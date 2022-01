In de wekelijkse rubriek @humansofamsterdam gaat fotograaf en schrijver Debra Barraud op zoek naar gezichten en verhalen van de straat in Amsterdam.

“Ik was 11 jaar oud toen de oorlog in Liberia uitbrak en ik naar voormalig Frans-Guinee vluchtte. Mijn moeder en broer bleven achter in Liberia. Op mijn veertiende leek de situatie in Liberia te verbeteren en ging ik terug om hen te bezoeken. Tijdens dat bezoek ben ik verkracht en raakte ik zwanger.

Na de geboorte van mijn dochter ben ik teruggegaan naar Guinee en heb ik haar achtergelaten bij mijn moeder. Uiteindelijk zijn we met de familie herenigd in Nederland. De relatie met mijn dochter is gecompliceerd. Ze denkt dat ik niet van haar houd. Dat is niet waar, maar ik begrijp dat ze dat denkt. Toen ik haar kreeg, was ik zelf nog een kind en niet in staat om voor haar te zorgen.

Zes jaar geleden ging het heel slecht met mij. Ik was op non-actief gezet op mijn werk door een ruzie met een collega. Ik kwam niet meer buiten en ging veel drinken. Toen ik terugkeerde op een andere locatie, vertelde ik een collega over hoe eenzaam ik mij voelde en dat ik overwoog een hond te nemen. Toevallig bleek een andere collega haar hond te verkopen. Zo is Choppy (rechts – red.) in mijn ­leven gekomen. Mijn andere hondje heet Famous en is de dochter van Choppy. Sinds mijn hondjes in mijn leven zijn, voel ik me niet meer zo eenzaam. Ze lossen mijn problemen niet op, maar ze verzachten wel de pijn.”