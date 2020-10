Tips voor de herfstvakantie: van tech-bootcamp tot Cinekid

Cacao-expeditie. Beeld Jan Willem Groen

Rondvaart

De Amsterdamse haven is de grootste cacaohaven ter wereld; jaarlijks komt er zo’n 650 duizend ton cacao binnen. In oktober kun je elke zaterdag en zondag met een schip door het Westelijk Havengebied op cacao-expeditie met de organisatie Havensafari. Tijdens de boottocht wordt de geschiedenis van de import uitgelicht, ook bezoek je een cacaoloods en kun je verschillende soorten chocola proeven. De rondvaart is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.

10, 11, 17 en 18 oktober, 12.30 uur, €29,50, Pier14

Ridderfestijn

Het Muiderslot verwacht aan het eind van de herfstvakantie hoog bezoek, want de ridders van de Hanzecompagnie komen naar het kasteel. De rondreizende groep Middeleeuwers strijkt er neer om bezoekers te laten ervaren hoe het was om in de riddertijd te leven. Je kunt de kookkunsten van het gezelschap uitproberen en meekijken met echte ambachtslieden. Ridders staan er ook om bekend dat ze een kort lontje hebben, dus tijdens het bezoek zal er genoeg onderling worden uitgevochten en bijgelegd.

17 en 18 oktober, 10.00-17.00 uur, vanaf €11,50, Muiderslot

NEMO; Science Live, werk aan de wetenschap Beeld DigiDaan

Onderzoeksprogramma

Sommige mensen zijn gek op nieuwe dingen proberen, terwijl andere juist van oud en vertrouwd houden. Beïnvloeden deze eigenschappen hoe je je gedraagt in een nieuwe, virtuele omgeving? Dat wordt onderzocht in het nieuwe experiment van Science Live, Nemo’s innovatieve onderzoeksprogramma. Hierin kunnen kinderen vanaf 8 jaar proefpersoon zijn in echt wetenschappelijk onderzoek. Na afloop weet jij hoe avontuurlijk je bent.

10 t/m 18 oktober, 11.00-17.00 uur, €17,50 (ticket Nemo), Nemo

Trekpop maken

Elk jaar vieren ze in Mexico op 1 en 2 november de Día de Muertos (Dag van de Doden). Mexicanen herdenken dan hun overleden dierbaren door altaars in hun huis te bouwen en graven te versieren. Het Tropenmuseum heeft in de aanloop naar deze dag de tentoonstelling Feest! Wereldwijd samengesteld. Tijdens de herfstvakantie kunnen kinderen vanaf 4 jaar een trekpop maken van papier, om de doden op een feestelijke manier te kunnen herdenken.

10 t/m 18 oktober, 12.00-16.00 uur, gratis, Tropenmuseum

Cinekidworkshop Spring in de Film. Beeld -

Cinekidworkshop

Cinekid is ’s werelds grootste mediafestival voor kinderen tussen de 3 en 14 jaar. Je kunt er tot en met 23 oktober op verschillende locaties de nieuwste films en tv-programma’s kijken en meedoen aan spelletjes en workshops. Zoals de workshop Spring in de film, in De Krakeling, waarbij je leert hoe een green screen werkt. Bij de workshop hoort ook een steeds wisselende film. Zo kun je op zondag naar Engel en op donderdag naar Kruimeltje.

10 t/m 23 oktober, verschillende tijden, €12,50, De Krakeling en Het Ketelhuis

Survivalmiddag

Stichting Wijsneus leert kinderen al jaren meer over het leven met en in de natuur. Deze herfstvakantie organiseren ze een middag in de Tolhuistuin, waar kinderen vanaf 9 jaar van alles maken met dingen die ze onderweg vinden. Op het lunchmenu staan bijvoorbeeld versgebakken brood en kruidenboter, alleen moeten die allebei nog gemaakt worden. Ook leer je van alles over bamboe en maak je er zelf een pijl en boog van.

13 oktober, 13.00-15.30 uur, €5, Tolhuistuin

Robots bouwen op de tech bootcamp Beeld -

Tech-bootcamp

Tijdens de vierdaagse NewTechKids-bootcamp leren kinderen van 8 tot 12 jaar hoe ze robots en technische prototypes moeten bouwen. De lessen worden gegeven door professionele leraren en instructeurs. ’s Ochtends leer je over programmeren, informatica en ­robotica, ’s middags staan 3D-grafisch ontwerpen, 3D-printen en lasersnijden op het programma.

13 t/m 16 oktober, 10.00-16.00 uur, €341, OBA Oosterdok

Poffertjes bakken. Beeld -

Kookworkshop

Jong geleerd is oud gedaan, daarom kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar dit weekend pannenkoeken en poffertjes leren bakken bij Pancakes Amsterdam. Na afloop worden de baksels uiteraard uitgebreid geproefd. Vanwege de coronamaatregelen is de workshop alleen voor kinderen bedoeld. Ouders kunnen wel op locatie wachten met een kopje koffie of thee.

11 oktober, 11.00 uur, €15,50, Prinsengracht 277

Boekencollege

De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van En toen?, waarmee kinderen middels boeken in een tijdmachine kunnen stappen om achter de geheimen van de geschiedenis te komen. Schrijfster en archeologe Linda Dielemans geeft daarom een college voor kinderen vanaf 9 jaar, waarin ze uitlegt hoe we bepaalde mysteries kunnen oplossen. Wat is binnen een boek feit en wat fictie? Haar boek Schaduw van de leeuw speelt zich bijvoorbeeld af in de prehistorie, dus vertelt Dielemans wat we wel en niet weten over de mensen u˚it die tijd.

11, 14 en 17 oktober, verschillende tijden, gratis, OBA Oosterdok, OBA Linnaeus en OBA Roelof Hartplein

Artis de Partis Ruimtereis

360º dome-film

In het Planetarium kun je deze herfst­vakantie een ruimtereis maken. Tijdens de nieuwe kindervoorstelling Artis de Partis op zoek naar planeet Sok vliegt Artis de Partis met zijn vriendjes door het heelal in een theepot. Ze zijn op zoek naar planeet Sok, omdat Artis de Partis gek is op sokken. De 360º dome-film is geschikt voor jong en oud. Je kunt naar de voorstelling met een toegangskaart voor Artis.

Vanaf 10 oktober, dagelijks, 09.00-19.00 uur, €24, Artis