TikTok bestond nog niet, maar ook vroeger stonden er in Amsterdam rijen voor lekker eten: ‘Je glibberde over alle troep’

Lange rijen voor stroopwafels, friet en broodjes die het goed doen op TikTok, en steeds meer etende mensen op straat. Nieuw? Nee: ook in vroegere eeuwen at men in Amsterdam op straat. ‘Het verkeer was bij wijlen verstopt en de toegang van nieuwe bezoekers moest voortdurend geregeld worden.’

TikTokrijen voor horecazaken lijken het straatbeeld van het centrum steeds meer te bepalen. De lange rijen met wachtenden en vele etende mensen op straat lijken een nieuw fenomeen, het resultaat van social media en massatoerisme. Maar ook in het verleden was er genoeg te snaaien op de Amsterdamse straten en pleinen.

Oliebollen, wafels, poffertjes, koeken, gebakken vis en kastanjes waren geliefd straateten in de 16de en 17de eeuw, vooral op jaarmarkten en kermissen. Het middeleeuwse stadsbestuur vorderde zelfs verschillende verordeningen uit tegen het poffen van kastanjes op straat wegens stankoverlast. Kastanjes bleven geliefd: op foto’s uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw staan verkopers bij geïmproviseerde kraampjes kastanjes te poffen.

Café de blote hemel

Hoe eten op straat er in de vroegmoderne tijd precies aan toeging is lastig te zeggen, aldus historicus Maarten Hell, die in 2019 promoveerde op Amsterdamse herbergen (1450-1800). “De bronnen zijn schaars. Als we al iets vinden over straatverkoop, zoals over venters van zuur, eieren en fruit op Vlooienburg, is het de vraag of kopers de waar op straat opaten, of mee naar huis namen.”

Heel soms is daar dan toch een bron. Over haring, bijvoorbeeld. “Haring was een van de belangrijkste voedingsmiddelen in Amsterdam. Uit een notariële verklaring uit 1691 weten we dat ene Claes Otten in zijn viskelder aan het Damrak op een middag een braadharing en pekelharing voor een halve stuiver verkocht aan een dienstmeisje. Diezelfde middag kwam haar baas woedend de zaak binnen: hij vond de vis te duur en eiste zijn halve stuiver terug. Toen dat niet snel genoeg gebeurde, pakte hij een strobokking (kort gerookte haring), verliet de kelder en at de vis op straat op.”

‘De Amsterdamsche waage van Lotje en Abram op Marke’. Eind 19de eeuw veroorzaakte de populariteit van vis- en zuurverkopers opstoppingen. Beeld Amsterdam Museum

Eind 19de eeuw barstte het van de eet- en drinkkramen in de stad, als we de teksten van Jantje van der Leyden mogen geloven. Het was acteur George C. Verenet die onder dat pseudoniem in 1897 voor de Amsterdamsche Courant artikelen over eetgelegenheden in de hoofdstad schreef. In het stuk Café de Bloote Heemel noemt hij allerlei soorten straateten en -drinken. Kiosken met melk en limonade in het Vondelpark, de Hortus en op de Weteringschans. Als er ijs in de grachten stond, waren er koek-en-zopiekraampjes met warme anijsmelk, chocolade, slemp (warme thee met specerijen) of groentesoep. Koekwagens reden rond met banketkoekjes, girafjes (vierkante gekartelde koekjes), gevulde koekjes, kransjes en kantkoek (afgesneden randen van ontbijtkoeken).

Volgens Van der Leyden was het dringen bij de vis-, vlees- en zuurkramen die op marktdagen op het Amstelveld en de Nieuwmarkt stonden, en op alle dagen op drukke gedeelten van de stad: ‘In de Jodenbreestraat is de opstopping op vrijdagmiddag tussen 4 en 6 zo groot, dat men elk ogenblik verplicht is stil te blijven staan.’

Rijen bij automatieken

Een aantal decennia later, in 1931, opende Amsterdams eerste automatiek bij Heck’s op het Rembrandtplein. Het was er direct razend druk. De cafetaria adverteerde met het eigen succes: ‘De belangstelling blijft geweldig! Het verkeer in de straat was bij wijlen verstopt en de toegang van nieuwe bezoekers moest voortdurend geregeld worden. Iedereen scheen zichzelf automatisch van eten en drinken te willen voorzien.’ Toen een jaar later automatiek Kwiek aan de Kalverstraat opende, stonden nieuwsgierige gasten zich ook daar te verdringen.

De huidige rijen zijn dus allerminst een nieuw verschijnsel, weet ook historicus en antropoloog Lenno Munnikes. Hij promoveert op Amsterdamse broodjeszaken en snackbars. “Op naoorlogse foto’s zie je dat de hele straat rond de automatieken vol rotzooi lag, zoals op de Nieuwe Nieuwstraat. Daar verkochten vijf zaken in totaal rond de 3000 broodjes en 1500 kroketten per dag. Volgens het artikel Brood-en-worst orgie in de hoofdstad in De Tijd lagen er elke avond 2500 worsteindjes en 2500 papieren bakjes op straat, en glibberde je over alle troep.” Die snackbars en automatieken richtten zich op het uitgaanspubliek en waren vooral rond het Leidseplein en Rembrandtplein te vinden. Je trok een broodje, kroket of frietei uit de automaat en at dat ter plekke op.

Ook voor de oorlog at men op straat. “Eind 19de eeuw begonnen slagerijen, vooral Joodse, hun vleeswaar op broodjes te verkopen voor directe consumptie. Op zondag ging heel Amsterdam naar de Joodse buurt voor broodjes halfom en pekelvlees. Daar was alles open, in tegenstelling tot in de rest van de stad. Het was een echte attractie.”

“In de rest van de stad zorgden slagers, bakkers en viswinkels ook steeds vaker voor een toog of wat tafeltjes in de zaak, zodat klanten de gekochte waar direct konden opeten, maar ze zullen ook de op straat zijn gegaan als het druk was. De Hemaworst werd bijvoorbeeld in 1936 speciaal voor winkelend publiek op de markt gebracht. Je kon zo’n worst makkelijk al lopende eten.”

Eten als identiteit

Bepaalde broodjeszaken en snackbars werden beroemd, zoals Van Dobben, Heck’s, Broodje van Kootje, Broodje van Dick en Cor’s Automatiek. Munnikes: “Ze adverteerden veel in kranten, De Haas bijvoorbeeld speciaal over hun goede hygiëne en nieuwe technologie: ze hadden er een extra snelle snijmachine. Snelle service was misschien wel het belangrijkst om klanten te trekken.”

Voor de wachtenden in de TikTokrijen zit een snelle service er niet in. Toch zijn er ook veel parallellen te zien tussen de huidige en verleden tijd, zoals de drukte, overlast, het afvalprobleem, en het inzetten van eten om je identiteit te bevestigen. Het publiek is wel anders dan vroeger: het zijn zelden Amsterdammers die in de rij staan, maar toeristen.

Eind 19de en in de 20ste eeuw kwam er juist een breed Amsterdams publiek in de broodjeswinkels en snackbars, vertelt Munnikes. “Het was snel, efficiënt en betaalbaar, maar ook heel vernieuwend. De ordinaire en ongezonde associaties van dat soort plekken kwamen pas vanaf de jaren tachtig op. Wel ontstond er vanaf mid jaren zestig overlast door jongeren. Dat was zelfs bepalend voor hun identiteit. Er was een strijd tussen twee groepen jongeren in Amsterdam, de pleiners en dijkers. De pleiners hingen rond bij de poffertjeskraam, de dijkers kwamen bij de automatiek en snackbar.”