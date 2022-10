Tropische cocktails en lichtpittige garnalenkroketjes bij Skybar 747

In Skybar 747 serveren ze de traditionele en luxe Caribische cuisine. Beeld Jakob van Vliet

Waar de Skybar op de negende verdieping van het Corendon Hotel voorheen een vrij doorsnee hotel-bar was, is deze sinds kort in een gloednieuw Caribisch jasje gestoken. De restyling is voor een groot deel te danken aan de mensen van Mondi, die sinds vorig jaar met succes een Caribisch restaurant in The College Hotel in Zuid runnen.

Van woensdag tot en met zondag kun je in Skybar 747 terecht voor shared dining, cocktails en livemuziek – alles inclusief panoramisch uitzicht over de weilanden rondom Schiphol en over Amsterdam. “Je hebt hier in de omgeving niet zo veel. Mensen uit Badhoevedorp of Haarlemmermeer hoeven nu niet meer naar Amsterdam voor een leuk avondje uit,” aldus Mariska Nunes (46), bedenker van het concept.

“Als het ’s avonds donker is, is het uitzicht nóg mooier,” vindt brandmanager Kiana Cova (26). Het restaurant, dat volhangt met planten en discoballen, is warm en sfeervol aangekleed. Achterin staan een vleugel en een drumstel, die kunnen worden gebruikt bij livemuziek. “Mensen pakken soms spontaan de microfoon of gaan meedansen,” zegt Cova.

Naast legio tropische cocktails (rond €15 ) zijn er grote en kleine gerechten: van malse plakjes Wagyu rund (€13) tot lichtpittige garnalenkroketjes (€9). Alles wordt bereid door het team van de chef, tevens Masterchef-deelnemer, Justin Niessen (32): “Mensen associëren Caribisch eten met simpel, vettig en gefrituurd eten, maar wij serveren de traditionele en luxe Caribische cuisine.”

