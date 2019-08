Twan van Steenhoven: ‘Met je kind op de fiets, dat is toch ­#lifegoals?’

Twan van Steenhoven. Beeld Andreas Terlaak/Lumen

Eerste zomer in Amsterdam

“Ik was negentien. Mijn broer had een huisje aan de Jacob Catskade en ik betaalde hem wat geld om daar soms op een matje te slapen. Dat maakt geen flikker uit als je negentien bent. Elke dag pakte ik de metro naar Zuidoost, omdat we als The Opposites een platencontract hadden bij gasten daar. Zo heb ik veel rappers leren kennen. Ik ben opgegroeid in Heiloo, dus er ging een nieuwe wereld voor me open. Hangen in het Vondelpark en ’s nachts naar de Bitterzoet. Ik vond het fantastisch.”

Mooiste terras

“Dat moet dat van de Wasserette zijn, op het Gerard Douplein. Mijn vriendin werkte daar vroeger en we zijn goed bevriend met het personeel. Ze worden daar waarschijnlijk schijtziek van mij als ik weer eens aan de kassa sta. Ik neem altijd hetzelfde: ­granola en een omelet met spinazie.”

Het terras van de Wasserette, op het Gerard Douplein. Beeld Lin Woldendorp

Favoriete strand

“Vrienden van mij hebben een studio in Haarlem. Als ik daar moet zijn, rijd ik vaak door naar Zandvoort om een duik te nemen. Ook als het onweert of regent: ik ga erin. Of ik ga naar Egmond, waar ik standaard bij strandpaviljoen De Uitkijk ga zitten en zelfs steeds naar hetzelfde tafeltje neig. Elke ochtend denk ik stoer te zijn door een ijskoude douche te nemen, dus ik begon te denken dat ik een soort Iceman was. Maar het afgelopen voorjaar viel het me vies tegen; alsof vijftien messen in je voeten steken.”

Leukste Amsterdammer

“Def P, van Osdorp Posse. Ik luisterde daar heel veel naar toen ik achttien was. Ik was een ontzettende hiphopfan en alles van Def P was zo lekker rauw. ‘Je moet gewoon je bek houden of ik trap je voor je reet als een penalty’ – dat soort bijdehante ­teksten.”

Een zwoele zomeravond met…

“Mijn vriendin. We gaan samen een kindje krijgen. Dat hield ik eerst een lange tijd af, totdat mijn broertje een kind kreeg. Toen dacht ik: waarom heb ik dit niet vier jaar geleden al gedaan? Ik voel me in één klap weer jong, want straks ben ik een jonge vader. Nu ben ik nog die oude rapper.”

Favoriete park

“Ik weet dat het geen park is, maar het Amsterdamse Bos vind ik heel fijn. Nu moet ik wel eerlijk bekennen dat als er ergens een paar bomen staan, ik snel tevreden ben. Een vast rondje heb ik niet: ik zet het gewoon op een lopen. Heel soms raakte ik er de weg kwijt, maar nu niet meer. Dat gebeurt wanneer je ­verdwaalt: je leert de wegen kennen.”

Festival

“Eigenlijk moet ik Appelsap zeggen, of niet? Ik heb de afgelopen keer ook de tijd van mijn leven gehad bij Open Air. Bij veel bekenden ben ik in mijn nopjes. De muziek boeit me niet eens zo veel, tenzij het echt gekke heavy metal is. Zet mij maar op een grasveld, met of zonder muziek. Zo’n mediteerdildo ben ik.”

Lekkerste ijssalon

“Heel voorspelbaar: IJscuypje in De Pijp. Ook daar neem ik altijd hetzelfde: een bolletje aardbeienijs. Saai ben ik, hè?”

Een bolletje aardbeienijs van IJscuypje. Beeld Lin Woldendorp

Coffeeshop

“Nee, man. De laatste keer dat ik geblowd heb, was toen ik vijftien was.”

Mooiste lied over Amsterdam

“Geef mij maar Amsterdam van THC. Heel slecht, maar dat komt deels doordat ik de beat eronder heb gemaakt. Ik kende het originele liedje toentertijd helemaal nog niet, dus dat was mijn kennismaking met dat fantastische Amsterdamse nummer.”

Zomerdrankje

“Ik kom vaak bij ­Palladium en ik vraag daar altijd naar een glas water met zo veel mogelijk ijs en fruit. Ik drink al lange tijd geen alcohol meer, maar ik mis het dronken zijn helemaal niet. Het is vooral een sociaal ding; alsof mensen ­collectief besluiten naar de klote te gaan.”

Een glas water met zo veel mogelijk ijs en fruit bij Palladium. Beeld Lin Woldendorp

Mooi van lelijkheid

“Het Rembrandtplein. Dat trekt echt fout publiek aan en toch hou je ervan. Een van onze eerste optredens was in de Escape. Ik kan me nog herinneren hoe nerveus ik was om voor zoveel mensen te staan. Als ik er langsloop, krijg ik weer kippenvel.”

Rembrandtplein. Beeld Lin Woldendorp

Zomerirritatie

“Iedereen lijkt hier altijd haast te hebben. Als je ’s zomers een foutje maakt in het verkeer, gaan we met z’n allen schreeuwen en toeteren. Als je twintig minuten naar het noorden rijdt en je maakt daar een fout, word je nog vriendelijk begroet.”

Voornemen voor na de zomer

“Met mijn kindje voorop door de stad fietsen en hem showen aan de wereld. Met je kind op de fiets, dat is toch gewoon ­#lifegoals?”