Trattoria Faam: goede basis, maar het mag allemaal wat hoger op smaak

De vitello tonnato (bovenin), met een prettige bite, is een aanrader.

Waar bestellen we?

Restaurant Faam in De Baarsjes (bekend om de houtovenpizza’s) heeft een broertje, Trattoria Faam, op de Jan Evertsenstraat. Met een kaart vol Italiaanse ­klassiekers die zowel bezorgd als afgehaald kunnen worden. Belegde broodjes, borrelhapjes, huisgemaakte pasta’s, ovengerechten (zoals lasagne en melanzane parmigiana), desserts en een bescheiden selectie drankjes.

Bestellen maar!

Binnen 30 minuten staat alles voor m’n neus. Da’s lekker vlot! Allereerst de appetizers. De vitello ­tonnato (€8) is een goed gevuld bakje van kalfsvlees met tonijnmayonaise en kappertjes. Waar je vaak dungesneden plakjes vlees ziet, kiest Faam voor langzaam gegaarde kalfssukade die is geplukt – een beetje zoals je pulled pork kent. Complimenten daarvoor, want dat geeft de vitello een prettige bite. De vissige saus is zalvig en toch fris. Aanrader!

De verdure grigliate (€5,50) is oké, al mis ik de citroenvinaigrette, en de geroosterde gele en rode paprika en courgette zouden opknappen van wat peper, zout en verse kruiden.

Iets minder enthousiast ben ik over de burrata e asparagi (€9,75) met truffeltapenade en parmezaan. De beloofde ‘romige burrata’ blijkt een ijskoude bol mozzarella. Goede kwaliteit, doch verre van romig. De gegrilde groene asperges hebben een vaag zweempje van truffel, de fijngeraspte kaas is subtiel. Jammer dat het geheel zó koud is. Bestel dus op tijd en laat het op kamertemperatuur komen. Hoewel de warme gerechten dan wel afgekoeld zijn…

Hoe bevallen de pasta’s?

Laat ik beginnen met het beste nieuws: het zijn reusachtige porties van ruim 500 gram pasta. Gulzig begin ik aan de ravioli con ricotta e spinaci (€13). De gevulde deegkussentjes zijn degelijk gemaakt. De licht kazige roomsaus is lastig te vinden; die zakt diep naar onder in de hoge kartonnen bak. Wat mij betreft mist dit gerecht spanning: je eet toch vooral een halve kilo precies dezelfde substantie, zonder verschil in textuur en smaak. Ook nu draai ik fanatiek aan mijn peper- en zoutmolen.

De linguine frutti di mare (€11,50) is een kolossale berg – goed gegaarde – deeg­slierten in een lichte tomatensaus. Op de foto op de site zag ik flinke mosselen, plompe kokkels en een gamba, in werkelijkheid is het een grofgehakte zeevruchtenmix zoals je die ook voorgemengd bij de visboer kunt kopen. Het smaakt prima, maar het voelt als dertien in een dozijn, en da’s best zonde.

Tot slot: de toetjes.

De tiramisu en de torta al cioccolato (elk €5) zijn niet al te groot, maar erg ­aangenaam.

De basis is dus goed, maar van mij mag de chef nóg wat meer uitpakken en vooral de gerechten hoger op smaak brengen.

Trattoria Faam Open di-zo 12.00 tot 20.00 uur

Bestellen via Deliveroo of ­trattoriafaam.nl

Prijs €57,75 voor drie kleine en twee grote gerechten en twee desserts

Aanrader Op zich prima gegeten, maar de gerechten missen wat finesse (en kruiden)

