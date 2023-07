Toeristen in de stad: ‘Niet fietsen in Amsterdam is hetzelfde als naar Canada op reis gaan en dan niet gaan schaatsen’

Hélène Gagné (60) en Alain Bilodeau (57), Montreal, Canada. Beeld Sem Langendijk

Jullie hebben behoorlijke tassen bij jullie, welke is het zwaarst?

Alain: “Gek genoeg die van haar, geen idee waarom. Ik heb kleding voor vijf dagen bij me. Sommige items was ik tussendoor.”

Hélène: “De volgende keer ga ik dat ook doen, mijn tas is veel te zwaar. Gelukkig gaan we nu eerst naar onze Airbnb. Daarna reizen we met een kleinere tas verder.”

Waar gaat de trip naartoe?

Alain: “Naar Wijk aan Zee. Zeg ik dat goed? Vanaf daar bezoeken we Haarlem, Rotterdam en Amsterdam. We blijven een week in Nederland.”

Knappe uitspraak, kennen jullie meer Nederlandse woorden?

Alain: “Hi is hallo en thank you is dankjewel. We willen het uit beleefdheid in ieder geval proberen.”

Hélène: “We zijn niet van de uitgestippelde reizen, maar respect voor de cultuur en het praten met locals is voor ons belangrijk, net als de natuur. We gaan waar de reis ons brengt, op gevoel.”

Alain: “Ze is een kunstenaar, dat hoor je wel hè?”

Dus jullie gaan veel kunst bekijken in Amsterdam?

Hélène: “We willen het Van Gogh Museum bezoeken en naar Rembrandt kijken in het Rijksmuseum, maar als we uren in de rij moeten staan, gaan we ergens anders heen hoor.”

Alain: “We kennen trekpleisters van Amsterdam als De Wallen of het Anne Frank Huis, maar volgens mij is Amsterdam meer dan dat. We gaan wel een fiets huren. Niet fietsen in Amsterdam is hetzelfde als naar Canada op reis gaan en dan niet gaan schaatsen.”

Jullie houden ook van natuur, maar bezoeken alleen maar grote steden?

Alain: “Ik heb een studie Conservation Biology gedaan en ik denk dat we er steeds meer naartoe gaan dat de grote steden een worden met de natuur. In Amsterdam zie je ook natuur, kijk alleen maar naar de diersoorten die hier leven of naar het water.”

Hélène: “We verblijven aan zee en we gaan naar waar de natuur ons brengt.”

Hoe wordt er in Montreal tegen toeristen aangekeken?

Alain: “Ze hebben een slechte reputatie, vooral door de groei van Airbnb. Veel appartementen worden op Airbnb verhuurd, vooral in Oud-Montreal. Als je daar woont en om 07.00 uur naar het werk moet, is het vervelend als toeristen tot 03.00 uur ’s nachts feesten. Ze maken veel lawaai en hebben geen respect voor de buurt. De gemeente probeert nu de wet te veranderen om inwoners hiertegen te beschermen.”

Is dit jullie eerste trip samen?

Alain: “Ja we zouden eigenlijk voor de pandemie gaan, maar dat ging niet door.”

Hélène: “Toen hebben we veel geskied en zijn we langs kanalen gegaan, omdat we beperkt waren tot het binnenland.”

Alain: “We zijn nu zeven jaar samen en dit is onze eerste verre reis samen. Reizen is voor ons symbolisch geweest, omdat Hélène twee keer borstkanker heeft gehad.”

Hélène: “Zelf benoem ik het niet zo, ik wil die afdruk niet op mijn lichaam achterlaten en ik identificeer me er niet mee. Ik zie het meer als een uitdaging. Het ligt achter me. We leven in het nu. Vlak voor covid ben ik schoon verklaard, dus dat onze trip toen niet door kon gaan, was wel zuur. Het reizen voelt als een verlossing.”