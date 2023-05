Typisch Amsterdamse café Marcella op het Amstelveld heropent, in een nieuw jasje met oude details

Café Marcella op het Amstelveld is een klassieker in de Amsterdamse caféwereld. Beeld Koosje Koolbergen

Op de hoek van de Prinsengracht en het Amstelveld, vanaf de overkant nauwelijks te zien door de woonboten en dichtbegroeide bomen, ligt Café Marcella. Een klassieker in de Amsterdamse caféwereld; al meerdere decennia zit het café in dit hoekpand. Nu heropent het, dit keer met Thijs Barelds (33) en Omar Baggen (33) aan het roer. Het is bepaald niet voor het eerst dat deze eigenaren, in samenwerking met Horeca Groep 3WO, een zaak openen.

Het duo runt ook bar Bonnie en restaurant Polly Goudvisch. “We hebben nu van alles wat,” zegt Baggen, “Marcella is van binnen klein, maar het terras geeft ons alle ruimte voor veel gasten. Bonnie is groter, Polly nóg groter.”

Het terras van Marcella bestaat uit twee delen: een deel langs de gevel met uitzicht op het volledige Amstelveld en een deel langs de gracht. Het bord dat aan de kade is bevestigd is een verborgen detail dat vrijwel alleen vanaf het water is te zien.

Daarop is te lezen dat boten mogen aanleggen, maar alleen dan als ze binnen een consumptie halen. “Dit bord zit er al zo lang het pand een café is. In de zomer kunnen mensen met boten hier aanleggen en koffie of bier bij ons komen halen,” zegt Baggen.

De kaart van het typisch Amsterdamse café bestaat onder andere uit Amsterdamse gerechten met een twist. Zo ontbijt je hier met een broodje oude kaas (€7,50), eet je als lunch een broodje parmaham met burrata (€13) en is er, naast de uitgebreide wijn- en bierkaart, een grote snackkaart voor bij de borrel.

