Tussenjaar vol vuur: vriendinnen begonnen met mondkapjes maken, nu gaat hun theatervoorstelling in première

Je nam een tussenjaar, maar je kon nergens heen?

“Dat tussenjaar kwam door de corona, ik had het niet gepland, ik zou gewoon gaan studeren. Mijn vriendin Zenzi belde me aan het begin van de lockdown en zei: ‘We moeten iets gaan doen hoor, anders worden we gillend gek’.”

Dus jullie begonnen een bedrijf?

“Ja, en we besloten: als we het doen, doen we het goed. We schreven ons in bij de Kamer van Koophandel en regelden een werkplek. We begonnen mondkapjes te maken, de Masker­makerij heet ons bedrijfje. Die waren kleurrijk, een beetje tie-dye-achtig, herbruikbaar en met zijde aan de binnenkant voor extra comfort.”

Dat liep natuurlijk als een tierelier?

“Onder vrienden en familie wel, maar het wilde niet echt van de grond komen. Er gebeurde wel wat anders.”

Goeie cliffhanger. Wat dan?

“We zaten antikraak in een enorme loods op de NDSM-werf, maar daar moesten we opeens uit. Toen kwamen we terecht bij het Straattheater Instituut, tussen de kunstenaars. Die zeiden tegen ons: heb je een toneelidee, dan moet je subsidie aanvragen. Wij wisten daar niks van allemaal, maar subsidie kregen we, en nu is er dus onze voorstelling Vuurspel.”

Begrijpen we nou goed dat u vanavond allerhande zaken in brand gaat steken daar op NDSM?

“Daarover zeggen we zo weinig mogelijk, dat zou een spoiler zijn en dat willen we liever niet. Eigenlijk gaat ons stuk over levenscycli, maar de ondertitel is ‘Wanneer de vonk overslaat in een verwoestende brand’, dus er komen vast wel wat vlammen aan te pas.”

