Tycho & Vincent: ‘Heel mooi dat ik nu met mijn zoon kan samenwerken’

Tycho Veldhoen (r) en zijn zoon Vincent Veldhoen. Vincent: 'Mijn eerste tatoeage, een krabbel, zette ik toen een anderhalf jaar was op de arm van mijn vader.' Beeld Harmen de Jong

Tycho Veldhoen (44)

“Op mijn achttiende werkte ik bij Hanky Panky, de shop van Henk Schiffmacher op de Wallen. Tijdens een tattooconventie leerde ik een Amerikaanse kennen en we gingen samenwonen in de VS. Op mijn eenentwintigste werd Vincent geboren en twee jaar later zijn broer Charlie.

Ik werkte er in de beste tattooshops van het land in die tijd, het leven was geweldig. Maar toen ging ik werken in de tattooshop van mijn schoonvader en werd ik omringd door een wereld vol geweld, wapens en drugs. Ik had er genoeg van en we besloten, ook voor de kinderen, terug te keren naar Amsterdam. Tot op een dag hun moeder Vincent en Charlie weer meenam naar Amerika en niet meer terugkwam.

Vanaf dat moment heb ik ze heel weinig gezien. Alleen in de kerst- en zomervakanties waren ze bij mij. Het was altijd een groot feest om de jongens op te halen van Schiphol, en hartverscheurend om weer afscheid van elkaar te moeten nemen. Ook voor mijn twee andere twee kinderen, voor wie ze altijd echt als grote broers zijn geweest.

Ik ben opgegroeid in een vrij kunstenaarsgezin, een beetje hippie-achtig, met veel naakt. Mijn vader (kunstenaar Aat Veldhoen, red.) zei – op zich terecht – dat het idioot is dat we dagelijks met beelden van oorlog en geweld worden geconfronteerd, maar dat ‘een pik in een kut zien gaan’ wordt gezien als een schande.

Ik weet nog dat er overal affiches hingen in de stad van een expositie van mijn vader, met daarop een schilderij van hem als clown en mijn moeder, poedelnaakt. Dat vond ik op mijn dertiende, net in de brugklas, best gênant. Wat ik van mijn vader leerde, is dat het goed is om nooit lui te zijn en jezelf altijd te blijven ontwikkelen. Dat is iets wat ik mijn kinderen ook wil meegeven.

Vincent kan makkelijk leren en ik hoopte stiekem dat ie zou gaan studeren. Maar toen hij naar Amsterdam kwam op zijn achttiende, was hij vastbesloten om bij ons in de shop te komen werken. Hij is een harde werker, en een hele lieve, rustige jongen. Al moet ik hem soms, als zijn baas, even terugfluiten als ie met een kater op zijn werk komt. Ik vind het vooral heel mooi dat ik nu met mijn zoon samen kan werken en dat ik hem een vak kan leren waarvan hij hopelijk de rest van zijn leven plezier van heeft, en dat hij over de hele wereld kan uitoefenen.”

Vincent Veldhoen (23)

“Mijn broer en ik zijn grotendeels bij onze moeder opgegroeid in Amerika. In de schoolvakanties vlogen we met zijn tweetjes naar Nederland, als ‘ummetjes’: unaccompanied minors. We vonden het altijd geweldig om hier te zijn, en vreselijk om weer terug naar Amerika te moeten, omdat we mijn vader en ons halfbroertje en -zusje dan weer heel lang moesten missen.

We stonden altijd met zijn allen te huilen als we vertrokken. Ik ben de oudste van in totaal vijf kinderen, ik heb ook nog een halfzusje in Amerika, al maak ik daar geen onderscheid in – ze voelen voor mij als mijn volle broer en zusjes.

Dat ik ooit ook wilde gaan tatoeëren heb ik altijd geweten. Mijn eerste tatoeage, een krabbel, zette ik toen een anderhalf jaar was op de arm van mijn vader. Ik kom uit een echte tattoofamilie: mijn Amerikaanse oma geeft les in tattoohygiëne, zij nam mij en mijn broer vaak mee naar tattooconventies, en mijn opa, een nogal ruige Vietnamveteraan, is tatoeëerder. Zijn shop, waar ik vaak kwam als kind, was een soort piratenhol, een plek voor outlaws. Zelf ben ik een vrij rustig persoon, ik kom liever niet in de problemen. Ik heb zelfs nog nooit iets gejat bij Albert Heijn.

Op mijn achttiende ben ik met mijn broer naar Amsterdam verhuisd. We wilden weer bij onze vader in de buurt wonen, omdat we hem nodig hadden. Toen ik hem ooit vertelde dat ik ook tatoeëerder wilde worden, hamerde hij erop dat ik heel veel uren moest maken met tekenen, om zo mijn penmanship te ontwikkelen. Maar ik was eigenwijs en begon uiteindelijk pas echt met tekenen toen ik hier bij hem in de shop kwam werken.

De afgelopen jaren heb ik heel hard gewerkt om mezelf te ontwikkelen en inmiddels ben ik ook tatoeëerder. Net als mijn vader wil ik heel goed worden in allerlei soorten stijlen. Dat ik het vak nu van hem kan leren, vind ik heel bijzonder. De shop voelt als een grote familie en Henk (Schiffmacher, red.) is voor mij als een tweede opa. Soms is het weleens gek dat mijn vader nu ook mijn baas is. Hij kan wel streng zijn, bijvoorbeeld als ik na een nacht stappen wil gaan werken. Dat vindt hij niet verantwoord voor een tatoeëerder, en daarin hij heeft natuurlijk gelijk.”