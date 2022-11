Topkok Margot Janse laat bij SAAM in Amstelveen de Zuid-Afrikaanse en de Nederlandse kookkunst samensmelten

SAAM wil 'samen mooie gerechten maken met mooie producten’. Beeld Jennifer Gijrath

Topkok Margot Janse (53) werkte 22 jaar in het wereldwijd geprezen restaurant The Tasting Room in Le Quartier Français in het Zuid-Afrikaanse Franschhoek. Vorige week opende ze met sommelier Koen van der Plas (31), Henk Jan Beltman en Jasper Hermans haar restaurant op de Amstelzijde. Janse: “We komen allemaal uit de culinaire toplaag, maar hoeven niet meer al die tierelantijnen. SAAM is echt een samenwerking tussen mensen uit verschillende hoeken. We willen samen mooie gerechten maken met mooie producten in een fijne werkcultuur.”

Janse en Van der Plas liepen elkaar toevallig tegen het lijf in Zuid-Afrika, zij druk in de weer op een van haar laatste ramvolle avonden in de keuken, hij op zoek naar een tafel bij haar toprestaurant. “Ik liep mijn keuken uit, wachtend op de laatste gasten. Het werd laat en ik moest nog acht gangen maken,” zegt Janse. Van der Plas: “Ik liep net langs, maar ja: zij had eerder die avond geen plek. We mochten die laatste tafel en hebben wel een uur gepraat in de keuken.”

Janse, die grotendeels in in Zuid-Afrika woont, zorgt voor de inheemse ingrediënten, zoals suurvygie. “Dat is een bloem met daaronder een zaadbolletje. Daarin zit een soort gel met zaadjes dat zout en tegelijk zuur is. Ik noem het altijd de umami van Zuid-Afrika. Wij serveren het bij de Noordzeekrab, maar het is ook heel lekker bij een oester.”

In het idyllische, serreachtige restaurant op de Amstelzijde eet je voor 85 euro het vijfgangenmenu, voor 9 euro per glas drink je er bijpassende wijnen bij. À la carte is ook een optie: zo bestel je voor 38 euro kemperhoen met sorghum en kun je afsluiten met een van de desserts (€15).

