TikTok-hacks van ‘cleanfluencers’ ontleden met een schoonmaakexpert: ‘Poetsen met bakpapier vind ik onzinnig’

Witte kleding wassen met een kunstgebittablet of make-upvlekken bestrijden met scheerschuim: TikTok staat vol schoonmaakhacks van ‘cleanfluencers’, influencers met vaak miljoenen volgers. Schoonmaakexpert Zamarra Kok (50) neemt tien veelbekeken tips onder de loep.

1. Oppervlaktes poetsen met microvezeldoekjes en water

“There you got me. Ik las ooit een artikel waarin de schoonmakers van het VUmc uitleggen dat ze operatiekamers schoonmaken met alleen microvezeldoeken en water. Vanaf dat moment was ik helemaal om. We zijn van huis uit gewend schoonmaakmiddelen te gebruiken om schoon te maken en het is lastig voor te stellen dat een doekje dat beter doet, maar met microvezeldoekjes is dat wel het geval. Microvezels zijn scherp, er zitten hoeken aan, waardoor ze heel diep in de poriën van een oppervlak gaan. Ze houden vuil vast en dat komt er pas uit als je ze wast in de wasmachine. Het enige wat je niet moet doen, is ze wassen met wasverzachter. Dat verstopt de vezels, waardoor ze niet meer werkzaam zijn. De microplastics die microvezeldoekjes loslaten zijn slecht voor het milieu, daarom heb ik een filter op mijn afvoer, die deze opvangt.”

Beeld Sterre Kranenburg

2. Douchekop schoonmaken met bakpapier

“Als je een prop maakt van bakpapier is het best scherp en heeft het een schurende werking. Het zou kunnen werken, maar ik denk dat je met een sponsje betere en snellere resultaten behaalt. Ik vind het een onzinnige tip. Mensen houden van alternatieven onder het mom van: waarom niet? Maar bij deze denk ik: waarom wel?”

Beeld Sterre Kranenburg

3. Oven reinigen met een vaatwastablet

“Ik zag een filmpje waarbij een bakje water met een opgelost vaatwastablet in een oven op 200 graden Celsius wordt gezet om het vuil los te weken. Dat lijkt me niet gezond. Er komen dan dampen vrij die ik niet zou willen inademen. Vaatwastabletten zijn extreem corrosief (kan andere stoffen bij contact vernietigen of onherstelbaar beschadigen, red.), er zit allemaal rotzooi in. Ik zou eerder kiezen voor een biologische ovenreiniger. Die werkt sneller, effectiever en is minder belastend voor het milieu. En een nog betere tip: maak de oven na ieder gebruik schoon met een doekje. Dan heb je nooit meer een ovenreiniger nodig.”

Beeld Sterre Kranenburg

4. Roest verwijderen met citroen en baking soda

“Ja, dat kan, want citroen is een zuur en roest lost op in zuur. Baking soda (zuiveringszout, red.) heeft vooral een schurende werking, het is poeder. Met het zuur maak je de roest los en met de soda schuur je het van het oppervlak af. Het is geen slechte tip, maar citroen is niet een heel sterk zuur. Wel is het redelijk milieuvriendelijk. Je zou ook azijn kunnen gebruiken of cola: alles wat zuur is eigenlijk. In plaats van baking soda zou je ook schoonmaaksoda of zout kunnen gebruiken. Deze tip werkt bijvoorbeeld eveneens goed als je een roestvlek in je T-shirt hebt. Als je daar wat citroen en zout op sprenkelt en je legt het een uurtje in de zon, is je vlek weg.”

Beeld Sterre Kranenburg

5. Witte kleding wassen met kunstgebittabletten

“Het werkt, want kunstgebittabletten bleken een kunstgebit schoon. Het gaat bubbelen en bruisen, waardoor alle stukjes tussen die tanden vandaan komen. Stel, je hebt ze thuis liggen na het uitruimen van het huis van je overleden oma, dan zeg ik: gooi maar in een emmer met kleding. Maar als je ze nou speciaal moet kopen, is het een beetje onzin, want je bent relatief duur uit. Er zijn andere bleekmiddelen zoals oxi poeder, die hetzelfde doen, beter werken en netto een stuk goedkoper zijn.”

Beeld Sterre Kranenburg

6. Make-upvlekken of een beslagen spiegel behandelen met scheerschuim

“Een supergoede tip. Scheerschuim kost geen drol en werkt goed tegen foundationvlekken. Bijna iedereen heeft scheerschuim in de badkamer staan – en dat is ook waar je make-up vlekken maakt: heel handig. Het werkt inderdaad ook tegen een beslagen spiegel. Als je een spiegel insmeert met scheerschuim of een druppeltje afwasmiddel, verandert de oppervlaktespanning van het water dat erop komt. Daardoor beslaat je spiegel niet meer, dus kun je jezelf blijven zien.”

Beeld Sterre Kranenburg

7. Je tapijt of badmat bestrooien met baking soda en dan wassen in de wasmachine

“Baking soda schuurt en bleekt een beetje, dus het kan niet zo veel kwaad. Maar ik zou het niet snel doen. Ik zou bij mijn was gewoon een schep oxi poeder gooien, een zuurstofbleekmiddel dat oplost en milieuvriendelijk is. Een wondermiddel voor alle soorten vlekken, en het desinfecteert ook nog. Baking soda vind ik niet het beste schoonmaakmiddel, maar ik gooi wel een laagje over het kattengrind in de kattenbak. Mijn katten kunnen best stinken en baking soda ruikt nergens naar, maar absorbeert geurtjes. Het is een rijsmiddel, dus veilig voor katten.”

Beeld Sterre Kranenburg

8. Koffieprut in je koelkast tegen vieze geurtjes

“Als je in een dure parfumerie komt en ze laten je verschillende geurtjes ruiken, dan laten ze je vaak tussendoor aan een bakje gemalen koffie ruiken om je geur te neutraliseren. Koffie absorbeert geur, dus deze tip werkt. Azijn neutraliseert ook geuren en daarmee kun je de koelkast eveneens schoonmaken, het desinfecteert bovendien. Zelf maak ik de koelkast schoon met schoonmaaksoda, want azijn stinkt een beetje. Schoonmaaksoda is een ouderwets middeltje dat jouw oma al gebruikte om schoon mee te maken. Zo’n pak kost een euro en je doet er eeuwig mee.”

Beeld Sterre Kranenburg

9. Roestvrije voorwerpen laten glimmen met babyolie

“Op de korte termijn ziet het er misschien mooi uit, maar ik zou het niet aanraden. Waarom zou je vet op iets smeren wat je net hebt schoongemaakt? Vet trekt stof aan, dus de boel wordt eerder viezer. Als je een oppervlakte wilt laten glimmen, kun je er beter een nano coating (impregneermiddel, red.) op doen. Die vult alle ruimtes op en maakt superglad, waardoor vuil niet kan blijven hangen. Babyolie is wel heel geschikt om stickers van een oppervlakte te verwijderen. Stickers verwijder je het beste met vet (boter kan ook) en warmte, dus even föhnen werkt ook goed.”

Beeld Sterre Kranenburg

10. Waarom is The Pink Stuff zo populair?

“Het ruikt naar frambozen en het is roze, hoe kun je er nou niet van houden? The Pink Stuff wordt gepresenteerd als hét milieuvriendelijke alternatief voor andere schoonmaakmiddelen. Best leuk spul, maar wel heel simpel. Het ontvet, er zit detergent in en het schuurt een beetje. Het gaat lekker schuimen en soppen, dus als je daar een vette wasbak mee schoonmaakt is dat heel bevredigend, want het gaat lekker glimmen, lekker ruiken en het wordt schoon. Toch zitten er geen wonderingrediënten in en het is lastig om te bepalen of het zijn belofte waarmaakt, want hoe milieubewust is iets waaraan kleurstof toegevoegd is? Ik ben wel blij dat dit nu populair is en niet meer Dasty van de Wibra, want dat is echt giftig rotspul.”

Tips van Zamarra Kok - Leg overal waar viezigheid ontstaat microvezeldoekjes neer, zodat je makkelijk kunt schoonmaken: in de keuken, bij je wastafel en bij de wasmachine. - Maak je douche iedere dag droog, dan heb je nooit meer een schoonmaakmiddel nodig. - Zet een goede ontkalker op de waterleiding: kalk is echt het lastigst om schoon te krijgen.