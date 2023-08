Tussen de toeristen voelt fotograaf Mariet Dingemans zich soms eenzaam in de stad: ‘First learn how to bike!’

“Ze zijn niet meer weg te denken uit Amsterdam, maar toch verbaas ik me elke keer weer over hun aantal en hun aanwezigheid. Toen ik in 2008 van Amsterdam naar Haarlem verhuisde, waren ze er natuurlijk ook al, maar veel minder. Ze droegen voor zover ik toen zag nog geen identieke poncho’s, voeren nog niet op riviercruises en hadden Amsterdam-Noord nog niet ontdekt.

Voor Het Parool door het centrum fietsend voel ik me als bijna enige niet-­toerist soms eenzaam. Soms ook komt er een ongeremde woede in me naar boven, roep ik zinnen als ‘First learn how to bike!’ naar een slingerende fiets voor me en kan ik de neiging om de slingeraar perongelukexpres overhoop te fietsen nog net weerstaan.

En soms – vooral als ik zelf net op vakantie ben geweest – zie ik toeristen als gewone mensen, die net als ik geïnteresseerd zijn in andere steden en culturen.”