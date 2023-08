Toeristen in de stad: ‘Ik heb echt zin in het koude weer hier’

Toeristen kunnen niet fietsen, loeren op de Wallen naar sekswerkers en lopen massaal in de weg. Er wordt vaak in algemeenheden over ze gesproken, maar wie zijn die buitenlandse toeristen in Amsterdam en wat zijn hun plannen? Vandaag: de Amerikaanse Kya Iman Bonner (20) komt uit Detroit en studeert in New York.

Waar verblijf je?

“Ergens in Noord, de straat heet Termini. Ik heb geluk, want een vriendin van mij is een aantal maanden in Amsterdam en kent een Nederlandse jongen, die nu weg is. Ik mag twee weken in zijn appartement verblijven voor 100 euro.”

Wat is het eerste wat je gaat doen?

“McDonald’s eten, maar vertel de mensen dat maar niet. Ik heb dagenlang alleen maar hummus en pitabrood gegeten, dus ik wil echt een burger en friet. McDonald’s is overal ter wereld zoveel beter dan in de Verenigde Staten. Soms ga ik de grens over naar Canada. Het eten is daar minder bewerkt, dus zoveel lekkerder.”

Ben je in het Midden-Oosten geweest?

“Ik studeer politicologie en doe een minor global studies aan The New School in New York, daarom was ik in Palestina om vrijwilligerswerk te doen. We hebben kinderen en andere bewoners Engels geleerd, zijn bij vluchtelingenkampen geweest en hebben veel mensenrechtenactivisten ontmoet in Hebron. In totaal was ik er een maand. Ik heb echt zin in het koude weer hier, want in Palestina was het zo verschrikkelijk heet.”

Dus je blijft hier voor twee weken?

“Ja, maar misschien kom ik wel weer terug. Ik wil mijn master niet in Amerika doen, dus ik wil graag bij de Universiteit van Amsterdam kijken. Het lijkt me heerlijk om hier te wonen, want ik haat warmte en ik geloof dat het hier best vaak koud is of regent.”

Hoe is het om in New York te wonen?

“Momenteel is de vibe vreemd, want er is veel gentrificatie. De huren gaan hard omhoog en veel mensen die in Brooklyn of The Bronx woonden hebben niet meer het geld om er te blijven. Mensen die van buitenaf komen en wel dat geld hebben nemen de plekken in, maar daarmee gaat een hoop cultuur verloren, helemaal van de verschillende etnische groepen.”

Is het dan als student wel te betalen?

“Ik heb altijd op campus gewoond. Behalve mijn tweede semester, toen verbleef ik in een Airbnb. Die kamer was 2000 dollar per maand, dat was zo duur. Ik had ook een kat, maar het was amper te doen om gewoon te blijven leven.”

Hoe ver is New York van je familie in Detroit?

“Meer dan acht uur met de auto. Ik vloog net van Istanboel naar Amsterdam en dat duurde 2 uur en 45 minuten, dan zit je net iets langer in het vliegtuig dan van New York naar Detroit. De afstanden in de Verenigde Staten zijn bizar.”

Heb je al plannen voor Amsterdam?

“Mijn vriendin wil me meenemen naar een aantal musea en ik wil ook graag thriften. Vintage shoppen is heel populair in New York, dus ik ben benieuwd hoe dat in Amsterdam is. Het is altijd fijn als je een goede thriftshop weet te vinden. Je moet vooral niet naar de luxe winkels gaan, die zijn veel te duur.”

Past er nog iets in je koffers?

“Nee. Mijn hele leven zit in deze koffers, want ik moet het er de komende zes maanden mee doen. Ik vlieg hierna door naar Argentinië om vier maanden daar te studeren. Ik hoop dat ik niks ben vergeten.”