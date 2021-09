Twee kapiteins op één schip voor klimaatverandering

Beeld Shutterstock

Waar zijn jullie nu?

“In Whangarei, een stadje in Nieuw-Zeeland. Als je in Nederland een gat graaft, kom je daar ongeveer boven.”

Jullie houden het lang vol.

“Het plan was om in een paar jaar rond te zeilen, maar we zijn alweer vijf jaar verder. We hebben meer oplossingen gevonden dan verwacht. En vanwege corona zijn veel grenzen gesloten. We doen hier groot onderhoud aan de boot en rijden met een kampeerbusje naar de verhalen toe.”

Wat is het doel van jullie reis?

“We willen mensen laten zien wat voor positieve dingen er al zijn op duurzaamheidsgebied. Dat inspireert hopelijk om hetzelfde te doen. We praten met de initiatiefnemers, maken een artikel en video, en die verspreiden we.”

Wat is het belangrijkste dat jullie hebben ontdekt?

“De lokale gemeenschap blijkt telkens een belangrijke rol te spelen in verduurzaming. Op het Deense eiland Samsø heeft de gemeenschap geïnvesteerd in windturbines. De opbrengsten gaan naar de bewoners. Is dat niet zo, dan zie je vaak dat bewoners zich verzetten. Dat werkt ook zo met voedsel: zijn bewoners verbonden met de boer, dan ervaren ze direct waar hun eten vandaan komt. Duurzaamheid heeft een sterke sociale kant.”

Wat kan de burger verder doen?

“Doe iets waar je blij van wordt. Bedenk wie je wilt steunen: de bakker om de hoek of een groot bedrijf. Je kunt je energieverbruik omlaag brengen, tweedehandsspullen kopen of vegetarisch eten. Wanneer genoeg mensen veranderen, ontstaat draagvlak voor systeemverandering.”

sailorsforsustainability.nl