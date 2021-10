Tikkie, jij bent ’m: wie wordt de nieuwe wereldkampioen ‘professioneel tikkertje’?

Woman's hand with pointing finger with red fingernail Beeld Getty Images

Klinkt geweldig.

“Het lijkt op wat wij bij VROG (free­running, parkour en trampoline) al doen. In Londen wordt sinds een paar jaar een kampioenschap georganiseerd. En nu organiseren wij voor het eerst in Nederland een Open Kampioenschap, met vier Nederlandse en twee buitenlandse teams.”

Hoe werkt het?

“Je speelt in een hal met een decor met obstakels waar je overheen, ­onderdoor en doorheen kunt. Het is telkens één tegen één, een ronde duurt twintig seconden. Ben jij de ­tikker en tik je de ander, krijg je 25 ­seconden rust, dan komt een nieuwe tegenstander, die jou moet tikken. Word je niet getikt, pak je een punt. Degene met de meeste punten wint.”

Wat maakt een speler goed?

“Het draait om techniek, souplesse, kracht en conditie. Je moet bijvoorbeeld goed landen, zodat je meteen door kunt rennen. En het tactische aspect is belangrijk: anticiperen op wat de tegenstander gaat doen.”

Hebben jullie hard getraind?

“De atleten van de teams trainen veel met obstakels, alleen het specifieke decor van chase tag, hebben we hier niet. Wel hebben we veel video’s gekeken. We hopen binnenkort een trainingsruimte te krijgen waar het wel aanwezig is, dan kunnen we stappen maken. De buitenlandse teams hebben meer ervaring en al een aantal officiële wedstrijden gespeeld. Dus daar hopen we veel van te leren.”

Kunnen Amsterdammers komen ­kijken?

“We spelen tussen drie en zes in de Centrale Markthal, en die is open voor publiek. Je kunt je aanmelden via uswa.nl.”

Doet u ook mee?

“Nee, ik ben al wat ouder, hè.”