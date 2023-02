Tour met een fysieke kaart door Amsterdam: ‘We willen mensen even van hun scherm wegtrekken’

Beeld Sterre Kranenburg

Aan de naam ligt het niet.

“We zijn dan ook anders dan doorsnee aanbieders van tours. Normaal slenter je achter zo’n tourgids aan met een groep, je hoort wat weetjes, hij wijst je op het Anne Frank Huis, je kent het wel. Bij ons koop je een tas. Daarin zitten vijf kaarten die je door Amsterdam leiden, langs onbekende parels. Je bent dus je eigen tourgids. We hebben er zelfs wat interactieve spelletjes in verwerkt.”

Kunnen we dat nog wel: papieren kaarten lezen, in deze gedigitaliseerde tijden?

“Die vraag krijgen we vaker. Maar we hebben expres voor een fysieke kaart gekozen. Volg je de route op je telefoon, dan word je toch weer afgeleid als je een appje krijgt. We zitten al zoveel op onze telefoon! We willen mensen juist even van hun scherm wegtrekken.”

Hoe ontstond dit idee?

“We houden er alle drie van om steden te bezoeken maar proberen de toeristische trekpleisters te vermijden. Dat is alleen niet makkelijk. Met een tour zit je daaraan vast, en anders kost het veel tijd om uit te zoeken waar je heen wil. Uit die frustratie is Toerie ontstaan. We nemen je mee op avontuur. En je voelt je geen toerist, omdat we vooral de verborgen plekken laten zien.”

Het klinkt ook heel flexibel.

“Je gaat wanneer je wil. Slecht weer? Ga je de volgende dag. Trein gemist? Ook niet erg. Je zit nergens aan vast.”

Is het ook leuk voor Amsterdammers?

“Zeker. De oma van mijn vriendin heeft de tour gedaan. Een echte Amsterdammer, geboren en getogen, en ze wist sommige feitjes niet.”