Topjes van oude Levi’s-jeans en overhemden met sweatermouwen bij Pop18

Pop18, Haarlemmerdijk 70. Beeld Sophie Saddington

Zilveren discoballen sieren de etalage van kledingwinkel Pop18 in de Haarlemmerstraat. Aanvankelijk dienden ze als sfeermakers tijdens de feestelijke opening, maar eigenaresse Nathalie Roege (50) laat ze nog even liggen: “Het ziet er zo gezellig uit.”

In het pand aan de Haarlemmerstraat huisde tot voor kort een dierenkliniek. Roege: “Pop18 is mijn eerste blijvende kledingwinkel.” Ze heeft de afgelopen jaren verschillende pop-upwinkels gehad. “Dat was heel leuk, maar ik was het verhuizen zat.”

Kleding inkopen doet de eigenaresse samen met dochter Bo de Jong (20). De focus ligt op sportieve items uit de jaren 80 en 90, maar jurkjes (vanaf €12,50) hebben ze ook. “We zitten bijna altijd op één lijn qua smaak.”

Aan het retro tafeltje met daarop een naaimachine, blaast naaister Isabelle Eliëns (22) drie dagen per week in onmin geraakte items nieuw leven in. Zo maakt ze op bestelling topjes (€49) van oude Levi’s-jeans en overhemden met sweatermouwen (€35). Ook voor het vermaken (€15) van je net gekochte spijkerbroek kun je bij Isabelle terecht.

Wat onderscheidt Pop18 van de andere vintagewinkels in de Haarlemmerstraat? Volgens Roege is dat het persoonlijke advies. Zelf is ze elke dag in de winkel. “We kijken met je mee en zoeken net zolang door tot we de perfecte spijkerbroek voor je hebben gevonden.”

