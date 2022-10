‘Toen we waren ingeloot, sloeg de twijfel toe’

De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Met welke dromen begonnen huizenjagers en welke zijn daar nog van over? Yasmine Esser (34) en haar vriend Joost Hanewinkel (36) verhuizen na tien jaar in huurwoning in Bos en Lommer naar een nieuwbouwappartement in Noord. ‘Als we naar een ander huurhuis zouden gaan, zouden we veel meer gaan betalen.’

Als je eenmaal een betaalbare woning in Amsterdam hebt gevonden, laat je die niet meer snel gaan. Yasmine Esser en haar vriend Joost Hanewinkel, die al vijftien jaar samen zijn, hadden dan ook geen haast om hun huurappartement aan de Erasmusgracht te verlaten. Bovendien zat een huis kopen er toch niet in, dacht Esser, die pas een paar jaar als zelfstandige werkt. Toch lukte het.

Blijven zitten

Voor hun woning in Bos en Lommer betalen Esser en Hanewinkel 850 euro kale huur per maand. Niet verkeerd voor een appartement van 50 vierkante meter, een ruime woon- en slaapkamer en een extra kamer voor de wasmachine en kattenbak. “Ik heb het elf jaar geleden gevonden via een makelaar die destijds huizen verhuurde voor redelijke prijzen,” zegt Esser. “Een paar maanden lang heb ik haar elke vrijdagmiddag gebeld om te vragen of er al iets beschikbaar was, tot dit appartement voorbijkwam. Na een jaar trok mijn vriend erbij in.”

De huurprijzen liggen tegenwoordig een stuk hoger: vergelijkbare appartementen worden verhuurd voor 1500 euro, zegt Esser. “Als we naar een ander huurhuis zouden gaan, zouden we veel meer gaan betalen.”

Eind 2020 begon het stel toch na te denken over een volgende stap: een huis kopen. “Dat doen veel mensen van onze leeftijd, en het leek me een slimme investering voor de toekomst. Een koophuis kun je in de toekomst misschien verkopen met overwaarde.” Ze begonnen te sparen, al was Esser er niet van overtuigd dat het voor haar was weggelegd. “Ik ben pas kort freelancer en heb geen rijke familie. Een huis kopen voelde ook als iets overweldigends: ik ben met mijn moeder opgegroeid in een huurwoning, dus heb er van huis uit niks over meegekregen.”

Beeld Jakob van Vliet

Eisenlijst

Esser wilde hoe dan ook in Amsterdam blijven, de stad waar ze zich thuis voelt en waar haar vrienden wonen. Alleen Nieuw-West was uitgesloten, dat leek Hanewinkel niks. “Verder wilden we het liefst twee slaapkamers, en vooral een grotere badkamer en keuken dan we nu hebben,” zegt Esser. “Ons huidige appartement klinkt superchill, maar het is ook oud, vies en krakkemikkig. We hebben een onwijs krappe keuken waar ik me echt voor schaam en een badkamer van twee vierkante meter – tandenpoetsen doen we in de keuken. Een nieuwbouwappartement leek me het fijnst: daar hoef je weinig aan te doen en het is goed geïsoleerd.”

Ter oriëntatie keek het stel rond op allerlei websites van nieuwbouwprojecten en lieten ze hun mailadressen achter om updates te ontvangen. Na een paar weken kreeg Esser een mail van amsterdamwoont.nl: de inschrijvingen voor BinnenDok, een nieuwbouwproject aan het NDSM-Plein, waren geopend. “Dat leek me interessant, want mensen om me heen zeiden dat Noord het enige stadsdeel is waar je soms nog huizen tegenkomt voor redelijke prijzen.” Ze besloten zich, puur voor de ervaring, in te schrijven voor een woning die ze volgens hun berekeningen in elk geval konden betalen: een appartement van zestig vierkante meter met één slaapkamer. “Hoge verwachtingen hadden we niet, want we hoorden dat soms wel zeshonderd mensen zich voor één woning inschrijven. Ik was het was het eigenlijk alweer vergeten toen ik twee maanden later werd gebeld door een projectmakelaar die ons feliciteerde. We waren ingeloot.”

Beeld Jakob van Vliet

Twijfels

Meteen na dat belletje sloeg de twijfel toe: moesten ze deze kans grijpen of toch verder zoeken naar een ruimer appartement met die gewenste tweede slaapkamer? Hadden ze daar überhaupt financiële ruimte voor? Ja, bleek na een gesprek met een hypotheekadviseur. “Toen we de projectmakelaar vertelden dat we twijfelden, zei ze dat er ook nog tweekamerappartementen beschikbaar waren. Dat had ik nooit verwacht. Zeventig vierkante meter, een open keuken, een inloopdouche en aparte wc, twee balkons, van het gas af. Het voelde meteen goed. Aan de grotere slaapkamer zit een berging vast, waar we een inloopkast van willen maken. En van de kleinere slaapkamer maken we een werk- en logeerkamer.”

Esser en Hanewinkel betaalden voor hun appartement een vaste prijs: 419.000 euro. Dankzij hulp van Hanewinkels ouders, een voorschot op de erfenis, konden ze een hypotheek van 370.000 euro afsluiten. “Heel fijn,” vindt Esser. “Er komen maandelijks straks nog wel kosten bij voor de erfpacht. Die hebben we niet afgekocht, want het is onzeker wat er met het erfpachtbeleid gaat gebeuren. Bovendien had dat een ton extra gekost. Dat komt alleen uit als je er heel lang blijft wonen.”

In het eerste halfjaar van 2023 moet het appartement af zijn. “Het is gek dat we in onze huizenzoektocht geen enkele bezichtiging hebben gedaan,” zegt Esser. “Ook het huis dat we hebben gekocht, konden we natuurlijk nog niet zien. Ik ben benieuwd hoe licht het binnen is, want we kijken uit op het noorden en oosten. En het zal ook wel even wennen zijn om niet meer in Bos en Lommer te wonen.” De wachttijd van twee jaar vindt Esser geen probleem: “Als we verder waren gaan zoeken, had dat ook zomaar twee jaar kunnen duren. Ik heb genoeg horrorverhalen gehoord van mensen die wel veertig keer overboden werden. We hebben superveel geluk gehad.”

Beeld Jakob van Vliet

Wie freelance journalist Yasmine Esser

Huurt appartement aan de Erasmusgracht (50 m2)

Kocht een nieuwbouwappartement aan het NDSM-Plein (70 m2). Koopsom €419.000.

Bezichtigd: 0 huizen

Wooncarrière 2011 Spaarndammerbuurt

2011 Bos en Lommer

2023 NDSM-Plein