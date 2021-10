Toki Sushi And More: iets te veel zoete toeters en romige bellen

Beeld Monique van loon

Waar bestellen we?

In Noord, het stadsdeel waarin het laatste decennium fors meer uitstekende horeca bij is gekomen, groeit langzaamaan ook het thuisbezorgaanbod, al heeft het nog steeds een hoog spareribs-, pizza- en dönergehalte. Daar is, mits goed uitgevoerd, niks mis mee voor een lui avondje.

Mijn keuze valt op Toki Sushi And More aan het Buikslotermeerplein. Een Japanner met een uitgebreid menu dat weinig traditioneel is – eerder vol Amerikaanse invloeden. Denk: sushi met veel fel­gekleurde masago (‘viseitjes’, voor zover er in deze imitatiekaviaar nog vis zit), ­avo­ca­do, mayonaise en zelfs roomkaas. Daarnaast een selectie aan pokébowls, salades, noedelsoepen en warme gerechten, van loempia’s tot gefrituurde kip. De prijzen zijn vergelijkbaar met (de niet zo exclusieve) sushizaken in het centrum.

Voor wie door de maki het bos niet meer ziet, zijn er vooraf samengestelde menu’s. Ik kies een aantal van deze gemixte boxen om zoveel mogelijk sushi te kunnen proeven (en vooral te ontdekken hoe goed de bestsellers van Toki zijn).

Rijden maar!

Een medewerker van de zaak staat netjes op de afgesproken tijd voor de deur. Alles is zorgvuldig ingepakt en ik heb een gratis doosje sushi gekregen; het blijken de maki met surimi. Niet mijn favoriet, wel erg sympathiek.

De sushi is kundig gerold en de ingrediënten zijn onwijs vers. De rijst is goed van garing en temperatuur, de nori precies hapbaar genoeg. Toch vind ik veel van de vullingen en toppings een tikje te zoet, romig en hier en daar wat fabrieksmatig aandoen. Neem nu de Tataki Sashimi Mix (€12 voor vijf stuks zalm en vijf tonijn). Het doosje is gevuld met vis van mooie kwaliteit, die nét even een zetje van de grill heeft gekregen. Juist daarom extra zonde dat alles in een weeïge zoete saus drijft.

Ook met de Sushi Mix 2 (€18,50 voor zestien stuks) is in de basis niets mis, maar er zit overal wel érg veel mayo in, en de bijna fluorescerend felle masago waar de sushi doorheen is gerold doet bijna pijn aan mijn ogen.

De Sushi Mix 1 (€11,95 voor dertien stuks) is gelukkig iets ingetogener, maar toch vraag ik me af waarom er op de prima flambé sake nigiri (met geflambeerde zalm) weer zo’n enorme dot zoetige saus ligt. Dat heeft zo’n lekker stukje vis toch niet nodig?

Dus… wat denken we?

Het is prima sushi, en ik weet dat de keuze in Noord niet altijd even reuze is. Maar ik zou de volgende keer de boxen links laten liggen en zelf toch gaan grasduinen in het menu, op zoek naar wat eenvoudigere sushi – zonder al te veel zoete toeters en romige bellen. Of je moet daarvan houden, natuurlijk.

