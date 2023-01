Troostvoedsel voor januari: zoete rijstepap van Emma de Thouars

Rijstepap met kardemomcroutons. Beeld Emma de Thouars

De eerste week van het nieuwe jaar zou je wellicht een recept vol groente of zonder koolhydraten verwachten, maar dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Ik geef je liever iets om de januariblues mee te bestrijden en voor mij is er niks troostender dan toetjes met rijst. Rijstevlaai, rijstijs of een kant-en-klaar eenpersoons rijstdessert van de supermarkt met die heerlijk chemische vanillesmaak. Ze zijn allemaal mijn lievelings. Maar op de eerste plek staat natuurlijk zelfgemaakte rijstepap.

Knapperig karamellaagje

De gecondenseerde melk in dit recept (ook een van mijn lievelings) zorgt voor een andere zoetheid dan als je gewoon melk en suiker gebruikt. Het enige nadeel van gecondenseerde melk is dat je bijna nooit een heel blik opmaakt, maar je kunt het letterlijk overal overheen gieten. In Azië gebruikt men het vaak als topping over (schaaf)ijs, voor Vietnamese (ijs)koffie of Thaise ijsthee. In Hongkong wordt het over een perfect knapperig geroosterd wit bolletje gedrapeerd, of over wentelteefjes met pindakaas. Maar het is ook lekker op een fruitsalade of chocoladetaart. Zet het blik gewoon op je aanrecht en kijk waar het je brengt.

Op rijstepap moet wel altijd iets knapperigs, vind ik. Door croutons te bakken in boter met wat suiker, komt er een knapperig karamellaagje omheen. Kardemompoeder is het lekkerst als je het vers maakt. Plet daarvoor kardemompeulen, haal de zwarte zaadjes eruit en vermaal die in een vijzel. Als je daar geen zin in hebt (bijvoorbeeld in verband met de eerdergenoemde blues) mag je natuurlijk ook kant-en-klaar kardemompoeder gebruiken.

Ingrediënten (voor 4 personen) 100 g Japanse, risotto- of andere kortkorrelige rijst

200 g gecondenseerde melk

100 ml slagroom

2 witte boterhamen, korsten verwijderd

2 el roomboter

1 el kristalsuiker

½ tl kardemompoeder

Rijstepap met gecondenseerde melk en kardemomcroutons Was de rijst in een zeef onder de kraan totdat het water dat ervan afkomt helder is. Doe de rijst samen met de gecondenseerde melk, slagroom, 500 milliliter water en een snuf zout in een pan en breng aan de kook. Zet het vuur laag, blijf goed roeren en na een minuut of 30 heb je rijstepap. Snij intussen de boterhammen in kleine blokjes en bak met de boter, kristalsuiker, het kardemompoeder en een snuf zout in een koekenpan op laag vuur goudbruin en knapperig, ongeveer 5 minuten. Laat even uitlekken op keukenpapier. Verdeel de rijstepap over 4 kommen en serveer met de croutons erop.

In deze rubriek nemen we een kijkje in de pannen van Raghenie Bhawanie, Jigal Krant, Samuel Levie en Emma de Thouars.