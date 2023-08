Tiktokker Lotte Witké (20) schreef een boek met huiswerktips: ‘Op school leer je niet hoe je moet studeren’

Haar TikTokvideo’s met huiswerktips halen miljoenen views. Lotte Witké (20), student econometrie aan de VU, bedacht op de middelbare school al hoe leren leuker en efficiënter kan. Ze deelt haar tips nu ook in het boek Nooit meer een onvoldoende. ‘Nerd genoemd worden vind ik een compliment.’

De tips in haar video’s en haar boek had ze zelf graag gehad toen ze op de middelbare school in Zeist zat, vertelt Lotte Witké. Op het terras van Broodje Mokum op de Rozengracht bestelt de TikTokster een zwarte koffie en een broodje ossenworst. “Ik kende deze zaak nog niet. Op mijn Instagramaccount deel ik tegenwoordig ook leuke, betaalbare adresjes voor studenten. Zoals: ga niet in een TikTokrij staan voor stroopwafels, maar koop ze bij de kraam op de Albert Cuyp.”

Witké begint na de zomer aan het derde jaar econometrie aan de VU. “Ik was op het vwo een zesjesleerling, tot ik in de vijfde klas bedacht dat ik in de luchtvaart wilde gaan werken. Voor de studies die ik dan moest volgen had ik goede cijfers nodig. Cum laude slagen werd vanaf dat moment mijn doel.”

Voor tips over hoe ze beter kon leren en beter huiswerk kon maken, ging ze zelf online op zoek. “Op school leer je niet hoe je moet studeren, en als je al tips krijgt is het van docenten, die vaak in een heel ander tijdperk op school zaten. Ik vond alleen buitenlandse video’s, gericht op Amerikaanse colleges, een heel ander schoolsysteem dan het Nederlandse. Toen ben ik zelf maar gestart met het opnemen van filmpjes, die ik deelde op TikTok.”

Tips over studentenleven

Dat was in 2021; het eerste filmpje leverde haar meteen duizenden volgers op (inmiddels heeft haar account @lotteleert er 114.000). Veel van haar video’s halen miljoenen views en sinds kort heeft ze samenwerkingen met onder andere Apple. Met het geld dat ze met de video’s verdient, kan ze deels haar studie betalen. Hoe al dat succes in korte tijd voelt? “Eerlijk gezegd is het nogal ongrijpbaar, ik merk het vooral als ik word herkend, op straat of tijdens het uitgaan.”

In de video’s wisselt ze tips over hoe je je bureau kunt inrichten, over concentratie en motivatie af met tips over het studentenleven, waar ze nu zelf middenin zit. Hoe te hospiteren is bijvoorbeeld een onderwerp. Of ze heeft het over de smart girl summer en geeft tips voor films en series waarmee je je brein prikkelt. “Ik kijk zelf nooit naar realityprogramma’s, daar sterven je hersens volgens mij vooral van af, maar er is genoeg te kijken waar je wél iets van opsteekt. Neem de film Oppenheimer: één grote geschiedenisles!”

Leren is fouten maken

Een grote wens was het om haar eigen boek met tips uit te brengen: Nooit meer een onvoldoende verschijnt op 22 augustus. “Ik heb het echt geschreven voor scholieren en studenten, niet voor hun ouders, al is het natuurlijk leuk als zij het voor hun kind kopen.”

Ouders moeten er vooral niet te veel bovenop zitten met school, zegt Witké: “Daar word je als vijftienjarige kriegel van. Huiswerk controleren is de taak van de docent. Ga als ouders al helemaal niet het huiswerk van je kind zitten máken, daar steekt het niks van op. Leren is ook fouten maken.”

Streven naar hoge cijfers, de slimste willen zijn, het klinkt vrij on-Hollands – ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’, toch? Wil ze haar kijkers en lezers meegeven dat het oké is om hun innerlijke nerd te omarmen? “Sommige mensen noemen me een nerd, maar dat zie ik juist als een compliment. Leren, je passie ergens insteken is leuk en goede resultaten halen geeft voldoening. Het maakt je trots als je iets gedaan hebt wat je eerst niet dacht te kunnen. Ik krijg regelmatig berichtjes van scholieren die zeggen dat ze door mijn tips cum laude zijn geslaagd of eindelijk een goed cijfer hebben gehaald voor wiskunde. Het is mijn missie om jonge mensen te inspireren het beste uit zichzelf te halen. Je kunt vaak meer dan je denkt, als je maar weet hoe.”

Lotte Witké, Nooit meer een onvoldoende, Kosmos Uitgevers, €22,50. Bij aanschaf van het boek kun je gratis hulpmiddelen downloaden, zoals weekplanners en to-dolijstjes.