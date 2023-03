Tim Gouw (35) is thuisblijfvader en schreef er een boek over

Beeld Sterre Kranenburg

Een moeilijk besluit?

“Het ging geleidelijk. Ik had redelijk lang verlof genomen. Toen mijn vrouw weer begon met werken, dacht ik: ik blijf nog wel even thuis. En zo groeide langzaam het idee om thuisblijfvader te worden totdat de kinderen naar de basisschool zouden gaan.”

Moedigt u andere vaders aan om hetzelfde te doen?

“Niet iedereen zal zich aangetrokken voelen tot het idee. Ik denk wel dat veel mannen zich vaak niet realiseren dat de mogelijkheid er voor ze is. Zonder er al te lang bij stil te staan, blijven we doorwerken. Ik laat de andere kant zien en werp ook licht op dat grijze gebied dat ertussen zit: mannen kunnen ook besluiten om minder te gaan werken, en meer huishoudelijke en zorgtaken op zich te nemen.”

Dat vinden veel mannen erg lastig.

“Waar het op neerkomt, is dat je een keuze hebt zodra je vader wordt. Je zou moeten bedenken welke rol je wilt spelen in de opvoeding van je kinderen. En daar dan conclusies aan verbinden.”

Hoe is het thuisblijven u bevallen?

“Het begin was een uitdaging. Je moet afkicken van werk. En het is moeilijker om te bepalen of je succesvol bent. Je behaalt geen doelen en deadlines. Ik zat de hele dag thuis. Soms dacht ik: nu heb ik iets gevonden waardoor ze goed gaan slapen. En dan werkte dat weer niet. Het gaat niet vanzelf, maar uiteindelijk is het een weldadige ervaring geweest.”

Uw kinderen gaan inmiddels richting de basisschool.

“Mijn tijd als thuisblijfvader sluit ik nu een beetje af. De komende periode ga ik bedenken hoe – en met wat voor soort werk – ik mijn dagen ga invullen.”

Tim Gouw - De thuisblijfvader, Fontaine Uitgevers, 22,99 euro, 240 blz.