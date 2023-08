Toeristen in de stad: ‘Jullie moeten echt stoppen met klagen over de treinen, het is totaal niet slecht’

Toeristen kunnen niet fietsen, loeren op de Wallen naar sekswerkers en lopen massaal in de weg. Er wordt vaak in algemeenheden over ze gesproken, maar wie zijn die buitenlandse toeristen in Amsterdam en wat zijn hun plannen? Vandaag: Nathanael Miller (19) met zijn vrienden Jaimie Doig (20), Hector Macdonald (20) en Drew Maynard (20), van het Schotse eiland Lewis.

Waar gaat de reis naartoe?

“We zijn aan het interrailen. Amsterdam is onze eerste stop. We vlogen van Edinburgh naar Eindhoven en komen net uit de trein. Vannacht slapen we hier, morgen pakken we de nachttrein naar München. Dan reizen we door naar Zagreb in Kroatië met een tussenstop van vier uur in Salzburg, om vervolgens verder te reizen door Italië langs Napels, Pompeï en Rome. We eindigen in Marseille. Vanaf daar gaan we weer naar huis.”

Wat valt er als eerste op in Amsterdam?

“De treinen zijn zoveel punctueler en schoner dan in Schotland, en de wc’s op het station ook. Jullie moeten echt stoppen met klagen, het is totaal niet slecht. Bij ons valt er elke dag wel een trein uit. De gebouwen zien er ook mooier uit dan in Schotland. Daar is het een beetje een puinhoop, overal ligt afval en er zijn veel daklozen. En het weer is het hele jaar somber. Hier ziet iedereen er blijer uit, Amsterdam lijkt een veel betere plek.”

Zijn er veel toeristen op Lewis?

“Ja, het eiland is beroemd om zijn stranden en water. Ik werk daar bij een supermarkt en iedereen die er binnenkomt is toerist. Al gaan er niet veel jonge mensen op vakantie naar Schotland, eerder pensionado’s.”

Hoe kennen jullie elkaar?

“We zijn vrienden sinds de middelbare school en studeren nu allemaal in Glasgow. Dit is de eerste keer dat we samen backpacken. Ik ben wel eerder naar Australië en Bali geweest.”

Waar slapen jullie vannacht?

“In een hostel, Via Amsterdam, in Diemen.”

Wat is het eerste wat jullie gaan doen?

“We willen onze tassen droppen. We hebben de hele dag gereisd, dus we gaan eerst iets eten. Ik zou echt alles op kunnen nu. Heb je aanraders? We willen wel haring proberen. De vorige keer dat ik in Nederland was, heb ik stroopwafels gegeten, die vond ik erg lekker.”

En vanavond, wat is het plan?

“De clubscene ontdekken. In Schotland is uitgaan vrij basic, niks bijzonders. Op vakanties reizen we naar andere plekken om uit te gaan. Amsterdam is een nieuwe ervaring.”

Dus morgenochtend staan er geen activiteiten op de planning?

“Het liefst staan we morgen vroeg op, maar we kijken hoe de avond loopt. We willen architectuur bekijken. Als er gratis dingen te doen zijn, doen we dat. We zijn op een budgetvakantie en willen zo min mogelijk geld uitgeven. Ongeveer 40 euro per dag.”

Wat wisten jullie al over Amsterdam?

“Dat wiet hier legaal is, dat gaan we 100 procent proberen. We hebben onze eigen grinder meegenomen. In Schotland hoor je wilde verhalen over drugs in Amsterdam. Zo vertelde mijn broer dat hij truffels kocht en dat de verkoper zei: ‘Neem niet te veel.’ Hij heeft maar een klein beetje genomen en was drie dagen aan het trippen. Ik heb in Schotland weleens truffels geprobeerd, dus ik wil de kwaliteit wel vergelijken. We zien het wel. Hoe koop je hier wiet eigenlijk? Kan je gewoon een shop inlopen?”