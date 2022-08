Topdrukte voor kattenoppas: ‘Ik krijg hele wensenlijsten van baasjes’

Beeld Shutterstock / 5 second Studio

Hoe druk is de zomer voor jullie?

“Er is zóveel vraag naar kattenoppassers. Mensen gaan massaal op vakantie nu het weer kan en doordat baasjes de afgelopen tijd veel thuis waren, vinden ze het moeilijker om hun kat alleen te laten. Ook zijn er in coronatijd veel huiskatten bijgekomen. We doen met zes oppassers nu maximaal vijftien bezoekjes per dag, maar de aanvragen blijven komen.”

Wat doet u tijdens een kattenbezoek?

“Ik kom elke dag langs – minstens een half uur, anders kun je net zo goed de buren vragen. Tien minuten besteed ik aan eten, drinken en verschonen, daarna is er twintig minuten qualitytime. De ene kat wil dan spelen, de andere wil geaaid worden.”

Krijgt u ooit bijzondere verzoekjes?

“Ik krijg hele wensenlijsten van baasjes: die kat moet dat, die mag niet dit, deze mag niet bij die, enzovoorts. Ik ben zelf ook zo, dus ik begrijp het helemaal. Het komt allemaal uit een groot kattenhart, anders vragen mensen ons niet. Het bijzonderste was een oude kat die tartaar met slagroom at.”

Wat raadt u mensen aan die hun kat vandaag iets extra’s willen geven?

“Ik zie zo vaak dat er geen kattenspeeltjes in huis zijn. Lekker spelen met je kat is juist in Amsterdam belangrijk, omdat ze hier vaak niet naar buiten gaan. Het hoeft niet moeilijk of duur te zijn. Maak bijvoorbeeld een brokjesspeurtocht door je huis. Of bind een aantal veters aan elkaar en knoop die om je middel terwijl je het huishouden doet. Vindt je kat hartstikke leuk om op te jagen.”