Training om snel van angstaanvallen af te komen: te mooi om waar te zijn?

U bent ‘mentaal trainer’, wat is dat?

“Mijn compagnon Fabrizzio en ik trainen de mentale weerbaarheid en helpen mensen omgaan met hun angststoornissen.”

Maar bent u dan niet eigenlijk therapeut?

“Nee, wat wij doen is echt iets anders dan de reguliere zorg. Vanuit onze eigen ervaringen hebben we tools gemaakt, handvatten voor wie paniekaanvallen heeft. Mensen komen naar ons toe omdat ze op een snelle en concrete manier geholpen willen worden. De wachttijden in de reguliere zorg zijn op dit moment erg lang.”

Uw eigen ervaring?

“Zowel mijn partner en vriend Fabrizzio als ik heeft een tijd paniekaanvallen gehad. Ik heb zelf tweeënhalf jaar in de ellende gezeten en bij de therapie die ik kreeg voelde ik me vooral onbegrepen, of ik vond het te zweverig. Cognitieve gedragstherapie is honderd jaar geleden door mannen met baarden bedacht en amper meegegroeid met de moderne wereld. Ik merk dat onze cliënten het heel fijn vinden dat wij vanuit onze eigen worsteling zijn vertrokken. Wij zijn er ook weer bovenop gekomen, dat geeft hoop.”

U biedt de training ‘snel van je angst- en paniekaanvallen af’ – snel van een psychisch probleem afkomen, is dat niet een beetje te mooi om waar te zijn?

“Het verhelpen van angsten hoeft geen hogere wiskunde te zijn. Bijvoorbeeld iemand eens goed uitleggen wát er nou precies gebeurt tijdens een paniekaanval, wat bijvoorbeeld de hartkloppingen veroorzaakt, geeft vaak al veel rust.”

Is het altijd zo simpel?

“Nee, de training is natuurlijk meer dan dat. En ik word ook weleens benaderd door mensen met een zware depressie of suïcidegedachten. Dat is voor ons te ingewikkeld, die mensen verwijzen we echt door. Je moet ons een beetje zien als een personal trainer, maar dan voor je mentale welzijn.”