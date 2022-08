Turkse pizza en pasta met bimi en burrata: vijf fijne gerechten

Maandag

Pasta met bimi en burrata

Ingrediënten voor 2 personen

150 gr lintpasta, bijvoorbeeld pappardelle

1 ui

2 teentjes knoflook

45 gr ansjovis uit blik

2 el olijfolie

1 tl chilivlokken

200 gr bimi (aspergebroccoli)

200 ml groentebouillon

1 bol burrata, 150 gr

peper en zout

2 takjes basilicum

20 gr rucola (1 handje)

Bereidingswijze

1. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Pel de ui en knoflook. Hak de knoflook fijn en snijd de ui in halve ringen. Laat de ansjovis uitlekken.

2. Verhit de olijfolie in een koekenpan en fruit de ui en knoflook 2-3 min. Voeg de ansjovis en de helft van de chilivlokken toe en roer door. Laat de ansjovis in 1-2 min. op laag vuur oplossen tot een saus.

3. Voeg de bimi toe en schenk de bouillon voorzichtig in de pan. Leg een deksel op de pan en laat in 4-6 min. stoven. Breng eventueel verder op smaak met peper en zout.

4. Neem de pasta met een tang uit de pan en schep de pasta door de saus. Zorg dat de pasta volledig is bedekt met saus. Verdeel over de borden.

5. Scheur de bol burrata en verdeel over de pasta. Strooi de overige chilivlokken eroverheen. Pluk de baadjes basilicum van de takjes en verdeel de blaadjes basilicum en de rucola.

Dinsdag

Turkse pizza met aubergine en yoghurtsaus

Ingrediënten voor 2 personen

280 gr aubergine

2 el olijfolie

2 teentjes knoflook

70 gr tomatenpuree

1 tl paprika poeder

peper en zout

2 wraps

150 gr cherrytomaatjes

100 gr gesneden ijsbergsla

150 gr komkommer

200 gr Griekse yoghurt, 10 procent vet

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Snijd de aubergine in blokjes van 3 cm. Verwarm een pan met de olijfolie en bak de aubergine in 5 min. gaar, er mag een kleur op de aubergine komen.

2. Pel en snijd de knoflook fijn, voeg deze toe aan de aubergine samen met de tomatenpuree en paprikapoeder. Pureer het mengsel met een staafmixer en voeg peper en zout toe.

3. Smeer de wraps in met het auberginemengsel en plaats op een met bakpapier beklede bakplaat en bak dit 5 min. in de voorverwarmde oven.

4. Halveer ondertussen de cherrytomaten en meng dit door de ijsbergsla. Rasp de komkommer grof en meng dit door de Griekse yoghurt. Voeg hier ook peper en zout naar smaak aan toe.

5. Serveer de Turkse pizza met de ijsbergsla en de komkommer-yoghurtsaus.

Woensdag

Griekse souvlaki van varkenshaas met fetasaus

Ingrediënten voor 2 personen

250 gr varkenshaas

2 tenen knoflook

1 citroen

50 ml olijfolie

1 tl oregano

peper en zout

1 aubergine

1 rode paprika

1 ui

200 gr krieltjes

120 ml kookroom

50 ml water

200 gr feta

Bereidingswijze

1. Snijd de varkenshaas in stukken van ongeveer 3 cm. Pel en snipper de knoflook fijn en pers de citroen uit.

2. Meng de varkenshaas met de knoflook, citroensap, olijfolie en oregano, en voeg naar smaak peper en zout toe. Laat het vlees minimaal 1 uur marineren (langer mag ook) en verdeel het daarna over 2 grote vleesspiezen.

3. Snijd de aubergine in plakken van ongeveer 1 cm dik en snijd de paprika grof in kwarten en verwijder de zaadlijsten. Snijd de ui in ringen van ongeveer 1 cm.

4. Verwarm de oven voor op 200⁰C. Verhit een grillpan op hoog vuur en schroei de spiezen aan alle kanten dicht. Haal de spiezen uit de pan en plaats in een ovenschaal samen met de plakken aubergine, stukken paprika en de ui. Voeg naar smaak peper en zout toe. Plaats de souvlaki en groenten in de oven voor ongeveer 8-12 min. totdat het vlees net gaar is.

5. Halveer ondertussen de krieltjes en kook deze in ongeveer 12 min. gaar. Verwarm voor de fetasaus de kookroom met het water in een pan. Verkruimel de feta en laat deze langzaam smelten in de room. Voeg naar smaak peper en zout toe.

6. Giet de krieltjes af, haal het vlees en groenten uit de oven. Serveer het vlees met de fetasaus.

Donderdag

Kippenbout uit de oven met groene asperges en krieltjes

Ingrediënten voor 2 personen

250 gr nieuwe aardappelen krieltjes, iets kruimig met schil

2 kippenbouten

1 el kruiden voor pikante kip

2 el olijfolie

200 gr groene asperges

1 rode paprika

1 teentje knoflook

1 takje rozemarijn

¼ tl zout

¼ tl peper

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Schil de krieltjes niet, maar spoel schoon en halveer.

2. Vul een pan met koud water en voeg de krieltjes hieraan toe. Kook de krieltjes in 8 min. beetgaar zodra de pan met water kookt.

3. Mix de kipkruiden met de helft van de olijfolie. Marineer de kippenbouten 10 min. Bak gedurende 25 min. op een met bakpapier beklede bakplaat tot ze goudbruin en gaar zijn.

4. Snijd 2 cm van de onderkant van de groene asperges af en snijd deze vervolgens door de helft. Snijd de paprika in repen van 2 cm dik. Pel en snipper de knoflook fijn.

5. Bak de knoflook in een pan op laag vuur met de overige olijfolie en voeg na 2 min. de asperges en paprika eraan toe. Bak deze 5 min. op middelhoog vuur mee en voeg vervolgens de krieltjes toe.

6. Ris de rozemarijn van het takje en hak fijn. Voeg dit toe aan de krieltjes samen met de groente en roer voorzichtig door met zout en peper.

7. Serveer de kippenbout met krieltjes, paprika en groene asperges.

Vrijdag

Calzone met parmaham

Ingrediënten voor 6 personen

2 tl bloem

3 st mini-pizzadeeg

6 el pizzasaus

30 gr parmaham

1 bol (buffel)mozzarella

deegroller

Benodigdheden - pizzarette

Bereidingswijze

1. Zet de pizzarette aan, deze heeft tijd nodig om warm te worden. Bestuif het werkblad, de bakspatels en het pizzadeeg met de bloem. Dit zorgt ervoor dat het pizzadeeg makkelijk op de bakspatel schuift. Houd een kleine hoeveelheid bloem apart.

2. Rol met de deegroller één keer over het pizzadeeg. Steek dan het deeg uit met de meegeleverde ring van de pizzarette. Verdeel de saus, parmaham en mozzarella over het deeg. Vouw het deeg van onder naar boven dicht en vouw dan de zijkanten van onder naar boven dicht zodat de lucht eruit kan. Bestuif de calzone nogmaals licht met bloem.

3. Schuif de calzone in de pizzarette met de bakspatel, zoveel mogelijk naar het midden van de pizzarette. Bak de calzones af gedurende 20 min.

Tip. Vul ook eens met andere ingrediënten, zoals salami, paprika en olijven.

