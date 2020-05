Nu de Dodenherdenking dit jaar vanwege de coronacrisis anders is dan we gewend zijn, tonen we hier hoe Amsterdam in voorgaande jaren twee minuten stil was. Deze foto’s zijn op 4 mei 2014 gemaakt op 38 verschillende locaties in de stad.

De dodenherdenking op de Apollolaan in Amsterdam. Beeld Jeroen Oerlemans

De Spaarndammerbuurt. Beeld Jan-Dirk van der Burg

Dodenherdenking in de kerk Ransdorp. Beeld Dirk-Jan Visser

De kompaszaal op het KNSM-eiland. Beeld Dirk-Jan Visser

Plein 40-45 in Amsterdam Nieuw-West. Beeld Bram Budel

Het Zaanhof in de Spaarndammerbuurt. Beeld Roger Cremers - 2014

Hollandse Schouwburg. Beeld Maria Hermes

Nieuwendam. Beeld Chris de Bode

Tugelaweg / Transvaalbuurt. Beeld Eva De Vos

IJburg. Beeld Martijn van de Griendt

Het Ontmoetingseiland, Gijsbrecht van Amstelpark. Beeld Jan-Joseph Stok

Osdorperweg. Beeld Friso Poelstra

Homomonument. Beeld Jorgen Koopmanschap

Haarlemmerweg. Beeld Cleo Campert

Amstelveenseweg. Beeld Ringel Goslinga

Borgerstraat. Beeld Elmer van der Marel

Noordermarkt. Beeld Richard Tas

Obrechtkerk. Beeld Michiel Landeweerd

Kop Java eiland. Beeld Robert Knoth

Keesje Brijdeplantsoen. Beeld Niels Stomps en Robert Knoth

Merwedeplein Beeld Nicole Segers

Rozenoord. Beeld Patrick Post

Holendrecht. Beeld Hans Mooren

Sloterplas. Beeld Mathilde Jansen

Het Sierplein. Beeld Maurice Boyer

Plantagebuurt. Beeld Willem©Poelstra

De Baarsjes. Beeld Anke Teunissen

De Pijp. Beeld Bob Bronshoff-2013

Nieuwe Keizersgracht. Beeld Thomas Schlijper

Boomkapel. Beeld Poike Stomps

Herdenking aan het Hekelveld. Beeld leonard Faustle

Herdenking Olympisch Stadion. Beeld Ad Nuis

Zunderdorp. Beeld Rachel Corner

Het Ceramplein. Beeld Jordi Huisman

Het Kastanjeplein. Beeld Eva De Vos

Hofkerk. Beeld Amaury miller