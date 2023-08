Toeristen in de stad: ‘Ik heb nog steeds geen flauw idee wat het woord gezellig betekent’

Toeristen kunnen niet fietsen, loeren op de Wallen naar sekswerkers en lopen massaal in de weg. Er wordt vaak in algemeenheden over ze gesproken, maar wie zijn die buitenlandse toeristen in Amsterdam en wat zijn hun plannen? Vandaag: Roshan Dew (27) met zijn nicht Kiran Kaur (34) uit Singapore.

Wat wist je al over Amsterdam?

‘Niks, al heb ik wel de serie Ted Lasso gekeken. In seizoen drie speelt er een aflevering zich af in Amsterdam. Het is een voetbalserie, dus ze spelen hier een wedstrijd. Je ziet tulpen, windmolens en grachten voorbijkomen. Rebecca, een van de personages, valt in een Amsterdamse gracht nadat ze is geschrokken van een fietser en wordt gered door haar toekomstige man. Het woord ‘gezellig’ werd ook vaak genoemd, het enige woord waar geen ondertiteling voor was, dus ik heb nog steeds geen flauw idee wat dat betekent.”

Hoe kennen jullie elkaar?

“Zij is mijn oudere nicht, van mijn moeders kant. De leuke nicht, we reizen wel vaker samen. Het is mijn vierde keer in Europa, maar ik ben wel voor het eerst in Amsterdam.”

Wie heeft de meeste bagage?

“Dat ben ik. Ik kom net terug van een uitwisseling van zes weken in Glasgow, dus mijn hele leven zit in die koffers: mijn kleren, schoolspullen, dingen voor in de slaapzaal en lakens.”

Is studeren in Glasgow te vergelijken met studeren in Singapore?

“Het was vooral heel duur. Ik heb het wel overleefd, hoor. Het studeren zelf is een stuk relaxter. We hadden daadwerkelijk tijd om groepsprojecten te doen en dieper in de materie te duiken. Ik studeer Computer Science.”

Je studeert dus in Singapore, wat is je woonsituatie?

“De meeste mensen van mijn leeftijd wonen bij hun ouders. Ik woon met mijn familie in een particulier huis, maar het grootste deel van Singapore woont in enorm hoge appartementencomplexen die gecontroleerd zijn door de overheid. De goedkoopste huizen zijn van The Housing & Development Board. Al wordt alles steeds duurder.”

Wat zijn jullie plannen?

“Hiervoor waren we in Londen. We blijven hier vier dagen, dan gaan we naar een festival in Malta, naar Rome en daarna naar Talinn, waar mijn nicht woont. Als laatste gaan we naar Finland en dan vlieg ik weer naar Singapore. In Amsterdam hebben we nog geen concrete plannen. Lekker eten, mooie uitzichten bekijken, musea bezoeken en nachtclubs induiken voor technofeestjes. We willen naar dat museum met al die flitsende lichten, Amaze, en ik wil nog wel een traditionele Nederlandse windmolen bekijken. Oh, en we gaan een aantal vrienden van mijn nicht opzoeken, dan ben ik een beetje derde wiel.”

Hoe kijk je tegen toeristen aan in Singapore?

“Ze zijn prima, zolang ze niet in de weg lopen. Mijn kantoor zit toevallig naast de kabelbaan, dus iedere dag is er wel weer iemand verdwaald. Al moet ik zeggen dat dat meer aan het bord ligt, dat de verkeerde kant op wijst. Hoog tijd dat ze dat bord eens veranderen, al is het grappig om toeristen verkeerd te zien lopen. Sommigen zijn ook echt te trots om hulp te vragen.”

Dus je herkent ze wel op straat?

“Ja zeker, al ziet iedereen er in Singapore anders uit, omdat er geen oorspronkelijke bewoners zijn. We zijn een enorm klein landje met mensen van over de hele wereld.”