Tips om je kinderen beter te begeleiden met (t)huiswerk

Juf Joyce Beeld Youtube

‘Het is belangrijk dat kinderen genoeg afleiding krijgen’

Joyce van Kasteren (26) heeft 5,8 miljoen likes op TikTok en vlogt wekelijks op YouTube over haar leven als leerkracht op basisschool De Zwaan in Zwanenburg. Haar groep acht krijgt online les.

Sinds de eerste lockdown uploadt Van Kasteren wekelijks video’s op YouTube over hoe zij als leerkracht het thuisonderwijs aanpakt. “Het leek me interessant om te laten zien hoe ik online les als juf vormgeef, inclusief alle hectiek die erbij komt kijken.”

Van Kasteren vlogt voornamelijk over hoe ze haar lesdagen voorbereidt, interactieve lessen geeft en instructievideo’s maakt. Daarnaast uploadt ze dagelijks een video voor de vakken rekenen en spelling en taal, waarbij een moeilijk onderdeel stapsgewijs wordt uitgelegd. Deze uitlegvideo’s zijn alleen te zien door haar eigen leerlingen.

Toen de scholen in december weer dicht moesten, was er in groep acht van De Zwaan best paniek, vertelt Van Kasteren. “De gedachte dat ze weer online les zouden krijgen, was niet leuk voor de kinderen. We zijn meteen gaan bedenken hoe ik het thuisonderwijs zo fijn mogelijk kon maken. Ze vonden instructievideo’s een goede oplossing.” Maar die moeten niet te lang zijn; vijf tot tien minuten is genoeg. “Niet langer, want dan hebben ze weinig tot geen concentratie meer,” zegt ze lachend.

Van Kasteren gebruikt ook dagelijks TikTok, maar niet om inhoudelijke zaken over te brengen op leerlingen. “Ik ben bang dat de rekensommen die worden uitgelegd dan allemaal trucjes worden. Dat vind ik een gevaar. Ik vind dat het een platform moet blijven waar het leuk is, waar je je creativiteit kunt uiten en je niet sommen uitlegt.”

TikTok gebruikt ze om de creativiteit van leerlingen uit te dagen. Onlangs deden kinderen uit haar klas een challenge op het platform. “Ik kreeg uiteindelijk veel komische filmpjes van leerlingen doorgestuurd, die ik mocht delen op mijn Instagram.”

Van Kasteren vindt het belangrijk dat ze weet hoe de kinderen zich dagelijks voelen. “Als er iets speelt in de thuissituatie moeten ouders dat tijdig aan de leerkracht doorgeven. Ik zie een schermpje, daaraan kan ik niet afleiden hoeveel stress een kind bijvoorbeeld heeft.”

“Het is verder belangrijk dat kinderen genoeg afleiding krijgen naast hun thuiswerk. Dat kan al door middel van het maken van een puzzel of door in een bullet journal te schrijven. En bel elkaar op en vraag dan hoe het gaat. Dat contact blijft voor iedereen belangrijk.”

Tips voor ouders - Geef aan de leerkracht door als er iets is met je kind.

- Kijk met je kind mee en vraag door om te bepalen of je kind de lesstof echt goed begrijpt. Tips voor kinderen - Bel elkaar op, vraag hoe het gaat.

- Doe ook andere dingen dan huiswerk. Van Kasterens YouTubekanaal heet Juf Joyce van Kasteren, haar TikTokaccount is @jufjoyce.

Steven Pont Beeld Youtube

‘Zeg dat je een amateur bent en dat ze op school beter lesgeven’

Steven Pont (58) is ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut. Hij wordt veel gevraagd voor tips bij thuis­onderwijs en maakte in april voor Het Lerarencollectief een inmiddels meer dan 8500 keer bekeken YouTubevideo over afstandsonderwijs voor ouders.

Door thuisonderwijs zijn ouders en kinderen weer meer op elkaar aangewezen. Pont houdt zich daarom bezig met de vraag: hoe kun je dat leefbaar houden?

Veel ouders zijn naast vader of moeder en werknemer, nu ook leerkracht. Het kan verwarrend zijn welke rol de ouder op welk moment heeft. Om dat voor het hele gezin overzichtelijk te houden, adviseert Pont ’s ochtends de dag door te nemen. “Bijvoorbeeld: mama heeft een vergadering om drie uur, papa doet om die tijd boodschappen en dan lunchen we samen. Dan houdt iedereen daar rekening mee.”

De rol van leerkracht is voor veel ouders nieuw. “Ze leggen de stof vaak anders uit dan de leerkrachten op school. Kinderen raken daarvan in de war en worden opstandig. Los het op door te zeggen dat je een amateur bent en dat de juf of meester beter lesgeeft. En laat kinderen vragen stellen aan de leerkracht als die online is. Wees ook wendbaar als ouder: niet te streng en niet te los.”

Ouders moeten er ook rekening mee houden dat veel kinderen nu de omgang met klasgenoten missen. “De meeste kinderen floreren bij veel sociale contacten en veel bewegen. In thuissituaties gaan ze na het leren ontspannen: ze gaan gamen in plaats van buitenspelen. Ze bewegen daardoor te weinig en kunnen hun energie niet kwijt waardoor hun gedrag extremer wordt: slechter slapen, geïrriteerd, agressiever.”

Daarom is het voor iedereen belangrijk om te blijven bewegen. “En als je kind gamet, kijk dan of hij dat met zijn beste vrienden doet, die veilig en vertrouwd zijn. Dus niet met José uit Chili.”

Dan zijn er nog ouders met pubers die vanuit bed lessen volgen en huiswerk maken. “Ga je daar een probleem van maken? Het is logisch dat je puber in zijn nest ligt. Waarom zou ie zich haasten en opstaan? Leg de nadruk niet op ‘hij ligt in zijn bed’, maar op ‘hij volgt lessen’. Het is wat je belangrijk wil maken en ze liggen niet de rest van hun leven in bed. Wees ook strategisch: als je tussendoor een kopje thee komt brengen, zal een later verzoek beter landen.”

Ten slotte, hoe kom je als ouder nog aan werken toe? Pont: “Introduceer het begrip ‘solotijd’, het moment waarop je niet beschikbaar bent en niet gestoord mag worden. Dat is een helder relatievoorstel. Alles hangt af van afspraken.”

Tips voor ouders - Neem ’s ochtends de dag(planning) door.

- Erken dat je geen leerkracht bent; wees niet te streng of te los.

- Introduceer solotijd, tijd waarin je niet gestoord mag worden.

- Houd een klaagkwartier waarin iedereen zijn frustraties kan uiten, los het niet op. Tips voor kinderen - Blijf in beweging.

- Houd contact met klasgenoten.

- Leer op niet-schoolse manieren, reken bijvoorbeeld af bij de kassa. Ponts video staat op het YouTubekanaal van Het Lerarencollectief, onder ‘Afstandsonderwijs voor ouders – Steven Pont’.

Basisschoolleraar Kevin Beeld OOADA Klaslokaal

‘Voel je niet schuldig als het schoolwerk niet op tijd afkomt’

Kevin Verbeeten (32), leerkracht op basisschool Dr. E. Boekmanschool, gaf tijdens de eerste lockdown online les en maakte voor Stichting Openbaar Onderwijs Aan de Amstel een lesvideo van een halfuur over de Gouden Eeuw. Zijn groep 8 mag hij nu fysiek lesgeven.

“Kinderen zijn al zo digitaal vaardig dat ze het online thuisonderwijs meteen goed oppakten. We hadden als school een digitaal portaal, waarin ik dagelijks een lesprogramma kon uploaden.”

Om de kinderen op scherp te zetten, begon Verbeeten elke ochtend met een raadsel. “Ook gaf ik elke dag een dictee in videovorm, waarbij ik de video van tevoren op een creatieve manier had opgenomen. De woorden van het dictee noemde ik bijvoorbeeld op terwijl ik ’s ochtends mijn haar zat te kammen of terwijl ik op het Artisplein stond.”

Hij vindt het belangrijk om een online lesdag in deze ‘bizarre situatie’ leuk te maken, om zo de aandacht vast te houden en de dag afwisselend te maken. “We hadden een zogenoemde knuffeldag waarbij iedereen voor de webcam zijn knuffel mocht laten zien. Het idee van de geschie­de­nis­video was ook om het onderwijs voor kinderen leuker te maken.”

Verbeeten is ervan overtuigd dat kinderen enorm baalden toen ze hoorden dat ze weer thuisonderwijs zouden krijgen. “In deze periode is vooral het uitzichtloze voor kinderen erg zwaar.” Daarnaast lijkt het hem voor ouders lastig om werk met lesgeven te combineren. Zijn tip: “Het is belangrijk om een planning te maken zodat je al het schoolwerk overzichtelijk kunt houden. En ga in gesprek met je kind, bespreek welke lesstof meer aandacht nodig heeft. Dan kun je je daarop focussen.”

Ook wil hij ouders meegeven dat ze vertrouwen in hun kind moeten hebben. “Het is onvoorstelbaar wat voor discipline zij hebben. Kinderen zijn heel sterke wezens; ze leren non-stop door. Voel je ook niet schuldig als het schoolwerk niet op tijd afkomt. Vraag dan hulp aan juffen en meesters, want die staan altijd klaar om te helpen.”

“En, geniet als ouder ook een beetje van deze bijzondere tijd. Ik denk dat je goed zicht krijgt op hoe je kind het werk aanpakt en wat het zoal leert. Complimenteer het voor wat goed gaat en kijk niet zo zeer naar wat er minder goed gaat.”