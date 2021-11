Tweedehands ‘warenhuisje’ Hoppa! doneert winst aan het goede doel

Hoppa!, Van Woustraat 234. Beeld Sophie Saddington

Grijze en zwarte gevels domineren het straatbeeld aan het eind van de Van Woustraat. Maar sinds kort is er één uitzondering: de felle, kanariegele pui van tweedehands winkel Hoppa!. “Het valt zo op dat we geen nachtlampen voor de etalage nodig hebben. Dat is nog eens duurzaam,” vertelt oprichter Jana Ehrich (54).

Het tweedehands ‘warenhuisje’, zoals Ehrich het noemt, is bedoeld voor mensen die weinig te besteden hebben, maar ook voor mensen die bewust willen leven. Met dit uitgangspunt won Ehrich in 2019 de gemeentelijke wedstrijd Thuis in Zuid, waardoor ze de winkel, samen met Hella de Kok (32), kon beginnen. De winst doneren ze aan het goede doel; dit jaar is dat de Voedselbank in De Pijp.

Hoppa! zit in een voormalige fietsenwinkel: in de werkplaats hangt nu kleding vanaf 5 euro, en de oude meterkast dient als paskamer. Alle meubels, servies en boeken zijn zorgvuldig uitgestald en gesorteerd op thema’s. Aan de linkerkant is een hoek met jarenzeventigspullen en in een apart kamertje is de zogenaamde bibliotheek, met boeken vanaf 1 euro.

De meeste spullen worden gedoneerd door buurtbewoners en kennissen. De Kok: “Het is mooi om te zien dat mensen waardevolle spullen doneren in plaats van ze te verkopen.” Naast tweedehands kleding en spullen verkoopt de zaak ook upcycle-producten, zoals een pennenetui van oude rijstzakken uit Cambodja (€9,50).

Als je geluk hebt, krijg je bij je aankoop een handgemaakte canvas tas van de Green Bag Lady. Ehrich: “Maar alleen als klanten beloven dat ze geen plastic tassen meer gebruiken.”

