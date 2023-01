Tochtige schuur van Mediamatic is nu een monument: ‘Onze huisbaas, de gemeente, doet eigenlijk niets aan onderhoud’

De Sluisdeurenloods aan de Dijksgracht, die diende als werkplaats voor het maken en repareren van sluisdeuren en waarin nu kunstinstelling Mediamatic is gevestigd, is bestempeld tot gemeentelijk monument. Beeld Eva Plevier

Midden in het centrum, maar ver weg van de drukte, staat een houten gebouwtje, van oudsher een loods. Treinreizigers zal deze loods bekend voorkomen vanwege de witte koeienletters ‘Mediamatic’ op het dak (bijna net zo bekend als de woorden ‘Klimmuur Centraal’ er pal naast), cultuurminnende en veganistische stedelingen kennen de loods wellicht vanwege de kunstinstelling van dezelfde naam die in de loods zetelt en er een restaurant runt (zie kader).

De loods is louter kruip-door-sluip-door te bereiken door middel van een tijdelijke brug vanaf het Marineterrein, en is via een vaste brug sinds kort weer aanloop- en fietsbaar vanaf het Oosterdok. Wie de Dijksgracht eenmaal heeft gevonden, stapt een kleine idylle binnen waar zowel de kunsten als allerhande exotische flora, maar ook eet- en drinkgelegenheden groeien en bloeien – Hannekes Boom is de buurvrouw.

Stadsdeel Centrum heeft eind oktober jongstleden besloten de loods aan te wijzen als gemeentelijk monument. Zoals vaak met hedendaagse monumentaanwijzingen, moet je weten wat het is om het object te kunnen zien en, eventueel, te waarderen. Veelal gaat het niet om de schoonheid, eerder om het bijzondere, het resterende, het exemplarische – en in het geval van de Sluisdeurenloods eigenlijk om alle drie.

Omdijkte binnenhaven

Deze Sluisdeurenloods werd tussen 1881 en 1893 gebouwd als werkplaats voor het maken en de reparatie van – je raadt het niet – sluisdeuren. De loods lag aan het Oosterdok, een omdijkte binnenhaven aan de zuidkant van het IJ, die vanaf eind 19de eeuw in gebruik was als werf. Op het terrein stonden, naast loodsen, dienstwoningen voor haven- en spoorwegpersoneel.

In 1956 moest een groot deel van de gebouwen op de werf plaatsmaken voor de IJ-tunnel; de grond waarop de Sluisdeurenloods stond, werd afgegraven. Ten oosten van de landtong werd nieuw land aangeplempt, waar de gedemonteerde loods in 1957 werd herbouwd – 125 meter van de oorspronkelijke plek (zie kader).

Net als op de oude plek werd op de nieuwe locatie een smalspoor aangelegd voor het transport van de sluisdeuren op lorries. Het spoor liep door in de betonnen binnenvloer. Voor daglicht kwam er in het dak een draadglazen lichtstraat.

Volgens Mediamaticdirecteur Willem Velthoven (64) wringt de aanwijzing van ‘de schuur’ als monument enigszins: de gebouwen van Mediamatic, eigendom van Gemeentelijk Vastgoed, worden aan hun lot overgelaten. Velthoven: “Al sinds we hier zitten, doet onze huisbaas, de gemeente, eigenlijk niets aan onderhoud. We hebben op Marktplaats voorzetramen gekocht om de tocht in de schuur een beetje in te tomen.”

Koud en tochtig

Jan van Gils (80) werkte van 1973 tot 1984 als sluisdeurenmaker in de Sluisdeurenloods en herinnert zich de kou: “We hadden een enkele kachel, maar daarmee verwarm je die loods niet. We gingen er nu en dan omheen staan om ons een beetje te warmen. Gelukkig mochten we onze boterhammen binnen opeten, bij de ambtenaren van Haven en Water.” Met ‘binnen’ bedoelt Van Gils een kantoorgebouw naast de loods, dat eveneens wordt gehuurd door Mediamatic.

Van Gils noemt zijn periode als sluisdeurenmaker ‘hele mooie jaren’. Ze werkten met maar twee man in de loods, als werknemers van het Amsterdamse aannemersbedrijf H. van Steenwijk (anno 1831), dat onder veel meer in opdracht van de gemeente sluisdeuren bouwt en onderhoudt.

Het werk van de twee mannen in de loods besloeg, vertelt Van Gils, het timmeren van ‘voor- en achterharren, onder-, boven- en tussenregels, het zetten van hoeklijnen, en het beschieten’. Eenmaal geconstrueerd, werden de deuren met zogeheten dommekrachten opgetakeld, op een van de vier lorries naar buiten geduwd, door een drijvende bok op een dekschuit gezet, en eenmaal ter plekke met een kraan in de sluis geplaatst.

“Alles was handwerk,” zegt Van Gils, in en om die ‘ouwe loods’. De tocht in de loods is legendarisch (wie om een loopje verlegen zit: gaat dat voelen) maar kwam van pas. De gemeentelijke ambtenaren van Haven- en Waterwerken vroegen de timmerlui weleens een van een afgedankte eiken afmeerpaal een mooie tafel te construeren. “Dan moest die paal wel eerst drogen, wat door de ventilatie in de loods vrij vlot ging.”

De expositie ‘Growing Gunya’ van Dasha Tsapenko en Marjo van Schaik in de ‘schuur’ van Mediamatic. Beeld Eva Plevier

Mosselfeest

De gemeentelijke afdeling Monumenten en Archeologie kent de Sluisdeurenloods een ‘hoge cultuurhistorische en hoge zeldzaamheidswaarde’ toe als enig resterende, ‘volledig houten havenbebouwing uit de 19de eeuw. Daarnaast bezit de loods met zijn rondhouten draagconstructie bouwhistorische waarde, en is de loods met zijn kenmerkende schuifdeuren en smalsporen [...] van bijzondere typologische waarde’. De smalsporen worden dus ook beschermd als gemeentelijk monument.

Niemand weet precies wanneer, maar ergens na 2003 heeft de loods haar oorspronkelijke functie verloren, waarna de gemeente er materialen in opsloeg.

In 2015 kreeg de loods een nieuwe functie. De groene vensters en schuifdeuren werden wit gesausd en het pannendak van het opschrift Mediamatic voorzien.

Van Gils: “Een paar maanden geleden deed ik met mijn zoon een dagje Amsterdam, en aan het eind van de dag zei hij: ‘Pa, zullen we nog eens aan de Dijksgracht gaan kijken?’ Het verbaasde me dat de loods er nog stond, niet gesloopt, maar keurig netjes overeind. We hielden er eens per jaar een mosselfeest voor mensen die, zoals wij, voor de gemeente werkten maar geen ambtenaar waren. Mooie herinneringen, en mooi dat de loods behouden blijft.”

Willem Velthoven, directeur van Mediamatic: ‘Wat wij vooral hopen, is dat onze huisbaas nu wat meer interesse in het gebouw zal tonen.’ Beeld Eva Plevier

Mediamaticbaas Willem Velthoven: “Wij zorgen er sinds 2015 voor dat de schuur niet structureel vervalt en garanderen de veiligheid van onszelf en bezoekers. We hebben behoorlijk wat rottende kozijnen, uitdrogend hout, dat soort zaken.”

Mogen de letters, Mediamatic, in witte pannen gelegd, eigenlijk het dak blijven sieren nu de loods monumentaal is verklaard? Velthoven denkt van wel, al was het maar omdat de pannen elke zoveel jaar toch moeten worden herschikt of vervangen: “Dakpannen zijn reversibel, als die letters weg moeten, vervang je de pannen gewoon. Wat wij vooral hopen, is dat onze huisbaas nu wat meer interesse in het gebouw zal tonen, want hoe blij we ook zijn met de schuur, ze vergt wel veel kostbaar onderhoud.”

Mediamatic Het begon allemaal met video, het evolueerde via elektronische media tot organische experimenten: Mediamatic staat niet bij iedere Amsterdammer bekend om de toegankelijkheid, maar de tweekoppige directie ziet juist praktische bruikbaarheid en maatschappelijke relevantie als uitgangspunten. Directeur Jans Possel (71) opende recent de expositie Growing Gunya van Dasha Tsapenko en Marjo van Schaik, die organische, Karpatische herdersmantels tentoonstellen. “De jassen passen goed in de schuur,” zoals de Sluisdeurenloods binnen Mediamatic steevast wordt genoemd. Possel: “Ze hangen heel mooi aan de dakconstructie.” Willem Velthoven: “Dat de jassen voor een deel van cellulose en proteïne zijn gemaakt, past bij Mediamatic: we onderzoeken hier wat we zelf ecologisch kunnen kweken en hoe we dat kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld via stadslandbouw, maar deze Oekraïense jassen, vaak een amulet voor de dragers, echt een symbool van weerbaarheid, zijn ook een goed voorbeeld. Zeker nu het daar oorlog is, dat raakt aan de maatschappelijk urgentie die we willen hebben.” Bij Mediamatic en het bijbehorende plantaardige restaurant werken, inclusief een dozijn stagiairs, ongeveer veertig mensen.