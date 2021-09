Toko Bersama: prima rijsttafel, maar het mag allemaal wat minder zoet

Waar bestellen we?

We hebben wat te vieren. Wat dan beter te bestellen dan een uitgebreide rijsttafel? Vandaag valt de keuze op Toko Bersama, met twee vestigingen in de stad: in Oost op de Eerste Van Swindenstraat en in West op de Bilderdijkstraat. Ik bestel bij de laatste.

Vertel, wat biedt het menu?

Talloze Indonesische gerechten, van roti tot rames en van soepen tot snacks. Ik kies er twee uit die laatste categorie: een vegetarische loempia en een portie kipsaté. Het is niet duidelijk of daar satésaus bij komt (het staat er niet bij), dus bestel ik voor de zekerheid een los bakje (à €2,80).

Hoe dan ook, ik kwam natuurlijk voor de rijsttafel. Er zijn verschillende varianten, van klein (voor één persoon) tot extra compleet, of desgewenst volledig vegetarisch. Ik bestel de normale rijsttafel (€36), voor twee personen. Hierbij kies je zelf twee basis-, drie vlees- en drie groente- of sojagerechten. Standaard komen daar kroepoek, seroendeng, tempé en sambal bij.

Rijden maar!

Na 27 minuten staat de bezorger al op de stoep. Da’s vlot! Allereerst proef ik de twee kleinere gerechten. De vegetarische loempia (€2,50) heeft een mooi formaat en een krokant jasje; de vulling is echter wat papperig en had hoger op smaak gemogen.

De saté ayam (€5,80) is om van te ­smullen, het vlees is botermals. De extra be­stelde satésaus blijkt niet nodig, want de aan stokjes geregen kip zwemt in z’n eigen badje. Die saus is overigens lekker kruidig, doch erg zoet. Daar moet je van houden.

Inmiddels heb ik alle bakjes voor de rijsttafel netjes uitgestald en storten mijn tafelgenoot en ik ons in het culinaire feestgedruis. De nasi goreng (gebakken rijst) en bami goreng (gebakken bami) zijn in orde, en zoals verwacht een flinke hoeveelheid. De rendang (zachtgestoofde rund in kokos) is goed van smaak, al is het vlees wat te drooggekookt.

Wat proefde je nog meer?

De Javaanse balletjes (gehaktbal in zoete sojasaus) zijn een stuk malser en echte dooreters. Ook de kip in honing-sesam valt te prijzen: zoetig, uiteraard, maar fijn. De sayur lodeh (gemixte groenten in kokos) en de tumis terong (zoet-pikante aubergine) hadden wat spannender gekund, al zijn het smakelijke kom­panen bij de rest.

Tot slot mijn favoriete Indonesische hapje: sambal goreng tempé. Normaliter kruidig, pittig en lichtzoet, maar deze zijn zwaar gekaramelliseerd. Het resultaat: hele kleine, harde en vooral mierzoete tempésnoepjes. Ik krijg er een lichtelijke suikerspinkraamvibe van. Wat mij betreft mogen ze daar nog even kritisch naar ­kijken. Los van dat: prima ge(rijst)tafeld.

Toko Bersama Open ma-zo 12.00 tot 20.00 uur

Bestellen via Uber Eats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €47,10 voor een rijsttafel voor twee personen, kipsaté met satésaus en een loempia

Aanrader Prima gegeten en goede porties, maar het is allemaal een tikje aan de zoete kant

