Tweede vestiging Luuk’s Coffee opent aan Vijzelgracht: ‘Sommige klanten komen drie keer per dag’

Beeld Hannah Bults

De ochtenddrukte op de Vijzelgracht wordt binnen in het hoekpand aan de Fokke Simonszstraat totaal vergeten. Luuk Nijsen (31) heeft het typisch Amsterdamse pand getransformeerd tot de tweede vestiging van Luuk’s Coffee.

De eerste, op de Noordermarkt, kent vooral drukke zaterdagen en maandagen. Hier is het elke ochtend een gekkenhuis. “Het ritme is anders dan op de Noordermarkt. Hier komen veel mensen vlak voor werk of na het wegbrengen van de kinderen even snel een kop koffie halen. Sommigen komen zelfs drie keer per dag.”

Voor Nijsen is het belangrijk dat in zijn zaak de goede koffie centraal staat. Alleen het hoognodige staat op de bar. Aan de muur erachter hangt een wit schilderij en twee houten planken met zakken koffie en servies in blauwe en witte tinten. “Door het interieur rustig te houden en de pastries niet té ingewikkeld, ligt de focus echt op de kwaliteit van de koffie.”

Volgens Luuk is ook de buitenkant van de zaak een echte trekpleister. “Het pand ziet eruit alsof een kind een Amsterdams huisje heeft getekend. Gasten fotograferen het graag en zetten het dan op sociale media.”

Dat de koffie bij Luuk’s uniek is, blijkt uit het feit dat hij in samenwerking met een bevriende koffiebrander zijn eigen koffie heeft gecreëerd. “De kern van mijn visie was dat er op meer toegankelijke plekken goede koffie te vinden moet zijn. Mijn moeder wil bijvoorbeeld gewoon een kop koffie en heeft geen idee of het een gewassen Ethiopian Chemex-koffie is.”

Luuk’s Coffee Vijzelgracht 49, Centrum Bijzonder

Bij Luuk’s drink je koffie die Luuk zelf heeft samengesteld. Deze is ook voor thuis of op kantoor te koop (250 gr €9,95, 1 kg €29,95). Zitplekken

Van achter de grote tafel op de entresol kijk je uit op de drukte van de Vijzelgracht. Te verkrijgen Espresso (€2,50), cappuccino (€3,60), cake (€3,20), croissant (€2,50), pastel de nata (€2,50).

