maakt kans op een Arlecchino op het Theaterfestival in september vanwege zijn acteerprestatie als de wat ‘nerdy’ jongen die hier zijn enige vrienden verliest.

ITA, 11 t/m 21 augustus, ita.nl

Film: The Green Knight

Hervertelling in fantasy-tinten van een verhaal uit de legendes rond koning Arthur. Ridder Gawain, die ten strijde trekt tegen de vervaarlijke Groene Ridder, wordt gespeeld door Dev Patel. Een sterk staaltje kleurenblinde casting.

Te zien in: FC Hyena, De Filmhallen, Pathé Arena, Pathé City, Pathé, Tuschinski

Film: Minari

De Koreaans-Amerikaanse regisseur Chung baseerde het gelauwerde Minari op zijn eigen jeugd als zoon van immigranten in ruraal Arkansas. Van de zes Oscarnominaties werd die voor actrice Yuh-Jung Youn verzilverd, voor haar glansrol als de inwonende oma.

Te zien in: Cinecenter, FC Hyena, De Filmhallen, Kriterion, Lab111, Pathé City, Pathé Tuschinski, Studio/K

Film: Top 10 van 2020

Bioscoop The Movies brengt iedere zomer de beste films van het voorgaande jaar in reprise. Omdat The Movies zelf wordt verbouwd, wijkt de selectie dit jaar uit naar De Filmhallen. Het programma is dit jaar extra welkom, want de releases waren vorige jaar door corona, zacht uitgedrukt, nogal gemankeerd. Te zien zijn onder meer de Oscargenomineerde documentaires Collective, Honeyland en For Sama, en de dwarse film noir op de Mongoolse steppe Öndög. Maar de hoogtepunten zijn de vier films van vrouwelijke regisseurs: het urgente Queen & Slim, het springerige Babyteeth, abortusdrama Never Rarely Sometimes Always en #MeToo-aanklacht The Assistant, vier films vol doelgericht gekanaliseerde onderhuidse woede.

De Filmhallen, t/m 22 augustus

Expo: World Press Photo

De 85-jarige Rosa Luzia Lunardi wordt omhelsd door een volledig in plastic verpakte verpleegster. De Deense fotograaf Mads Nissen wist in één beeld de emotionele ellende van het afgelopen jaar samen te vatten. Een terechte winnaar van de World Press Photo of the Year. Deze en andere prijswinnende fotojournalistiek is te zien tot het einde van deze maand.

T/m 29 augustus in De Nieuwe Kerk

Expo: An Intricate Well

Nicola Arthen heeft een zwak voor voorwerpen en materialen die zo alledaags zijn dat je ze bijna niet opmerkt. Hij ziet de vingerafdrukken van een lopendebandwerker die een fabrieksproduct redden van anonimiteit en hoort de aarzeling in een computerstem. Eerder lichtte hij H-balken in een constructie aan als ware het echte wand­sculpturen.

T/m 15 augustus in P////AKT, Zeeburgerpad 53

Expo: Slavernij

Aan de hand van tien persoonlijke en waargebeurde verhalen uit Brazilië, Suriname, het Caribisch gebied, Azië en Amsterdam wordt de impact van ruim 250 jaar slavernij inzichtelijk gemaakt. Het Rijksmuseum is het eerste nationale museum ter wereld dat een tentoonstelling heeft gewijd aan het onderwerp, dat door de Black Lives Matter-beweging en het postkoloniale discours enorm aan urgentie heeft gewonnen. Na deze presentatie kunnen bezoekers kunstwerken maken met David Bade en Tirzo.

T/m 29 augustus, Rijksmuseum

Expo: Less is More

De minimalistische kunst die Factor IJ deze zomer toont, gaat over formele kenmerken als ritme, kleur en compositie. Het in Oost gevestigde platenlabel Moving Furniture Records verzorgt bijpassende concerten.

T/m 21 augustus, Pampuslaan 11

Expo: Rademakers Gallery

De zomertentoonstelling van de Pien Rademakers Gallery heeft een volledig vrouwelijke line-up. De deelnemers zijn jong en getalenteerd, maar de onderlinge verschillen zijn groot. Bonnie Severien schildert heldere, grafisch aandoende voorstellingen waar 17de-eeuwse invloeden worden gekruist met Matisse. Nadja Schlenker maakt architectonische installaties, Bregje Sliepenbeek sieraden en wand­sculpturen, en op de doeken van Florentijn de Boer lijken bloementuinen te deinen in de wind.

T/m 28 augustus, NDSM-Laan 291

Kind: Zelf schilderen

In de zomervakantie is het elke woensdag en zaterdag familiedag in het Van Gogh Museum. Zo volg je bijvoorbeeld de workshop Zelf schilderen: bloemen en beestjes waarin je eerst alle natuurdetails van Van Goghs schilderijen bekijkt: de rode klaprozen, het groene gras, of de vlinders met mooie patronen op hun vleugels. Vervolgens ga je zelf aan de slag. Naast deze workshop zijn er op deze dagen ook voorleesexperts, speurtochten en andere activiteiten in het museum.

Elke woensdag en zaterdag, Van Gogh Museum, vangoghmuseum.nl

Expo: The Art of the Brick

Legofans opgelet, wie de tentoonstelling The Art of the Brick met honderd unieke legokunstwerken nog wil zien, moet snel zijn. De tentoonstelling is nog tot het einde van de zomer te zien in De Kalverpassage. Bewonder een zes meter lang T-rex-skelet van meer dan 80.000 steentjes en wereldwijd bekende kunstwerken van Da Vinci, Vermeer en Rembrandt in 2D en 3D, alles gemaakt van legostenen. De creatieve geest achter deze bouwwerken is de Amerikaanse kunstenaar Nathan Sawaya, ook bekend als artist-in-residence van het populaire programma Legomasters USA.

In de zomervakantie elke dag 10-18 uur, Kalverstraat 212-220