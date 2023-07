Ubed belooft een matras voor het leven, want: ‘In Amsterdam worden 270 matrassen per dag aan de straat gezet’

Bij Ubed beloven ze je een matras dat de juiste slaaptemperatuur heeft. Beeld Koosje Koolbergen

De mannen van de start-up Ubed hebben een ventilerend matras ontwikkeld. Niet alleen voor deze warme zomernachten, maar ook in de andere seizoenen helpt het je aan de juiste slaaptemperatuur, beloven ze. Sinds een paar maanden is hun kantoor en showroom te vinden in de Van Gendthallen op Oostenburg.

Industrieel vormgever en oprichter Frans de la Haye (80) is bepaald geen nieuweling in de beddenindustrie; precies vijftig jaar geleden bedacht hij de bekende Auping Auronde, een bed dat is ontworpen om een leven lang mee te gaan.

Dat moet ook gaan gelden voor matrassen van Ubed, zeggen ze. Het gebruik van polyester met een open 3D-structuur in plaats van schuim brengt voordelen met zich mee. Het zorgt ervoor dat transpiratie niet in het matras trekt, waardoor het matras koeler en hygiënischer blijft, en het is ook milieuvriendelijker.

“In Amsterdam worden ruim 100.000 matrassen per jaar aan de straat gezet. Dat staat gelijk aan meer dan 270 per dag. Die worden daar vies en moeten dan vernietigd worden. Ook matrassen die wel verzameld worden, zijn door het gebruik van schuim lastig te recyclen,” zegt Wouter Simons (29), verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en coördinatie.

Wie hier een matras aanschaft, hoeft deze na een tijd niet op straat te zetten, belooft het bedrijf. De prijs voor een éénpersoonsmatras begint bij 699 euro, vanaf 1049 euro heb je een tweepersoonsmatras. De onderdelen zijn los te vervangen, waardoor met matras langer meekan. Wanneer het toch echt versleten is, haalt Ubed het op en zal het alle materialen recyclen.

