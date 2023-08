Toeristen in de stad: ‘De architectuur is hier prachtig, in Zuid-Korea lijken alle gebouwen op elkaar’

Toeristen kunnen niet fietsen, loeren op de Wallen naar sekswerkers en lopen massaal in de weg. Er wordt vaak in algemeenheden over ze gesproken, maar wie zijn die buitenlandse toeristen in Amsterdam en wat zijn hun plannen? Vandaag: Lee Kyoung Soon (54) met haar zoon Kang Dong Gwon (17), van Jeju-eiland, Zuid-Korea.

Zijn jullie met z’n tweeën?

“Nee mijn twee dochters komen straks met een andere trein hierheen. We verblijven in een Airbnb in Rotterdam. De oudste is 25 en de jongste 15. Ik ben een alleenstaande moeder.”

Dat lijkt me best pittig met drie kinderen.

“Ja dat klopt. Mijn man is acht jaar geleden overleden aan longkanker. Dat was een lastige tijd voor ons, helemaal voor mijn oudste dochter, die op dat moment in de Verenigde Staten studeerde.”

Hoe zijn jullie die tijd doorgekomen?

“Moeilijk, het was een hele omslag. Ik ben een zakenvrouw geworden en heb mijn eigen bedrijf in makelaardij. Ik verhuur en manage appartementen in een gebouw van zeven verdiepingen hoog. Het is nu mijn verantwoordelijkheid om voor de kinderen te zorgen.”

Wat brengt jullie naar Amsterdam?

“Mijn zoon wil graag hier in Nederland Economie studeren, dus we zijn naar universiteiten aan het kijken in Rotterdam, Delft en Amsterdam.”

Waarom hier?

“We hebben niet de kans om Duits of Frans te leren en we hebben gehoord dat iedereen hier op de universiteiten Engels spreekt.”

Wat wisten jullie al over Nederland voordat jullie hier kwamen?

“Dit is onze eerste keer in Europa en onze eerste keer in Nederland. We hebben gehoord over de grachten en de windmolens. En Nederlander Hendrick Hamel is bekend bij ons. Hij was de eerste westerse zakenman op Jeju-eiland in de tijd van de Joseondynastie. Hij wilde naar Japan, maar strandde daar door een schipbreuk.”

Hebben jullie naast het bekijken van universiteiten nog andere plannen?

“We willen pannenkoeken en patat eten en op de pont of op een boot door de grachten. Vandaag gaan we naar het Van Gogh Museum en naar de Noordermarkt. Ik hou van antiek, dus ik wil op zoek naar Delfts bhet eelauw servies. Het probleem is dat ik niets kan kopen wat te groot of zwaar is, want het moet mee naar huis.”

Wat is het eerste wat hier opvalt?

“Al die fietsen. Ik kan wel fietsen, maar mijn dochters niet. Op Jeju is het gevaarlijker om te fietsen in het verkeer. We leren om met helmen op te fietsen, maar bijna niemand doet dat. De gebouwen in Amsterdam zijn ook veel unieker. In Zuid-Korea lijken alle gebouwen op elkaar. De architectuur is hier prachtig.”

Hoe kijken jullie op Jeju Island naar toeristen?

“Aan de ene kant positief, want ze brengen geld naar de stad. Soms gooien ze wel vuilnis op de grond of raken ze dingen aan die ze niet aan moeten raken. Ik heb gehoord dat je hier in Europa goed op je tassen moet letten, omdat er zakkenrollers zijn. Tot nu toe vind ik het hier heel veilig. De mensen zijn hier heel open-minded en je ziet mensen van over de hele wereld.”

Hoe komt dat denkt u?

“Door de Nederlandse geschiedenis. In het verleden zijn Nederlanders de hele wereld over gereisd om zaken te doen en dat leidt tot een breder perspectief. Het eiland Jeju is en was altijd een lastige omgeving. De grond is niet goed, het is alleen maar steen, maar toch vond men het gevaarlijk om naar andere plekken te reizen. Dus bleven ze daar. Veiligheid is daar belangrijk.”