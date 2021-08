Toen corona nog niet bestond: een bundel over terrassen in de stad

U dacht: de horeca is weer open, tijd voor een vervolg?

“Op veler verzoek hebben we een bundel gemaakt van de serie die we in 2018-2019 maakten. Vanaf verschillende terrassen schreven en tekenden Rogier en ik wat we zagen gebeuren. 52 afleveringen hebben in Het Parool gestaan. Achteraf dacht ik: wat bijzonder, dat was het laatste normale horecajaar en dat hebben wij gewoon vastgelegd. Want kort daarna brak corona uit.”

Welk terras heeft u het meest gemist tijdens de lockdown?

“Rogier en ik zaten graag bij P.King op de Herengracht. Vanwege de curve van de brug daar zien mensen elkaar niet goed aankomen, waardoor er rare verkeerssituaties ontstaan. Altijd wel iets te zien. Maar Amsterdam heeft zoveel mooie kroegen. Ik heb mijn best gedaan ze een beetje te supporten afgelopen jaar.”

Hoe deed u dat dan?

“Door prints van mijn werk te verkopen en de helft van het geld aan de kroeg te geven waar ik het getekend had. Ging ik langs met een envelopje, heel leuk was dat. En die prints gingen best hard. Iedere Amsterdammer voelt zich wel verbonden met een bepaalde kroeg, of heeft daar goede herinneringen. Dat is zo leuk aan dit project.”

Nu alleen nog geld om de bundel te laten drukken.

“Er ligt een heel mooi boek klaar. We hebben zelfs al genoeg geld opgehaald voor een eerste druk, maar we willen heel graag een grotere oplage ­bestellen. Wie doneert krijgt een boek en als je meer doneert krijg je een workshop, werk op bestelling of een avondje met ons over het leven praten in de kroeg.”

toenwedaarzozaten.amsterdam