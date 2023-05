Twaalf Essex-girls op de bierfiets door Sloterdijk: ‘Als je houdt van industrie, is dit een geweldige tour’

Ooit was hij hét symbool voor ontluikend massatoerisme, maar inmiddels is de bierfiets vakkundig onschadelijk gemaakt. Toch draait de kwaadmaker van weleer ver, vér weg van de Amsterdammers nog steeds zijn rondjes. ‘We hebben het zelf gezellig moeten maken.’

Het zal een jaar of zes geleden geweest zijn dat een van de twaalf Engelse vrouwen die zich deze middag heeft gemeld op de Rhôneweg voor het laatst plaatsnam op een bierfiets in Amsterdam. Toen was het een traktatie, zegt ze. “Over de grachten, van de ene ansichtkaart naar de andere. Amsterdam op z’n mooist. En iedereen zwaaide naar ons. Hoewel dat misschien kwam omdat wij naar iedereen zwaaiden.”

En tja, dan de Rhôneweg. Dat klonk vooraf voor de groep argeloze vrouwen uit Essex best nog charmant. Een beetje Frans en pittoresk, als je niet beter zou weten. Het had zomaar een straat kunnen zijn met allerlei schattige huizen overwoekerd door klimop en azuurblauw water voor de deur. Zeg maar alles wat de Rhôneweg, een stuk achter station Sloterdijk, níet is.

Tikje zorgelijk

Ze zijn te voet gekomen, helemaal uit de binnenstad. Het eerste stukje ging nog, langs het Westerpark waar de Rollende Keukens net wakker werden. Maar hoe langer de wandeling naar de Rhôneweg duurde, hoe meer de twaalf netball-vrouwen het gevoel kregen dat het vandaag wel eens minder charmant zou kunnen worden. Om het station te passeren was het even zoeken, maar uiteindelijk meldden de vrouwen zich op de Rhôneweg, een tikje zorgelijk, maar nog steeds vol goede moed.

Tien minuten later zitten ze op een bierfiets, met twaalf flessen prosecco en een heleboel bier aan boord. Via de Hatostraat, de Condensatorweg, de Kabelweg en de Basisweg is het feitelijk vier keer linksaf om net iets meer dan een half uur later weer terug te keren op het startpunt. Een blokje om. Ze hebben gezien: treinspoor, kantoorgebouwen, een bijna oneindige reeks non-descripte loodsen en horeca die z’n langste tijd gehad heeft. Afgewisseld met de Ring A10 en uitgestorven verkeersgebied.

Kelly Beer (r) en, links naast haar, Hayley Osborne. Beer: ‘We hebben het zelf gezellig moeten maken en dat is gelukt, maar de tour hielp niet.’ Beeld Dingena Mol

Een blind paard

Het is duidelijk: de bierfiets is vakkundig onschadelijk gemaakt. Kaltgestellt. Verbannen naar een gebied waar een blind paard nog geen schade kan aanrichten. De veelbesproken spreiding van toeristen als succesverhaal. Het meest wonderbaarlijke: de bierfiets is ondanks zoveel lelijkheid nog steeds een populaire attractie. Toeristen bezoeken de Wallen en de coffeeshops, ze beklimmen de A’dam Toren of gaan naar het naastgelegen This is Holland. Maar wie zijn zinnen heeft gezet op iets actiefs kan in Amsterdam – of wat er nog net voor doorgaat – ook nog steeds met drinkebroers vanaf een zelfaangedreven rijdend café de stad bekijken. Alleen dus niet de stad zoals zij en zelfs veel Amsterdammers zelf die kennen.

Het was misschien wel hét probleem van Amsterdam in 2016 en 2017: de bierfiets. Hij kon het niet goed doen. Joelende groepen toeristen die veel te hard of juist veel te langzaam over de grachten peddelden. Met hun ruggen naar de stad en de aandacht gericht op bier of Flügeltjes. Bezopen, of in ieder geval stevig aangeschoten. Meestal ging het maar net goed, soms sneuvelde er een spiegel van een geparkeerde auto. Een enkele keer ging het mis en werd er een fietser tegen de vlakte gereden. Binnenstadbewoners werden horendol van het steeds frequenter langsfietsende pretpark.

Symboolpolitiek

Je kunt het je gezien de vloedgolf van buitenlandse bezoekers die de stad dezer dagen overspoelt nauwelijks voorstellen, maar er was een tijd dat die kroeg op wielen de moeder van al het toeristische kwaad was. Wisten wij veel wat er nog zou volgen. Maar goed, een probleem was het, want het werd aldus ervaren.

Er werd geklaagd, er werd aangedrongen op maatregelen (‘met het oog op de veiligheid van de stadsbewoners’) en er verscheen een heus zwartboek waarin eenieder het hart luchtte. De bierfiets stond symbool voor de confrontatie met het massatoerisme, het verzet ertegen was de eerste schermutseling in een strijd waarin de binnenstad hoe langer hoe meer het onderspit lijkt te delven.

Maar een onderspit zonder de bierfiets dus: die met terugwerkende kracht misschien niet zo heel belangrijke slag heeft de stad maar mooi wel gewonnen. Want symboolpolitiek of niet, de kwaadmaker wérd verdreven. Eerst naar de randen van de stad, vervolgens naar de verste en soms vuigste uithoeken ervan. Ze rijden nog wel rond maar alleen hier, onder de rook van station Sloterdijk en – letterlijk – de afvalverbrandingscentrale. En ook nog aan de andere kant van het IJ, naast het NDSM-terrein, op een route waar de klassieke Amsterdamse charme ook al niet voor het oprapen ligt.

Op de website van de organisatie wordt klanten beloofd dat ze ‘alle mooie plekjes van Slooterdijk’, een ‘bloeiende gemeente’, te zien krijgen. Beeld Dingena Mol

Essex-girls

En dus zijn ze hier, de twaalf Essex-girls die de stad bezoeken met de vijftigste verjaardag van een van hen als alibi. Leuke vrouwen met goeie zin in Amsterdam. Op de website van de organisatie was hen ronkend beloofd dat ze ‘alle mooie plekjes van Slooterdijk’, een ‘bloeiende gemeente’, te zien zouden krijgen. Het enige wat ze te doen stond was ‘al hun zorgen achter zich te laten’. Om vervolgens door een industriegebied te toeren.

Het moet gezegd: ze slaan zich er manmoedig doorheen. Hoewel Kelly Beer – géén grap – wel een beetje moeilijk keek toen de verslaggever haar voorafgaand aan de rit allerlei onheilspellende vragen begon te stellen over haar verwachtingen ten aanzien van wat volgen zou. “Dit voelt een beetje als een spoiler, moeten wij ons zorgen maken?” Dat was nou ook weer niet de bedoeling. O nee hoor, reageerde de verslaggever een beetje huichelachtig. “Het wordt vast heel erg leuk,” hoorde hij zichzelf ineens zeggen.

Sociaal experiment

Niet dus: een dik uur op de bierfiets brengt niemand ergens – dat geldt zelfs voor twaalf vrouwen die de lat niet al te hoog hadden liggen. Het heeft iets weg van een sociaal experiment: hoever kun je gaan met het beduvelen van toeristen? Wanneer zeggen ze: dit klopt niet, we eisen ons geld terug. Heel ver dus. Want de toer slaat werkelijk nergens op. Je beledigt niemand ermee als je zegt dat het een lange tocht is via plekken waar je niet dood gevonden zou willen worden. Een van de vrouwen zegt onderweg een tikje sarcastisch: “Als je houdt van industriegebieden, is dit een geweldige tour.”

De bierfiets is het bewijs dat je toeristen alles kunt verkopen, zolang je er maar bier of prosecco bij schenkt. Kelly Beer: “We hebben het zelf gezellig moeten maken en dat is gelukt: als we met z’n allen chagrijnig gaan zitten zijn, wordt het zeker niet leuk. Maar de tour hielp zeker niet.” En het moet gezegd: hoewel de vrouwen enigszins schuchter – en nuchter – begonnen, zijn ze bij terugkomst in een opperbeste stemming.

Slechts 6 procent alcohol

Hoewel ze zich na afloop ook best een beetje bekocht voelen. Het woord ‘rubbish’ valt en ze besluiten de attractie niet aan te bevelen. Hayley Osborne vond er niets aan en zegt dat het alles was wat Amsterdam in haar voorstelling níet was. “Bovendien bevatte de prosecco slechts 6 procent alcohol.”

Kelly Beer: “We zijn hier met vriendinnen, we deden ons best. Maar als ik dit met mijn man en de kinderen zou hebben geboekt, was het natuurlijk wel echt waardeloos geweest. Terwijl: in Londen heb je ook dit soort bierfietsen, je kunt er vlak langs alle leuke toeristische plekjes mee rijden.”

De bestuurder van de bierfiets, bewust onbeschonken, vindt het allemaal wel best. Hij begrijpt dat de omgeving als niet zo denderend werd ervaren. Met een zekere routine: “Maar de tekst op de website klopt helemaal.” En de foto’s dan, waarop wel degelijk een bierfiets is te zien in het hart van de grachtengordel? “Ach man, zo werkt marketing toch?”