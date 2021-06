Toen de cafés dichtgingen, wisten mensen de wijnwinkel te vinden

Karlijn Timmermans Beeld Nina Schollaardt

Eindelijk weer open. Wat heeft u het meest gemist?

“Ik ben in september 2020 mijn winkel begonnen, midden in de coronatijd. Na twee weken mochten klanten geen wijntje meer drinken aan de grote tafel in mijn zaak. Wat ik daardoor miste was de spontaniteit, dat mensen even komen zitten en kunnen landen. Het werd sneller en efficiënter; ik miste een gezellig praatje.”

Ziet u veel vaste klanten terug?

“Ja, ontzettend. Er zijn zo veel ­mensen hier uit Noord die iedere week terugkomen, of een keer in de maand. Ik heb hierdoor al veel vaste relaties opgebouwd, daar ben ik heel dankbaar voor. Dat kwam deels ook door corona, denk ik. Doordat ­mensen minder de stad ingingen en dichter bij huis hun wijn kochten, ontdekten ze mijn winkel eerder.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen de afgelopen tijd?

“Mijn horecadeel moest dicht, dus ik ben die ruimte anders gaan benutten. Zo kwam de tafel vol te staan met nieuwe wijnen. Ook heb ik sake ­ontdekt. Dat was voor mij een nieuw product, ik kende alleen de pruimensake die ik thuis dronk. Via een Japanse buurman om de hoek die bij mij wijn kocht, kwam ik in aanraking met andere soorten. Nu is sake een vast onderdeel van mijn assortiment.”

Heeft u ook iets aan de lockdown ­gehad?

“Het voelt heel gek om het te zeggen, omdat veel mensen het heel zwaar hebben gehad, maar het gaf mijn winkel echt een boost. Ik was tijdens de lockdown meer zichtbaar dan wanneer alles open was geweest. Ook zijn mensen thuis meer gaan drinken, omdat dat niet meer in een café of restaurant kon. Hierdoor kwamen ze vaker een duurdere fles wijn halen. Ik denk dat ik geen betere start had kunnen hebben.”

Waar kijkt u naar uit de komende maanden?

“Dat klanten na hun werk een wijntje komen drinken in de tuin van mijn winkel. En ik hoop dat de mensen uit de binnenstad stadsdeel Noord meer gaan bezoeken.”

