Tips: aftrekposten om rekening mee te houden bij je aangifte

Beeld Ted Struwer

1 . Heffingsvrij vermogen gaat iets omhoog

In 2019 betaal je over de eerste 30.360 euro vermogen – je bezittingen minus eventuele schulden – geen belasting in box 3. Als peildatum hiervoor kijkt de fiscus naar het vermogen op 1 januari 2019. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk heffingsvrij vermogen van 60.720 euro.

Over spaargeld boven deze grens betaal je zogeheten vermogensrendementsheffing. Voor vermogen tussen de 30.361 en 102.010 euro is dat 0,58 procent, daarboven tot 1.020.096 euro 1,34 procent. Vanaf 1.020.097 euro betaal je 1,68 procent over je vermogen.

Stel dat je vermogen op 1 januari 2019 50.000 euro bedraagt. De eerste 30.360 euro zijn vrijgesteld, dus daarover betaal je geen belasting. Over de resterende 19.640 euro wel, 0,58 procent om precies te zijn. Je betaalt dus ongeveer 114 euro aan vermogensbelasting.

2. Spaar groen

Groen sparen en beleggen draagt niet alleen bij aan een duurzame wereld, het levert ook belastingvoordeel op. Geld dat op een door de Belastingdienst erkende groene spaar- of beleggingsrekening staat, is namelijk deels vrijgesteld van rendementsheffing in box 3. In 2019 bedraagt deze vrijstelling 58.540 euro. Met een partner mag je dit bedrag verdubbelen.

Je betaalt dus pas belasting als het spaarbedrag of de waarde van de belegging hoger is dan de vrijstelling. Helemaal mooi is dat de vrijstelling voor groene investeringen bovenop de vrijstelling van 30.360 euro komt. Daarnaast mag je 0,7 procent van de waarde van je duurzame spaargeld of belegging aftrekken van je inkomstenbelasting in box 1.

­Voorbeeld: je hebt 50.000 euro op een gewone spaarrekening staan en je besluit daarvan 25.000 euro onder te brengen in een goedgekeurd groenfonds. Over de 25.000 euro op de gewone spaarrekening betaal je door de vrijstelling van 30.360 euro geen belasting. Dat geldt ook voor de 25.000 euro in het groenfonds omdat hiervoor een vrijstelling van 58.540 euro geldt. Bovendien krijg je een heffingskorting van 0,7 procent over 25.000 euro, ofwel 175 euro.

­­­W­­ie nu denkt ‘dat groen sparen wil ik ook wel’, moet wel geduld hebben. Vrijwel alle grote banken hebben een tijdelijke stop op nieuwe klanten die duurzaam willen beleggen of sparen. Volgens de banken zijn er meer spaarders en beleggers dan er groene projecten zijn om in te investeren.

3 . Trek studiekosten af

Vorig jaar een opleiding gevolgd? Dan mag je de studiekosten aftrekken in box 1. Denk aan cursusgeld of leermiddelen die voor de opleiding noodzakelijk zijn, zoals boeken of software. De kosten voor de aanschaf van een laptop, reizen en de inrichting van je studeerkamer zijn niet aftrekbaar.

Er geldt ook een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Zo moet je minimaal 250 euro aan kosten hebben gemaakt en mag je jaarlijks niet meer dan 15.000 euro aan scholingsuitgaven aftrekken. Ook moet de opleiding of studie gericht zijn op je (toekomstige) beroep. Verder mag je geen recht meer hebben op studiefinanciering.

Studieschulden mag je ook aftrekken, maar dan van je vermogen in box 3. Handig, want daardoor komt je vermogen wellicht onder de vrijstellingsgrens van 30.360 euro.

4 . Vraag zorgkosten terug

Heb je het afgelopen jaar zorgkosten gemaakt? Dan zijn die misschien aftrekbaar als specifieke zorgkosten. Hieronder vallen de kosten voor medicijnen of hulpmiddelen, zoals steunzolen. De kosten die je maakt voor de aanschaf van een rollator of rolstoel zijn niet aftrekbaar.

­Voor de aftrek van zorgkosten geldt wel een drempel, die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. In 2019 is dit voor inkomens tot 41.107 euro 1,65 procent van het inkomen. Je mag dus alleen de kosten aftrekken die uitkomen boven het drempelbedrag. Stel je woont alleen en verdiende vorig jaar 30.000 euro. Dit betekent een drempel van 1,65 procent. Het drempelbedrag is dus 495 euro (1,65 procent van 30.000).

5 . Denk aan je reiskosten

Wie als werknemer met het openbaar vervoer reist, mag een vast bedrag van zijn inkomen aftrekken. Om daarvoor in aanmerking te komen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de afstand van woning naar werk minimaal tien kilometer zijn en moet je minimaal één dag per week naar je werk reizen.

Wie minder frequent het openbaar vervoer gebruikt of dichterbij zijn werk woont, heeft dus pech. Iemand die vier dagen per week tussen de 20 en 30 kilometer van huis naar werk reist, mag 1011 euro aftrekken min het bedrag wat je eventueel al van je werkgever vergoed krijgt. Een overzicht van alle bedragen vind je op de website van de Belastingdienst.

6 . Middeling inkomen kan geld opleveren

Als je inkomen de afgelopen jaren schommelde, dan is het mogelijk dat je te veel belasting hebt betaald. Met een verzoek tot middeling aan de Belastingdienst kun je die belasting terugvragen.

Bij middeling wordt het inkomen over drie jaar bij elkaar opgeteld en vervolgens gelijk verdeeld. Over de uitkomst wordt opnieuw per jaar de belasting berekend. Het drempelbedrag voor teruggave is 545 euro.

7 . Trek giften af

Ook giften aan een algemeen nut beogende instelling (Anbi) mag je onder voorwaarden aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen periodieke en gewone giften. Periodieke giften – als je jaarlijks hetzelfde bedrag aan een instelling geeft – mag je helemaal aftrekken. Voorwaarde is wel dat dit in een overeenkomst wordt vastgelegd en de gift minimaal vijf jaar loopt.

Gewone giften mag je niet helemaal aftrekken. Daarvoor geldt een drempelbedrag van 1 procent van je drempelinkomen, met een minimum van 60 euro. Het drempelinkomen is in dit geval het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3.