Tim Weijnschenk doet zijn naam eer aan en opent een wijnwinkel op de Herenstraat

Beeld Nina Schollaardt

De wijnwinkel lijkt op een moderne bovengrondse wijnkelder. Een stenen muur en betonijzeren wijnrekken aan de ene kant en vers geschilderde muren en gepoleerde wijnglazen aan de andere kant. Wel heel anders dan de stoffige oude kelders die je ziet bij wijnmakers in de meest prestigieuze wijngebieden.

Eigenaar Tim Weijnschenk (32)– what’s in a ­name – werkte ooit bij ASR op de afdeling pensioenen. Tot hij tijdens een avond dineren met vrienden bedacht dat hij zich wilde verdiepen in wijn. Hij deed meerdere wijnopleidingen en begon bij wijnbar Shiraz. “Hetgeen ik leerde wilde ik graag in de praktijk brengen.” Toen hij de kans kreeg om fulltime aan de slag te gaan als sommelier zei hij de verzekeringsmaatschappij gedag. Met een vriend begon hij de webshop Het Wijnhuisje en besloot hij eind vorig jaar het pand in de Herenstraat om te toveren tot een winkel. “Ik wil de restaurantervaring naar een winkel toe halen.”

Een winkel waar hij toepasselijk genoeg naast de verkoop van flessen, ook wijn schenkt, of nou ja tapt. “Zo wil ik het kopen van wijn leuker en duurzamer maken.” Boven zijn houten vaten in de muur gemetseld, vier met gekoelde witte wijnen en vier met rode wijnen. De fles koop je eenmalig (€1,50) en kun je laten vullen en kurken met een wijn naar keuze (vanaf €7).

Lege flessen worden gereinigd en hergebruikt. “Deze wijnen zijn bedoeld om direct te drinken, ze zijn zo’n drie weken houdbaar.” Weijnschenk werkt met zo’n twintig biologische wijnmakers uit landen als Italië, Frankrijk, Chili en Zuid-Afrika. Ook vind je in de winkel wijnboeken, glazen en andere wijnaccessoires.

Weijnschenk Herenstraat 12, Centrum Voorganger Een pop-up kerstgiftshop van sieradenmerk Vedder & Vedder. Wijntap De acht houten vaten in de muur achter de toonbank waar Weijnschenk wijn uit tapt. Workshop Weijnschenk zal ook wijnlessen gaan organiseren in de ruimte onder de winkel.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl