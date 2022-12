Tips voor een trendy kerstinterieur: ‘We zijn van het traditionele groen en rood af’

Beeld Getty Images

Hoe zitten we er bij deze kerst, in welke kleur?

“We zijn van het traditionele groen en rood af, alles is tegenwoordig matzilver en matgoud, gebroken wit, zandkleurig. Dat geldt ook voor boom en ballen.”

Welke vorm?

“Het hoekige is uit, zacht, rond, vloeiend en organisch is in. Wat ik merk is dat mensen in tegenstelling tot een aantal jaar geleden veel meer aandacht hebben voor hun interieur, alsof ze bang zijn voor een nieuwe pandemie, voor opnieuw binnen zitten, dan kan het binnen maar beter gezellig zijn.”

Kun je eigenlijk kerst vieren zonder openhaard?

“Met veel kaarsen, zeker. Ik zou nu even geen gashaard kopen, maar de moderne elektrische haarden zijn heel mooi, niet van echt te onderscheiden, en ze geven veel warmte.”

Die vreselijke hoekbanken, moeten die nog steeds?

“Ik wil uw kersthumeur niet bederven, maar we blijven de hoek omgaan, nu zelfs twee: de U-bank is helemaal van nu. Maar ook daarvoor geldt: niet te hoekig, organisch, met rondingen.”

Wat geven we elkaar met kerst dit jaar?

“Wat erg populair is, merk ik, is om je gebroken witte, beige, matte interieur op te fleuren met een grote, kleurrijke, artistieke vaas, het soort vaas waar je geen bloemen in hoeft te zetten. Dat is echt de blikvanger in de hedendaagse interieurs.”

Hoe viert u zelf kerst?

“Ik ben een beetje van more is more. Wie mijn huis binnenstapt, stapt volle bak een kerststal binnen. Ik heb ook geen kerstboom, maar een knus kerstbosje, met drie bomen.”