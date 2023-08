Toeristen in de stad: ‘Ik ben hier op doorreis voor een begrafenis, het is de ergste reis die ik ooit heb gemaakt’

Ann Muriithi (40) uit Sacramento, Californië, Verenigde Staten. Beeld Sem Langendijk

Hoelang blijft u in Amsterdam?

“Voor 7,5 uur om op mijn overstap te wachten. Ik denk dat ik een bus- of boottour ga doen door de stad, iets rustigs in ieder geval. Al heb ik geen idee waar ik naartoe moet voor zoiets of waar ik mijn spullen laat. Normaal ben ik een leuk persoon en ga ik veel naar feestjes. Ik heb gehoord dat de mensen in Amsterdam veel feesten, dus ik moet nog eens terugkomen.”

Is dit uw eerste keer hier?

“Ja, ik had gehoopt dat ik hier voor een leukere reden zou zijn, maar dit is de ergste reis die ik ooit heb gemaakt. Ik ben op doorreis naar Kenia voor een begrafenis. Mijn moeder is overleden.”

Wat verdrietig, gecondoleerd! Hoe oud is ze geworden?

“Zeventig. Ze moest geopereerd worden en is op de operatietafel doodgebloed. Ze had die operatie niet eens nodig, het was een heel simpele procedure, een correctie. Het is hartverscheurend. Dat is het deel van Afrika dat ik verschrikkelijk vind, mensen worden niet verantwoordelijk gehouden voor hun daden. We weten nog steeds niet wat er precies is gebeurd. Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik naar haar begrafenis ga. Ik ga haar voor altijd missen, denk ik.”

Hoe was uw band met haar?

“Ze was een kind spirit en stond altijd klaar voor de mensen om haar heen. Ik belde elke dag met haar. Een blij, warm mens, zo positief. Ik lijk op haar.”

Waar in Kenia komt u vandaan?

“Ik ben geboren in Nyeri in Kenia, in de hooglanden. Een plek waar door boeren veel koffie en thee wordt verbouwd. Op mijn 33ste ben ik naar Californië verhuisd voor mijn man, voor de liefde. We zijn nu tien jaar getrouwd. Er waren meer kansen in Amerika voor ons dan in Kenia, maar ik mis mijn land enorm.”

Wat mist u het meest?

“De mensen en de gemeenschap. Je kunt daar gewoon naar je buren om zout te lenen en niemand maakt ooit een afspraak. Het leven gaat niet zo snel. Ik houd van het langzame leven. Thuis ga ik naar een Afrikaanse kerk, maar dat is niet hetzelfde gevoel als in Afrika. De individualiteit en de gedrevenheid van Amerikanen zijn de schaduwkant van de kansen die je krijgt. Het eten in Kenia is ook veel beter.”

Hoe kijkt u naar Europa?

“Ik houd echt van Europa, misschien ga ik hier wel met pensioen. Ik ben een verpleegkundige. Als ik al die mensen op fietsen zie, denk ik: dat is het leven dat ik wil. Mensen lopen hier veel en zijn ook een stuk vriendelijker.”

Californië, de staat waar de zomers nooit ophouden. Wat weet u over Nederland?

“Klopt, toeristen komen vaak voor het mooie weer naar Californië en voor de musea. Nederland heeft een enorm vooruitstrevende bloementeelt. Ik vind het fantastisch dat jullie land bekend staat om de tulpen. En ik heb veel gelezen over de dijken, die door klimaatverandering weer hoger moeten. Zijn hier dijken in de buurt?”