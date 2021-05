Tompoucebier, het toppunt van de debiele-smaakjestrend

Tompouce Ale Beeld -

Zodra ik iets op een menukaart zie staan waar ik onpasselijk van word, moet ik het bestellen. Noem het culinair masochisme, een gastronomische dwangneurose of een overdreven vorm van nieuwsgierigheid, maar ik kan niet anders. Meestal zit ik daarna kokhalzend aan tafel, zoals ooit bij een portie gefermenteerde vissendarmen. Soms valt het mee en eet ik probleemloos mijn bord leeg, zoals bij gefrituurde lamsballen of een croissant gevuld met bananenpuree. En heel, héél soms heb ik er een nieuwe favoriet bij, zoals de pain au chocolat met sinaasappel waar ik nooit meer zonder wil. Daar doe ik het voor.

Je snapt: toen ik een persbericht kreeg over de limited edition Tompouce Ale die de Hema samen met Lowlander ontwikkelde, ben ik onmiddellijk naar de winkel gerend. Dit moest hem zijn, het toppunt van de debiele-smaakjestrend die de schappen al jaren terroriseert. Bij de Hema konden ze er in ieder geval geen genoeg van krijgen. Van pindakaaspaaseitjes tot pepernoten met lemon-cheesecake-aroma en stroopwafels met sinaasappel-wortelsmaak: het passeerde allemaal al de revue. Vooral die laatste vergeet ik niet snel meer: één hap en je snapt meteen dat Hema al jaren op het randje van faillissement schijnt te balanceren.

Terug naar het bier. Dat viel enorm mee. Met taartjes had het in ieder geval weinig te maken. Als er geen afbeelding van een tompouce op het overigens fantastisch ontworpen blikje had gestaan, had je in de verte hooguit een aanmaaklimonadegeur waargenomen. Door de lactose die erin zit, was de afdronk bovendien lekker romig. Ook was het bier thank god lang niet zo zoet als mijn inner masochist had gehoopt.

Voor wie zelf wil proeven: Tompouce Ale kost €2,50 per blikje, maar de kans is groot dat het is uitverkocht zodra deze krant in de winkel ligt. Aan mij zal het in ieder geval niet liggen.